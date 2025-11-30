Ранним утром, когда мегаполис только просыпается, мы отправимся любоваться им по небольшой речке на Петроградской стороне.
Увидим живописные и разнообразные уголки островной части Петербурга и завершим водную прогулку на Аптекарской набережной Большой Невки. Отсюда удобно продолжить знакомство с прекрасным городом.
Описание водной прогулки
Наш маршрут: Карповка — Малая Невка — Большая Невка
В пути увидите:
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- Дом Ленсовета
- Дом Союза художников
- Каменноостровский дворец
- Телевышку
- Фасады особняков, которые скрыты от глаз пешеходов
Рассказ аудиогида о самых интересных локациях маршрута дополнит уютную водную прогулку.
Обратите внимание: компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды
- Перед отплытием через динамик проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрены спасжилеты. На борту имеются все необходимые средства безопасности
- На борту рассадка свободная
- Для детей до 3 лет необходимо обязательно оформить бесплатный билет с местом
- За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Карповки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
