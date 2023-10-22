«Петропавловка» удивляет своим масштабом, как пространственным, так и смысловым. Это сердце русской державы с 1703 по 1917 гг., место судьбоносных решений. Среди её бастионов торжественно и тревожно пульсирует дух времён. Здесь упокоились императоры от Петра I до Николая II. Здесь объявили приговор декабристам, Достоевский ожидал расстрела, Троцкий — ссылки, а террористы-народовольцы — суда. Отсюда же стреляли по Зимнему. На экскурсии мы попробуем воспринять трагический пафос истории России, со всеми её взлетами и противоречиями. И взглянем на крепость как на совершенно особую зону бытия.

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Описание

Что вас ожидает

Среди прочего, мы посетим императорскую усыпальницу под сводами грандиозного барочного храма, в том числе место захоронения расстрелянной большевиками царской семьи. Поговорим о Романовых, их блестящих достижениях и роковых ошибках. Внимательно осмотрим одиночные камеры первой в России политической тюрьмы, заглянем в тёмный карцер, поговорим о тюремных распорядках и стратегиях. И не только…

Прогулка состоит из двух блоков, разделённых перерывом, во время которого мы сможем перевести дух/выпить чаю в одном из кафе на территории крепости.

Экскурсия подойдёт тем, кто

знает, что прошлое не умирает, а отражается в настоящем, преподносит уроки, вдохновляет и грозит

чувствует, что Петропавловская крепость — особое пространство со множеством скрытых деталей, и хочет узнать подробности

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в Петропавловскую крепость — 700 руб. /чел., покупаются на месте в кассе. Гиду билет не нужен.