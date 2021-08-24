Что вас ожидает

Путь к морской крепости

Мы начнем путешествие с Выборгской стороны Петербурга, из окна автомобиля увидим небоскреб Лахта-центр. Проедем по дамбе: я расскажу самое интересное об этом комплексе сооружений, которые защищают наш город от наводнений. Его строительство длилось 32 года! А на самом острове посетим форт «Шанец» и прогуляемся по экотропе заказника «Западный Котлин».

Памятники и хроника города

Вас ждет погружение в богатую историю Кронштадта и знакомство с важными вехами и личностями в его судьбе. Кроме того, я поделюсь любопытными фактами: о том, где впервые было опробовано радио, кто придумал тельняшку, где, по мнению Юрия Гагарина, находится «пуп Земли» и др.

Осмотрим гидротехнические и фортификационные сооружения, среди которых знаменитый футшток. Посетим Морской собор Российской империи: здесь поговорим об Иоанне Кронштадтском, а при желании можно посетить его мемориальную квартиру.

В парке «Патриот» вы рассмотрите подводные лодки, военные корабли, морские торпеды и спасательные аппараты. А если захотите, посетим форт «Константин», где находится уникальная батарея инженера Паукера, батарея Шведе и батарея системы Густава Конэ — я раскрою их особенности.

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