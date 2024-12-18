Экотропа Западный Котлин расположилась на противоположном от Кронштадта берегу острова Котлин. Здесь живописный песчаный пляж, через дюны проложены фотогеничные деревянные тропинки, а волны Финского залива выносят на берег водных обитателей, в конце маршрута мы поднимемся на орнитологическую вышку и осмотрим окрестности с высоты птичьего полёта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Что вас ждет на экскурсии?

Во время нашей увлекательной экскурсии вы познакомитесь с уникальной экосистемой песчаных пляжей. Эти места полны жизни, и их обитатели постоянно сталкиваются с вызовами, такими как риск засыпания песком или затопления водами моря.

Узнайте о наводнениях

Вы сможете узнать, почему возникают наводнения и как наш город защищается от их последствий. Это важная информация, которая поможет вам лучше понять, как взаимодействуют природа и человек.

Красота природы

На прогулке вас ждут захватывающие пейзажи и шум прибоя. Вы также познакомитесь с обитателями Балтийского моря. У вас будет возможность подержать некоторых из них в руке, что сделает ваш опыт еще более запоминающимся.

Орнитологическая вышка

В завершение нашего путешествия мы поднимемся на орнитологическую вышку. Здесь вы сможете насладиться великолепным разнообразием чаячьей семьи и других околоводных птиц. Это зрелище оставит у вас незабываемые впечатления!

Важно знать

Перед бронированием экскурсии обязательно свяжитесь с гидом, чтобы подобрать оптимальное время для вашего визита. Это поможет сделать вашу экскурсию максимально комфортной и интересной.

Длительность экскурсии

Маршрут является круговым и длится от 1,5 до 2 часов. Мы уверены, что это время пройдет незаметно, наполненное новыми знаниями и яркими эмоциями!