Для меня плёночная фотография — это магия.
Не перестаю удивляться, насколько она меняет взгляд, учит ответственней относиться к сюжету и продумывать композицию, ведь количество кадров ограничено… Во время дружеской прогулки по Петербургу я поймаю лучшие моменты вашей встречи с городом без привычного лоска и глянца. И запечатлею их на чёрно-белых плёночных снимках, а также цветных цифровых кадрах.
Не перестаю удивляться, насколько она меняет взгляд, учит ответственней относиться к сюжету и продумывать композицию, ведь количество кадров ограничено… Во время дружеской прогулки по Петербургу я поймаю лучшие моменты вашей встречи с городом без привычного лоска и глянца. И запечатлею их на чёрно-белых плёночных снимках, а также цветных цифровых кадрах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Если вы, как и я, любите особый подход к фотографии, давайте вместе творить и экспериментировать! Будем гулять по городу и фотографироваться на плёночный фотоаппарат. Шероховатые и неидеальные, при этом естественные и модные — такими будут ваши 36 снимков. Неповторимый стиль плёночного фото не заменит ни одно приложение или фильтр — и вы в этом убедитесь. А чтобы вам было с чем сравнивать результат, сделаю несколько кадров и на цифровой фотоаппарат.
Варианты маршрута
- Вокруг Исаакиевского собора (отель «Астория», собор с разных ракурсов, набережная реки Мойки, Синий мост, Мариинский дворец)
- От Исаакия до Казанского собора по набережной реки Мойки
- От Спаса на Крови до Казанского Собора
- Малая Конюшенная, дворы Капеллы, Атланты, Эрмитаж
Через 10-14 дней я отправлю вам ссылку на персональную галерею. Вы получите 36 отсканированных кадров с чёрно-белой плёнки и 50 цветных кадров с цифровой камеры.
Организационные детали
- Срок обработки фото от 7 до 14 дней, но несколько фото я всегда скидываю в день съёмки
- Съёмка проводится на цифровой фотоаппарат Canon EOS RP и плёночный Olympus Stylus Zoom 160
- Цена действует при условии, что в фотопрогулке участвует до 3 человек включительно. За каждого дополнительного — доплата по 1000 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 26 туристов
Приветствую! Меня зовут Дарья, я родилась во Владивостоке, а затем приехала в Питер, влюбилась в него и осталась тут жить. Больше всего на свете я люблю гулять по улочкам нашегоЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2.5 часа
Групповая
Питер романтиков: дворы, парадные и виды с крыши
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: Ежедневно в 20:00.
Завтра в 15:30
31 окт в 13:00
1 700₽ за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Завтра в 20:00
31 окт в 20:00
6 900₽ за всё до 2 чел.
4.5 часа
Квест
до 5 чел.
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.