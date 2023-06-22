Отправляйтесь на остров Котлин, чтобы погрузиться в атмосферу морской крепости и открыть для себя уникальные сооружения и историю Кронштадта
Экскурсия на остров Котлин - это шанс увидеть знаменитые форты и гидротехнические сооружения.
Начав с Выборгской стороны Петербурга, участники смогут насладиться видами на "Лахта-центр" и дамбу, защищающую город от наводнений.
На острове читать дальшеуменьшить
гостей ждут форт "Шанец", экотропы заказника "Западный Котлин" и Морской собор Российской империи. В парке "Патриот" представлены подводные лодки и военные корабли. Участники узнают, где впервые опробовали радио и кто придумал тельняшку
Лучшее время для посещения острова Котлин - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время остров оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также возможно посетить экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за холода и короткого светового дня некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Форт Шанец
Морской собор
Футшток
Форт Константин
Описание экскурсии
Путь к морской крепости
Мы начнем путешествие с Выборгской стороны Петербурга, из окна автомобиля увидим небоскреб «Лахта-центр». Проедем по дамбе: я расскажу самое интересное об этом комплексе сооружений, которые защищают наш город от наводнений. Его строительство длилось 32 года! А на самом острове посетим форт «Шанец» и прогуляемся по экотропе заказника «Западный Котлин».
Памятники и хроника города
Вас ждет погружение в богатую историю Кронштадта и знакомство с важными вехами и личностями в его судьбе. Кроме того, я поделюсь любопытными фактами: о том, где впервые было опробовано радио, кто придумал тельняшку, где, по мнению Юрия Гагарина, находится «пуп Земли» и др. Осмотрим гидротехнические и фортификационные сооружения, среди которых знаменитый футшток. Посетим Морской собор Российской империи: здесь поговорим об Иоанне Кронштадтском, а при желании можно посетить его мемориальную квартиру. В парке «Патриот» вы рассмотрите подводные лодки, военные корабли, морские торпеды и спасательные аппараты. А если захотите, посетим форт «Константин», где находится уникальная батарея инженера Паукера, батарея Шведе и батарея системы Густава Конэ — я раскрою их особенности.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Отдельно оплачиваются входные билеты: — Форт: 300 ₽ — Парк «Патриот»: 250 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего отеля)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6678 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Получилась насыщенная и интересная экскурсия в Кронштадт с заездом в форт Константин. Здесь всё дышит морем и военно-морской историей. Получили незабываемые впечатления от посещения Морского Никольского собора (собор очень похож читать дальшеуменьшить
на Софийский храм, расположенный в Константинополе). Это действующий храм - мемориал всем морякам, в котором находится часть мощей Николая Чудотворца. Юлия интересный рассказчик, она умеет зажечь и удерживать интерес на протяжении всей экскурсии. Мы посмотрели все достопримечательности города, а замечательный гид наполнил историческими фактами наш визуальный ряд:) Это точно не последняя наша экскурсия с Юлией, обязательно будут ещё. Спасибо.
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Евгения
Были на экскурсии с Юлией на острове Котлин. Двое взрослых и ребенок 11лет. Дочке, которая обычно устает от долгих экскурсий, все очень понравилось! И возможность полазить по форту Шанец, и читать дальшеуменьшить
неспешно прогуляться по экотропе до побережья Финского залива, и задавать разные вопросы! После мы зашли в парк Патриот, посетили Морской собор и Адмиралтейство. Время хватило на все! Юля замечательный экскурсовод, знающий свое дело! 5 часов пролетели незаметно! С удовольствием пойдем с ней и на другие экскурсии!
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Д
Дмитрий
Огромное СПАСИБО Юлии! Провела для нас замечательные индивидуальные экскурсии "Гатчина","Юсуповский дворец","Царское село" и "Кронштадт". Информативно и очень интересно! Дорога до места экскурсии проходит незаметно в приятных беседах и рассказах о том, что вокруг видится и о чём думается. Много новой и увлекательной информации Юлия использует по ходу экскурсий - хочется слушать и слушать… Мягко, не навязчиво… Замечательно! Очень рекомендуем!
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Марина
Очень довольны экскурсией с Юлией!! На Котлин поехали первый раз. Ожидания от экскурсии полностью оправдались. Узнали много нового и познавательного и о природе и о истории. Всем советуем посетить мемориальную квартиру Иоанна Кронштадтского - очень атмосферное место. Время пролетело незаметно! Отдельно хочется отметить комфортное вождение Юлии. Спасибо большое. Путешествие на остров Котлин рекомендуем всем.
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Ульяна
Нам очень понравилась экскурсия в Кронштадт. Посмотрели все, что планировали. Юлия прекрасная рассказчица и обладает знаниями о каждом заинтересовавшем нас доме, корабле или предмете. С юмором, с душой и чудесными зефирками из Кронштадта) Экскурсию рекомендую, будет интересно и познавательно, и очень грамотно организовано.
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С
Светлана
Огромная благодарность Юлии за экскурсию! Было очень комфортно во время всей экскурсии. Юлия прекрасный знаток истории. Посетили много интересных мест. Юлия очень обаятельная, легкая в общении, любящая свое дело. Благодарим и очень рекомендуем Юлию!
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