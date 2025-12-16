Малахитовый зал, Готическая библиотека и не только
Мы начнем знакомство с «квартирой» Николая II — именно так он называл комнаты своей семьи в Зимнем дворце — с Малахитового зала. Пройдем по бывшим гостиным Александры Федоровны, побываем в императорской спальне и посетим знаменитую Готическую библиотеку. А также заглянем на выставку русских интерьеров и оценим шедевры мебельного искусства 19 — начала 20 веков.
Зимний дворец и Романовы
Вы раскроете, почему молодая чета Романовых переехала в Зимний дворец в 1895 году и по какой причине покинула его спустя девять лет, где Николай II пил утренний чай и где вся семья ежедневно собиралась за обедом. Не останется без внимания и парадная жизнь императорского двора: мы расскажем о проходивших здесь высочайших приемах и блистательных балах. Кроме того, вы узнаете о судьбе дворца в годы Первой мировой войны и событий 1917 года.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входные билеты оплачиваются дополнительно (в том числе, для гида) — 700 ₽/полный, 300 ₽/льготный, детям до 14 лет бесплатно, по четвергам для пенсионеров — бесплатно
Билеты необходимо купить на определенное время на сайте музея (в Главный музейный комплекс, вход со стороны Церковной лестницы)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 590 туристов
Мы команда профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков с большим опытом работы. Мы разные. Среди нас есть историки, искусствоведы, преподаватели. Кто-то родился и вырос в Петербурге, кто-то приехал сюда учиться и остался. Прожив здесь достаточно долго, мы всё ещё продолжаем изучать и открывать для себя этот удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
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3
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2
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1
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Ольга
Наталья прекрасный экскурсовод! Всем советую🫶🏻
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Е
Евгения
Наталья замечательный экскурсовод! 2.5 часа прошли на одном дыхании! Информация подана доступно и увлекательно. Не хотелось уходить))
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Наталья
Экскурсия очень и очень понравилась. Подбирала тематику для сына, но слушали все втроем (папа, мама, я что говорится) открыв рты. Наталья нам повествовала, будто сказку рассказывала, настолько всё доступно, понятно читать дальшеуменьшить
и интересно было. Прошли по всему маршруту не спеша, рассматривали детали и мелочи, которые имели значение в личной жизни императорской семьи и на самом деле были очень интересны нам и сейчас. В процессе прогулки шутили с Натальей: она задавала нам вопросы (не сложные), но т к мы ответа не знали, то выдвигали свои предположения, что веселило очень в итоге. Так же Наталья еще порекомендовала нам другие локации и места, связанные с темой нашей экскурсии, за что так же очень благодарны.
Рекомендую от души прогуляться с Натальей!
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Ксения
Наташа удивительно увлеченный гид и хочется, чтобы она не останавливалась и все рассказывала и рассказывала! Даже не заметили, как быстро пролетело время. Очень всё понравилось. Мы прошли все бывшие жилые читать дальшеуменьшить
комнаты императорской семьи, парадные залы, библиотеку и столько нового узнали. До этого много раз были в Эрмитаже, с разными экскурсиями, но Наташа показала нам другой Эрмитаж, другой отрезок истории))) Очень рекомендуем эту экскурсию и особенно гида Наташу!
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И
Ирина
Очень понравилась экскурсия, организованная для нас замечательным гидом Натальей. Экскурсия очень интересная, душевная, много подробностей и деталей, которых не рассказывают в других экскурсиях. На все наши вопросы отвечала, все что мы хотели показала и объяснила. Восторг! Экскурсия закончилась, а знания о жизни императора и русской истории остались с нами навсегда. Благодарим сердечно.
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Кира
Не пожалели что выбрали данную экскурсию! Спасибо Наталье за интересную и одновременно легкую подачу информации. Экскурсия сопровождалась историческими снимками. Мы остались довольными!