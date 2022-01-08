Неизведанный Эрмитаж

Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами

5
1 отзыв
Индивидуальная
Немногие посетители Эрмитажа знают, где в Зимнем дворце жила семья Николая II.

Эти места не включены в обзорный маршрут по музею, здесь нечасто оказываются те, кто приходит на временные выставки.

Эти комнаты, как и положено жилым покоям, расположились в глубине дворца и при этом граничат с самыми известными парадными залами Невской анфилады.
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
Неизведанный Эрмитаж
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Что вас ожидает

Малахитовый зал, Готическая библиотека и не только

Мы начнем знакомство с «квартирой» Николая II — именно так он называл комнаты своей семьи в Зимнем дворце — с Малахитового зала. Пройдем по бывшим гостиным Александры Федоровны, побываем в императорской спальне и посетим знаменитую Готическую библиотеку. А также заглянем на выставку русских интерьеров и оценим шедевры мебельного искусства 19 — начала 20 веков.

Зимний дворец и Романовы

Вы раскроете, почему молодая чета Романовых переехала в Зимний дворец в 1895 году и по какой причине покинула его спустя девять лет, где Николай II пил утренний чай и где вся семья ежедневно собиралась за обедом. Не останется без внимания и парадная жизнь императорского двора: мы расскажем о проходивших здесь высочайших приемах и блистательных балах. Кроме того, вы узнаете о судьбе дворца в годы Первой мировой войны и событий 1917 года.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (в том числе, для гида) — 500 руб. / чел., детям до 14 лет бесплатно
  • Билеты необходимо купить на определенное время на сайте музея (в Главный музейный комплекс на маршрут № 2)
    С 30 октября 2021 г. введено посещение Эрмитажа по QR-кодам

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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8 янв 2022
Провели с Натальей два замечательных часа.
Наталья встретила нас около Александровской колонны, откуда началась наша экскурсия и погружение в историю Зимнего дворца.
Сначала мы рассмотрели Зимний дворец снаружи, увидели окна и балконы комнат Императоров и Императриц. Затем посмотрели парадные залы и личные апартаменты хозяев дворца.
Наталья - профессионал, очень интересно рассказывала историю, обращала наше внимание на детали интерьера. Экскурсия очень насыщенная, но при этом все четко и ясно.
Спасибо Наталье за проведённое с нами время. Порекомендую Наталью своим друзьям и знакомым!

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