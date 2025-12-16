Мои заказы

Неизведанный Эрмитаж

Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами
Немногие посетители Эрмитажа знают, где в Зимнем дворце жила семья Николая II.

Эти места не включены в обзорный маршрут по музею, здесь нечасто оказываются те, кто приходит на временные выставки.

Эти комнаты, как и положено жилым покоям, расположились в глубине дворца и при этом граничат с самыми известными парадными залами Невской анфилады.
5
64 отзыва
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж

Описание билета

Малахитовый зал, Готическая библиотека и не только

Мы начнем знакомство с «квартирой» Николая II — именно так он называл комнаты своей семьи в Зимнем дворце — с Малахитового зала. Пройдем по бывшим гостиным Александры Федоровны, побываем в императорской спальне и посетим знаменитую Готическую библиотеку. А также заглянем на выставку русских интерьеров и оценим шедевры мебельного искусства 19 — начала 20 веков.

Зимний дворец и Романовы

Вы раскроете, почему молодая чета Романовых переехала в Зимний дворец в 1895 году и по какой причине покинула его спустя девять лет, где Николай II пил утренний чай и где вся семья ежедневно собиралась за обедом. Не останется без внимания и парадная жизнь императорского двора: мы расскажем о проходивших здесь высочайших приемах и блистательных балах. Кроме того, вы узнаете о судьбе дворца в годы Первой мировой войны и событий 1917 года.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (в том числе, для гида) — 700 ₽/полный, 300 ₽/льготный, детям до 14 лет бесплатно, по четвергам для пенсионеров — бесплатно
  • Билеты необходимо купить на определенное время на сайте музея (в Главный музейный комплекс, вход со стороны Церковной лестницы)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 590 туристов
Мы команда профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков с большим опытом работы. Мы разные. Среди нас есть историки, искусствоведы, преподаватели. Кто-то родился и вырос в Петербурге, кто-то приехал сюда учиться и остался. Прожив здесь достаточно долго, мы всё ещё продолжаем изучать и открывать для себя этот удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и эмоциями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
1
Ольга
Наталья прекрасный экскурсовод! Всем советую🫶🏻
Наталья прекрасный экскурсовод! Всем советую🫶🏻
Наталья прекрасный экскурсовод! Всем советую🫶🏻
Наталья прекрасный экскурсовод! Всем советую🫶🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Наталья замечательный экскурсовод! 2.5 часа прошли на одном дыхании! Информация подана доступно и увлекательно. Не хотелось уходить))
Наталья замечательный экскурсовод! 2.5 часа прошли на одном дыхании! Информация подана доступно и увлекательно. Не хотелось уходить))
Наталья замечательный экскурсовод! 2.5 часа прошли на одном дыхании! Информация подана доступно и увлекательно. Не хотелось уходить))
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Экскурсия очень и очень понравилась. Подбирала тематику для сына, но слушали все втроем (папа, мама, я что говорится) открыв рты. Наталья нам повествовала, будто сказку рассказывала, настолько всё доступно, понятно
читать дальшеуменьшить

и интересно было. Прошли по всему маршруту не спеша, рассматривали детали и мелочи, которые имели значение в личной жизни императорской семьи и на самом деле были очень интересны нам и сейчас. В процессе прогулки шутили с Натальей: она задавала нам вопросы (не сложные), но т к мы ответа не знали, то выдвигали свои предположения, что веселило очень в итоге.
Так же Наталья еще порекомендовала нам другие локации и места, связанные с темой нашей экскурсии, за что так же очень благодарны.

Рекомендую от души прогуляться с Натальей!

Экскурсия очень и очень понравилась. Подбирала тематику для сына, но слушали все втроем (папа, мама, я
Экскурсия очень и очень понравилась. Подбирала тематику для сына, но слушали все втроем (папа, мама, я
Экскурсия очень и очень понравилась. Подбирала тематику для сына, но слушали все втроем (папа, мама, я
Экскурсия очень и очень понравилась. Подбирала тематику для сына, но слушали все втроем (папа, мама, я
Экскурсия очень и очень понравилась. Подбирала тематику для сына, но слушали все втроем (папа, мама, я
Экскурсия очень и очень понравилась. Подбирала тематику для сына, но слушали все втроем (папа, мама, я
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Наташа удивительно увлеченный гид и хочется, чтобы она не останавливалась и все рассказывала и рассказывала! Даже не заметили, как быстро пролетело время. Очень всё понравилось. Мы прошли все бывшие жилые
читать дальшеуменьшить

комнаты императорской семьи, парадные залы, библиотеку и столько нового узнали. До этого много раз были в Эрмитаже, с разными экскурсиями, но Наташа показала нам другой Эрмитаж, другой отрезок истории))) Очень рекомендуем эту экскурсию и особенно гида Наташу!

Наташа удивительно увлеченный гид и хочется, чтобы она не останавливалась и все рассказывала и рассказывала! Даже
Наташа удивительно увлеченный гид и хочется, чтобы она не останавливалась и все рассказывала и рассказывала! Даже
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилась экскурсия, организованная для нас замечательным гидом Натальей. Экскурсия очень интересная, душевная, много подробностей и деталей, которых не рассказывают в других экскурсиях. На все наши вопросы отвечала, все что мы хотели показала и объяснила. Восторг! Экскурсия закончилась, а знания о жизни императора и русской истории остались с нами навсегда. Благодарим сердечно.
Очень понравилась экскурсия, организованная для нас замечательным гидом Натальей. Экскурсия очень интересная, душевная, много подробностей и
Вам был полезен этот отзыв?
Кира
Не пожалели что выбрали данную экскурсию!
Спасибо Наталье за интересную и одновременно легкую подачу информации.
Экскурсия сопровождалась историческими снимками.
Мы остались довольными!
Не пожалели что выбрали данную экскурсию!
Не пожалели что выбрали данную экскурсию!
Не пожалели что выбрали данную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Неизведанный Эрмитаж»

Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца
2 часа
437 отзывов
Билеты
Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца
Познакомиться с коллекцией музея и послушать об образе жизни российских императоров
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2950 ₽ за билет
Эрмитаж: от Зимнего дворца до сокровищницы искусств
2 часа
80 отзывов
Билеты
Эрмитаж: от Зимнего дворца до сокровищницы искусств
Осмотреть парадные и проследить эволюцию западноевропейского искусства
Начало: Около Зимнего дворца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 8300 ₽ за всё до 2 чел.
Эрмитаж - дом семьи Романовых (билеты включены)
2 часа
124 отзыва
Билеты
Эрмитаж - дом семьи Романовых (билеты включены)
Понять, что цари тоже люди, на экскурсии по парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца
Начало: Внутри Эрмитажа
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 17:00
14 авг в 16:00
от 3900 ₽ за билет
Эрмитаж: сокровища императорской коллекции (без очереди)
2 часа
18 отзывов
Билеты
Эрмитаж: сокровища императорской коллекции (без очереди)
Познакомиться с выдающимися произведениями разных эпох и стран в самом большом музее России
Начало: У Зимнего дворца
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от 9200 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 7800 ₽ за экскурсию