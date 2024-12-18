Здесь живописный песчаный пляж, через дюны проложены фотогеничные деревянные тропинки, а волны Финского залива выносят на берег водных обитателей, в конце маршрута мы поднимемся на орнитологическую вышку и осмотрим окрестности с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии
Что вас ждет на экскурсии?
Во время нашей увлекательной экскурсии вы познакомитесь с уникальной экосистемой песчаных пляжей. Эти места полны жизни, и их обитатели постоянно сталкиваются с вызовами, такими как риск засыпания песком или затопления водами моря.
Узнайте о наводнениях
Вы сможете узнать, почему возникают наводнения и как наш город защищается от их последствий. Это важная информация, которая поможет вам лучше понять, как взаимодействуют природа и человек.
Красота природы
На прогулке вас ждут захватывающие пейзажи и шум прибоя. Вы также познакомитесь с обитателями Балтийского моря. У вас будет возможность подержать некоторых из них в руке, что сделает ваш опыт еще более запоминающимся.
Орнитологическая вышка
В завершение нашего путешествия мы поднимемся на орнитологическую вышку. Здесь вы сможете насладиться великолепным разнообразием чаячьей семьи и других околоводных птиц. Это зрелище оставит у вас незабываемые впечатления!
Важно знать
Перед бронированием экскурсии обязательно свяжитесь с гидом, чтобы подобрать оптимальное время для вашего визита. Это поможет сделать вашу экскурсию максимально комфортной и интересной.
Длительность экскурсии
Маршрут является круговым и длится от 1,5 до 2 часов. Мы уверены, что это время пройдет незаметно, наполненное новыми знаниями и яркими эмоциями!
на странице при бронировании
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Берег Финского залива
- Песчаные пляжи
- Орнитологическая вышка
- Тростниковые заросли
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вода, еда и личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Надевайте удобную обувь для пешей прогулки
- Возьмите с собой воду и легкий перекус