Выставка в Малом Эрмитаже посвящена 150-летию Центрального училища технического рисования барона Штиглица.
В экспозиции собрано около 800 произведений декоративно-прикладного искусства — от античных артефактов до работ Лалика, Тиффани и Галле.
Вы узнаете, как создавалась эта коллекция и почему спустя столетие многие её экспонаты вновь оказались рядом.
В экспозиции собрано около 800 произведений декоративно-прикладного искусства — от античных артефактов до работ Лалика, Тиффани и Галле.
Вы узнаете, как создавалась эта коллекция и почему спустя столетие многие её экспонаты вновь оказались рядом.
Описание билета
Что вас ожидает
Вы увидите:
находки Генриха Шлимана из античной Трои.
французские шпалеры и гобелены.
японский и китайский фарфор.
серию мраморных рельефов из палаццо д’Эсте.
редкие гравюры и манускрипты.
И узнаете:
как возникла идея создания музея при училище.
какие требования предъявлялись к студентам в прошлом.
что за необычный конкурс проходил в библиотеке.
как современные факультеты училища участвовали в создании выставки.
почему Александр Половцов не приобрёл золото Шлимана.
как коллекция Базилевского изменила его планы.
Организационные детали
- Выставка длится до 4 октября 2026 года.
- Дополнительные расходы — билеты в Эрмитаж: цена билета зависит от дня недели и времени проведения экскурсии: вторник, пятница, суббота — 11:00 (1200 ₽), 16:00 (700 ₽), 18:00 (500 ₽); среда, четверг, воскресенье — 11:00 (1200 ₽), 16:00 (700 ₽). Есть льготы.
- Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3667 ₽
|Детский
|3334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3755 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
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