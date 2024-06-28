Каменноостровский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Каменноостровский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
7 000 за всё до 8 чел.
Петербургские дачники: экскурсия по Каменному острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Петербургские дачники: экскурсия по Каменному острову
Прогуляться по тихому району среди природы и посмотреть на старинные дачи
Начало: У станции метро «Чёрная речка»
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    28 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Поездка на катере прошла, все отлично! Встретили, посадили на катер, прокатили с ветерком. Капитан Кирилл чуткий, внимательный. Рекомендую
  • Н
    Надежда
    23 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Экскурсия просто супер, Олег прокатил с ветерком до Финского залива, это лучшее, что было у нас в Питере!!! Незабываемые впечатления и эмоции, адреналин зашкаливал!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • h
    hi+79122
    25 октября 2023
    Каменный остров
    Были на экскурсии по Каменному острову с Лилией, 22.10.23. Всё очень понравилось, интересно, увлекательно. Плюс шикарные виды осенних пейзажей и особняков.
  • Л
    Любовь
    3 сентября 2023
    Каменный остров
    Огромная благодарность Лилии за интереснейшую экскурсию по Каменному острову. Во время трехчасовой прогулки мы узнали много нового и увидели тот
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    Петербург, с которым раньше не были знакомы. Лилия прекрасный гид и очень интересный рассказчик. Надеюсь, что в следующий приезд мы сможем вновь воспользоваться её услугами!

  • Н
    Надежда
    16 августа 2023
    Каменный остров
    Жаль, что нельзя поставить 19 звёздочек! Лучшая экскурсия ever! Очень понравилась подача материала, темп, маршрут, дополнительные картинки по теме. Гид -
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    настоящий профессионал. Легко даёт ответы на смежные темы. Подстраиваться под наши просьбы. Будем записываться к ней и на другие маршруты. Бонус - нам необыкновенно повезло с погодой

  • Т
    Татьяна
    21 июля 2023
    Многоликая Петроградская сторона
    20 июля мы собрались индивидуальной группой на прогулку по маршруту «Многоликая Петроградская сторона». Благодаря интересному и содержательному рассказу нашего гида Лилии
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    Афиногеновой, мы узнали много новых интересных фактов и историй о нашем городе, об известных людях, сделавших в свое время много для того, чтобы наш город стал одним из красивейших в мире! Лилия очень увлеченно рассказывает и показывает образцы разных архитектурных стилей, сопровождая это историями семей. Спасибо, Лилия!

  • Т
    Татьяна
    4 июля 2023
    Многоликая Петроградская сторона
    Экскурсия очень понравилась. Получила новую информацию о Санкт-Петербурге. Лилия прекрасный рассказчик, увлеченно рассказывает и доносит информацию понятно и доступно. Человек любит свою работу и свой город. Что очень не маловажно. Очень рекомендую эту экскурсию.
  • Н
    Наталья
    9 июня 2023
    Многоликая Петроградская сторона
    Все понравилось. И как гид Лилия рассказывала про район, и про местные достопримечательности, про архитекторов. Посмотрели Соборную мечеть, особняк Кшесинской,
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    зашли на Ленфильм, побродили по дворам-колодцам по пути, посмотрели граффити на гаражах, стенах во внутренних двориках. И погода не подвела. Обязательно еще пойду на экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Каменноостровский дворец»

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  1. На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
  2. Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
  3. Петербургские дачники: экскурсия по Каменному острову
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
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  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Каменноостровский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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