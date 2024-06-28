1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петербургские дачники: экскурсия по Каменному острову
Прогуляться по тихому району среди природы и посмотреть на старинные дачи
Начало: У станции метро «Чёрная речка»
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван28 июня 2024Поездка на катере прошла, все отлично! Встретили, посадили на катер, прокатили с ветерком. Капитан Кирилл чуткий, внимательный. Рекомендую
- ННадежда23 июня 2024Экскурсия просто супер, Олег прокатил с ветерком до Финского залива, это лучшее, что было у нас в Питере!!! Незабываемые впечатления и эмоции, адреналин зашкаливал!
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- hhi+7912225 октября 2023Каменный островБыли на экскурсии по Каменному острову с Лилией, 22.10.23. Всё очень понравилось, интересно, увлекательно. Плюс шикарные виды осенних пейзажей и особняков.
- ЛЛюбовь3 сентября 2023Каменный островОгромная благодарность Лилии за интереснейшую экскурсию по Каменному острову. Во время трехчасовой прогулки мы узнали много нового и увидели тот
- ННадежда16 августа 2023Каменный островЖаль, что нельзя поставить 19 звёздочек! Лучшая экскурсия ever! Очень понравилась подача материала, темп, маршрут, дополнительные картинки по теме. Гид -
- ТТатьяна21 июля 2023Многоликая Петроградская сторона20 июля мы собрались индивидуальной группой на прогулку по маршруту «Многоликая Петроградская сторона». Благодаря интересному и содержательному рассказу нашего гида Лилии
- ТТатьяна4 июля 2023Многоликая Петроградская сторонаЭкскурсия очень понравилась. Получила новую информацию о Санкт-Петербурге. Лилия прекрасный рассказчик, увлеченно рассказывает и доносит информацию понятно и доступно. Человек любит свою работу и свой город. Что очень не маловажно. Очень рекомендую эту экскурсию.
- ННаталья9 июня 2023Многоликая Петроградская сторонаВсе понравилось. И как гид Лилия рассказывала про район, и про местные достопримечательности, про архитекторов. Посмотрели Соборную мечеть, особняк Кшесинской,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Каменноостровский дворец»
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