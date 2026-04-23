Н Нина Впечатления на всю жизнь! Рекомендуем 100%! Очень уютная обстановка, капитан Иван очень приятный человек, рассказал, показал, объяснил. На катере удобные диваны, мягкие пледы,подключали свою музыку. Два часа пролетели незаметно! Большое спасибо команде "Моцарта"!!! Бронируйте не раздумывая - не пожалеете!!!

Е Екатерина Моё восхищение! Это бомба, всё продумано до мельчайших деталей, все вместе сидели, 11 человек. Да, это не яхта, но очень уютно и душевно!

Капитан Иван -просто великолепен! Все попросили контакты, в сл раз только к нему!! Спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!!!!!

С Спартак Все четко! Катер новый, очень просторный и кайфовый, музыка хорошая. Иван доброжелательный и отличный капитан! Спасибо!

В целом, прогулка очень понравилась, получили незабываемые впечатления от небольшого приключения! Брали на 2 часа компанией 10 человек. Разместились комфортно, места всем было достаточно. На борту чисто и уютно, есть столик и пледы.Заявленный маршрут прошли полностью, город с воды великолепен!Единственный нюанс: Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Отличная вышла прогулка вечерняя. Прекрасный катер, очень чистый, комфортный. Иван очень любезный человек и профессионал своего дела. Нас было 9 человек и всем очень понравилась прогулка по рекам и каналам. Спасибо большое! Процветания вашему делу!