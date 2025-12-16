Немногие посетители Эрмитажа знают, где в Зимнем дворце жила семья Николая II. Эти места не включены в обзорный маршрут по музею, здесь нечасто оказываются те, кто приходит на временные выставки. Эти комнаты, как и положено жилым покоям, расположились в глубине дворца и при этом граничат с самыми известными парадными залами Невской анфилады.

Описание билета

Малахитовый зал, Готическая библиотека и не только

Мы начнем знакомство с «квартирой» Николая II — именно так он называл комнаты своей семьи в Зимнем дворце — с Малахитового зала. Пройдем по бывшим гостиным Александры Федоровны, побываем в императорской спальне и посетим знаменитую Готическую библиотеку. А также заглянем на выставку русских интерьеров и оценим шедевры мебельного искусства 19 — начала 20 веков.

Зимний дворец и Романовы

Вы раскроете, почему молодая чета Романовых переехала в Зимний дворец в 1895 году и по какой причине покинула его спустя девять лет, где Николай II пил утренний чай и где вся семья ежедневно собиралась за обедом. Не останется без внимания и парадная жизнь императорского двора: мы расскажем о проходивших здесь высочайших приемах и блистательных балах. Кроме того, вы узнаете о судьбе дворца в годы Первой мировой войны и событий 1917 года.

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