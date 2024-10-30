Для меня плёночная фотография — это магия. Не перестаю удивляться, насколько она меняет взгляд, учит ответственней относиться к сюжету и продумывать композицию, ведь количество кадров ограничено… Во время дружеской прогулки по Петербургу я поймаю лучшие моменты вашей встречи с городом без привычного лоска и глянца. И запечатлею их на чёрно-белых плёночных снимках, а также цветных цифровых кадрах.

Описание фото-прогулки

Если вы, как и я, любите особый подход к фотографии, давайте вместе творить и экспериментировать! Будем гулять по городу и фотографироваться на плёночный фотоаппарат. Шероховатые и неидеальные, при этом естественные и модные — такими будут ваши 36 снимков. Неповторимый стиль плёночного фото не заменит ни одно приложение или фильтр — и вы в этом убедитесь. А чтобы вам было с чем сравнивать результат, сделаю несколько кадров и на цифровой фотоаппарат.

Варианты маршрута

Вокруг Исаакиевского собора (отель «Астория», собор с разных ракурсов, набережная реки Мойки, Синий мост, Мариинский дворец)

От Исаакия до Казанского собора по набережной реки Мойки

От Спаса на Крови до Казанского Собора

Малая Конюшенная, дворы Капеллы, Атланты, Эрмитаж

Через 10-14 дней я отправлю вам ссылку на персональную галерею. Вы получите 36 отсканированных кадров с чёрно-белой плёнки и 50 цветных кадров с цифровой камеры.

Организационные детали