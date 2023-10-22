Понять историю России не как набор фактов, а как живой процесс, требующий философского осмысления
«Петропавловка» удивляет своим масштабом, как пространственным, так и смысловым. Это сердце русской державы с 1703 по 1917 гг., место судьбоносных решений. Среди её бастионов торжественно и тревожно пульсирует дух времён. Здесь упокоились императоры от Петра I до Николая II.
Здесь объявили приговор декабристам, Достоевский ожидал расстрела, Троцкий — ссылки, а террористы-народовольцы — суда. Отсюда же стреляли по Зимнему.
На экскурсии мы попробуем воспринять трагический пафос истории России, со всеми её взлетами и противоречиями. И взглянем на крепость как на совершенно особую зону бытия.
Здесь объявили приговор декабристам, Достоевский ожидал расстрела, Троцкий — ссылки, а террористы-народовольцы — суда. Отсюда же стреляли по Зимнему.
На экскурсии мы попробуем воспринять трагический пафос истории России, со всеми её взлетами и противоречиями. И взглянем на крепость как на совершенно особую зону бытия.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Среди прочего, мы посетим императорскую усыпальницу под сводами грандиозного барочного храма, в том числе место захоронения расстрелянной большевиками царской семьи. Поговорим о Романовых, их блестящих достижениях и роковых ошибках. Внимательно осмотрим одиночные камеры первой в России политической тюрьмы, заглянем в тёмный карцер, поговорим о тюремных распорядках и стратегиях. И не только…
Прогулка состоит из двух блоков, разделённых перерывом, во время которого мы сможем перевести дух/выпить чаю в одном из кафе на территории крепости.
Экскурсия подойдёт тем, кто
- знает, что прошлое не умирает, а отражается в настоящем, преподносит уроки, вдохновляет и грозит
- чувствует, что Петропавловская крепость — особое пространство со множеством скрытых деталей, и хочет узнать подробности
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в Петропавловскую крепость — 700 руб. /чел., покупаются на месте в кассе. Гиду билет не нужен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 128 туристов
Коренной петербуржец, филолог, магистр философии, муж и отец. Последние 12 лет руковожу бизнесом в сфере высоких технологий. Работаю гидом на острове Валаам. Я опираюсь только на авторитетные, серьёзные источники (в том числе редкие). Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Лекционный формат монолога, на мой взгляд, неэффективен. Конечно, со своей стороны я гарантирую компетентный, подробный рассказ, но и приветствую свободу ваших реакций, уточняющих вопросов, актуальных дополнений. Моя цель — не огорошить вас каскадом имён, дат и деталей, а создать пространство общения, в котором у нас состоялась бы живая, экзистенциально значимая встреча с духом Петербурга.
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