Природная экскурсия по экотропе Западный Котлин

Экотропа Западный Котлин расположилась на противоположном от Кронштадта берегу острова Котлин.

Здесь живописный песчаный пляж, через дюны проложены фотогеничные деревянные тропинки, а волны Финского залива выносят на берег водных обитателей, в конце маршрута мы поднимемся на орнитологическую вышку и осмотрим окрестности с высоты птичьего полёта.
Природная экскурсия по экотропе Западный Котлин
Природная экскурсия по экотропе Западный Котлин
Природная экскурсия по экотропе Западный Котлин
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ждет на экскурсии?

Во время нашей увлекательной экскурсии вы познакомитесь с уникальной экосистемой песчаных пляжей. Эти места полны жизни, и их обитатели постоянно сталкиваются с вызовами, такими как риск засыпания песком или затопления водами моря.

Узнайте о наводнениях

Вы сможете узнать, почему возникают наводнения и как наш город защищается от их последствий. Это важная информация, которая поможет вам лучше понять, как взаимодействуют природа и человек.

Красота природы

На прогулке вас ждут захватывающие пейзажи и шум прибоя. Вы также познакомитесь с обитателями Балтийского моря. У вас будет возможность подержать некоторых из них в руке, что сделает ваш опыт еще более запоминающимся.

Орнитологическая вышка

В завершение нашего путешествия мы поднимемся на орнитологическую вышку. Здесь вы сможете насладиться великолепным разнообразием чаячьей семьи и других околоводных птиц. Это зрелище оставит у вас незабываемые впечатления!

Важно знать

Перед бронированием экскурсии обязательно свяжитесь с гидом, чтобы подобрать оптимальное время для вашего визита. Это поможет сделать вашу экскурсию максимально комфортной и интересной.

Длительность экскурсии

Маршрут является круговым и длится от 1,5 до 2 часов. Мы уверены, что это время пройдет незаметно, наполненное новыми знаниями и яркими эмоциями!

на странице при бронировании

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Берег Финского залива
  • Песчаные пляжи
  • Орнитологическая вышка
  • Тростниковые заросли
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вода, еда и личные расходы
Место начала и завершения?
60.026868, 29.675324
Когда и сколько длится?
Когда: на странице при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь для пешей прогулки
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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