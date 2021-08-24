Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники

5
2 отзыва
Мы отправимся на остров среди Финского залива, исследуем его территорию и погрузимся в прошлое славного морского города.

Вы прогуляетесь по экотропам заказника, осмотрите форты и уникальные гидротехнические сооружения, услышите об архитектуре Морского собора.

А еще я поделюсь неожиданными деталями о Кронштадте.
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин
Путешествие на остров Котлин

Что вас ожидает

Путь к морской крепости

Мы начнем путешествие с Выборгской стороны Петербурга, из окна автомобиля увидим небоскреб Лахта-центр. Проедем по дамбе: я расскажу самое интересное об этом комплексе сооружений, которые защищают наш город от наводнений. Его строительство длилось 32 года! А на самом острове посетим форт «Шанец» и прогуляемся по экотропе заказника «Западный Котлин».

Памятники и хроника города

Вас ждет погружение в богатую историю Кронштадта и знакомство с важными вехами и личностями в его судьбе. Кроме того, я поделюсь любопытными фактами: о том, где впервые было опробовано радио, кто придумал тельняшку, где, по мнению Юрия Гагарина, находится «пуп Земли» и др.
Осмотрим гидротехнические и фортификационные сооружения, среди которых знаменитый футшток. Посетим Морской собор Российской империи: здесь поговорим об Иоанне Кронштадтском, а при желании можно посетить его мемориальную квартиру.
В парке «Патриот» вы рассмотрите подводные лодки, военные корабли, морские торпеды и спасательные аппараты. А если захотите, посетим форт «Константин», где находится уникальная батарея инженера Паукера, батарея Шведе и батарея системы Густава Конэ — я раскрою их особенности.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоисмость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
    — Форт: 150 руб.
    — Парк «Патриот»: 250 руб.
    — Мемориальная квартира Ионна Кронштадтского: за пожертвование

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего отеля)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших… С удовольствием поделюсь с вами!
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
24 авг 2021
Были на экскурсии с Юлией на острове Котлин. Двое взрослых и ребенок 11лет. Дочке, которая обычно устает от долгих экскурсий, все очень понравилось! И возможность полазить по форту Шанец, и неспешно прогуляться по экотропе до побережья Финского залива, и задавать разные вопросы! После мы зашли в парк Патриот, посетили Морской собор и Адмиралтейство. Время хватило на все! Юля замечательный экскурсовод, знающий свое дело!
5 часов пролетели незаметно! С удовольствием пойдем с ней и на другие экскурсии!
А
21 авг 2021
Ездили на экскурсию с ребёнком 7 лет. И мне, и ему все очень понравилось. Юлия очень интересно и доходчиво все рассказывала, ребёнку было интересно.
Отдельно хочу отметить комфортное вождение. Спасибо большое!

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