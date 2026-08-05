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По выставке «Барон Штиглиц. Подвиг просвещённой благотворительности»

В Манеже Малого Эрмитажа до 4 октября 2026
Выставка в Малом Эрмитаже посвящена 150-летию Центрального училища технического рисования барона Штиглица.

В экспозиции собрано около 800 произведений декоративно-прикладного искусства — от античных артефактов до работ Лалика, Тиффани и Галле.

Вы узнаете, как создавалась эта коллекция и почему спустя столетие многие её экспонаты вновь оказались рядом.
По выставке «Барон Штиглиц. Подвиг просвещённой благотворительности»
По выставке «Барон Штиглиц. Подвиг просвещённой благотворительности»
По выставке «Барон Штиглиц. Подвиг просвещённой благотворительности»

Описание билета

Что вас ожидает

Вы увидите:

находки Генриха Шлимана из античной Трои.
французские шпалеры и гобелены.
японский и китайский фарфор.
серию мраморных рельефов из палаццо д’Эсте.
редкие гравюры и манускрипты.

И узнаете:

как возникла идея создания музея при училище.
какие требования предъявлялись к студентам в прошлом.
что за необычный конкурс проходил в библиотеке.
как современные факультеты училища участвовали в создании выставки.
почему Александр Половцов не приобрёл золото Шлимана.
как коллекция Базилевского изменила его планы.

Организационные детали

  • Выставка длится до 4 октября 2026 года.
  • Дополнительные расходы — билеты в Эрмитаж: цена билета зависит от дня недели и времени проведения экскурсии: вторник, пятница, суббота — 11:00 (1200 ₽), 16:00 (700 ₽), 18:00 (500 ₽); среда, четверг, воскресенье — 11:00 (1200 ₽), 16:00 (700 ₽). Есть льготы.
  • Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный3667 ₽
Детский3334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3755 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!

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