Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости

Понять историю России не как набор фактов, а как живой процесс, требующий философского осмысления

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«Петропавловка» удивляет своим масштабом, как пространственным, так и смысловым. Это сердце русской державы с 1703 по 1917 гг., место судьбоносных решений. Среди её бастионов торжественно и тревожно пульсирует дух времён. Здесь упокоились императоры от Петра I до Николая II.

Здесь объявили приговор декабристам, Достоевский ожидал расстрела, Троцкий — ссылки, а террористы-народовольцы — суда. Отсюда же стреляли по Зимнему.

На экскурсии мы попробуем воспринять трагический пафос истории России, со всеми её взлетами и противоречиями. И взглянем на крепость как на совершенно особую зону бытия.
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Среди прочего, мы посетим императорскую усыпальницу под сводами грандиозного барочного храма, в том числе место захоронения расстрелянной большевиками царской семьи. Поговорим о Романовых, их блестящих достижениях и роковых ошибках. Внимательно осмотрим одиночные камеры первой в России политической тюрьмы, заглянем в тёмный карцер, поговорим о тюремных распорядках и стратегиях. И не только…

Прогулка состоит из двух блоков, разделённых перерывом, во время которого мы сможем перевести дух/выпить чаю в одном из кафе на территории крепости.

Экскурсия подойдёт тем, кто

  • знает, что прошлое не умирает, а отражается в настоящем, преподносит уроки, вдохновляет и грозит
  • чувствует, что Петропавловская крепость — особое пространство со множеством скрытых деталей, и хочет узнать подробности

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в Петропавловскую крепость — 700 руб. /чел., покупаются на месте в кассе. Гиду билет не нужен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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