Экскурсия на остров Котлин - это шанс увидеть знаменитые форты и гидротехнические сооружения.Начав с Выборгской стороны Петербурга, участники смогут насладиться видами на "Лахта-центр" и дамбу, защищающую город от наводнений.На острове

гостей ждут форт "Шанец", экотропы заказника "Западный Котлин" и Морской собор Российской империи. В парке "Патриот" представлены подводные лодки и военные корабли. Участники узнают, где впервые опробовали радио и кто придумал тельняшку

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения острова Котлин - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время остров оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также возможно посетить экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за холода и короткого светового дня некоторые активности могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.