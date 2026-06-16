Предлагаем вам нестандартный маршрут без толп туристов.
Вместе с надёжным капитаном вы обойдёте загруженные каналы и пройдёте по свободным водным магистралям Петербурга.
Увидите открыточные достопримечательности города — Зимний дворец, Спас на Крови, Морской Никольский собор, Новую Голландию, Михайловский замок.
Вместе с надёжным капитаном вы обойдёте загруженные каналы и пройдёте по свободным водным магистралям Петербурга.
Увидите открыточные достопримечательности города — Зимний дворец, Спас на Крови, Морской Никольский собор, Новую Голландию, Михайловский замок.
Описание экскурсии
В ходе часовой прогулки вы увидите:
- Львиный мостик
- Морской Никольский собор
- Новую Голландию
- Строгановский дворец
- Юсуповский дворец
- Зимний дворец
- Спас на Крови
- Михайловский замок
- Цирк на Фонтанке
При желании по ходу прогулки капитан обратит ваше внимание на значимые места города и расскажет интересные факты о каждом.
Организационные детали
- Для прогулки предлагаем комфортабельный 8-местный катер YAMAHA. Перед посадкой проводится инструктаж по безопасности. На борту: тент от дождя/ветра, спасжилеты, пледы, бокалы, зарядки для телефонов, при желании — качественный мощный саунд с подключением ваших устройств
- Запрещено: проносить на борт красное вино, курить, обувь со шпильками
- За дополнительную плату можно продлить прогулку, заказать услуги гида или фотографа — детали в переписке
- За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро Сенная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 134 туристов
Прогулки на катере. Предложим неcтандаpтный интeрecный маpшpут бeз душныx пробoк в кaнaлaх. На нашем скоростном катере YAMAHA с комфортом размещаются 8 гостей. На борту: ⚓Спасательные жилеты ⚓Зарядки для телефонов ⚓Качественный мощный саунд (подключение ваших устройств) ⚓Тент от дождя и ветра ⚓На борт можно взять напитки и еду ⚓Заказать услуги гида или фотографа ⚓Пледы У нас гибкие цены: подберём наиболее приемлемый вариант отдыха.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прекрасная и увлекательная прогулка, не заметил как пролетело все время. Всем советую, море удовольствия и памятных моментов точно будут.
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Н
Спасибо большое капитану Сергею за классную часовую прогулку🙏🙏🙏 Все было ооочень здорово!
Обязательно будем рекомендовать вас своим знакомым и друзьям☺️
Обязательно будем рекомендовать вас своим знакомым и друзьям☺️
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А
Ребята профессионалы своего дела.
Быстрое подтверждение и ответы на все организационные вопросы в процессе бронирования.
Прогулка начинается очень пунктуально, в то время, в которое забронировали.
На борту предоставляются пледы, бокалы под напитки, можно включать свою музыку.
Прогулка по каналам полностью оправдала ожидания
Быстрое подтверждение и ответы на все организационные вопросы в процессе бронирования.
Прогулка начинается очень пунктуально, в то время, в которое забронировали.
На борту предоставляются пледы, бокалы под напитки, можно включать свою музыку.
Прогулка по каналам полностью оправдала ожидания
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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