Прогулка на катере «Моцарт» до 11 человек

Насладитесь великолепием Петербурга с воды: парадные фасады Зимнего дворца, сияющие мосты и живописные набережные. Погрузитесь в атмосферу города под увлекательные истории капитана и мерцание вечерних огней. Это путешествие, которое останется надолго в вашем сердце, а яркие фотографии в галереи телефона!
5
10 отзывов
Описание экскурсии

Роскошная прогулка по Неве на катере «Моцарт»! Посадка в историческом месте — Медный Всадник (Петровский спуск). Все самые красивые достопримечательности — Благовещенский мост, Дворцовый мост, Троицкий мост, Литейный мост, Кунсткамера, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Зимний дворец, крейсер Аврора! Днём на выбор есть маршруты: 1 час — посадка на Петровском спуске, далее вверх по Парадной Неве в сторону Дворцового моста и стрелке Васильевского острова, далее к Петропавловской крепости в сторону Троицкого моста, далее к Литейному мосту и крейсеру Аврора, далее вниз по течению к Благовещенскому мосту и высадка на Петровском спуске. 2 часа — посадка на Петровском спуске, далее вверх по Парадной Неве в сторону Дворцового моста и стрелке Васильевского острова, далее к Петропавловской крепости в сторону Троицкого моста, далее в реку Фонтанку до Крюков канала, по Крюков каналу до реки Мойки, далее мимо острова Новая Голландия в верх по Мойке в сторону Зимней канавки, далее разворот у Петропавловской крепости, в сторону Благовещенского моста и высадка на Петровском спуске. Продолжительность ночного маршрута на разводные мосты — 2 часа. Важная информация:
  • Маршрут можно скорректировать на борту с капитаном, места достаточно для 11 человек.
  • Подключение аудиогида обговаривается заранее.
  • На борту запрещено употреблять красные напитки, рассыпчатую и жирную пищу. Запрещены каблуки на шпильке.

Прогулка 2 часа на Разводные Мосты по будням и выходным с 23:30 до 01:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На часовом маршруте вы увидите: Медный Всадник, Дворцовый мост, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Троицкий мост, Зимний Дворец, Ростральные колонны, Литейный мост, крейсер Аврора, Нахимовское училище, Мраморный дворец, Эрмитажный театр
  • На двухчасовом маршруте вы увидите: Летний сад, Пантелеймоновский мост, Чижик Пыжик, цирк на Фонтанке, Шереметьевский дворец, Аничков мост, Ломоносовский мост, Крюков канал, Семимостье, река Мойка, Юсуповский дворец, Красный, Синий и Зеленый мосты, Певческий мост, Зимняя канавка
Что включено
  • Пледы, музыка по блютус
  • Туалет с удобствами
  • Удобные диваны, столик
  • Красивая подсветка салона
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адмиралтейская наб., 16
Завершение: Адмиралтейская набережная, 16
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Н
Впечатления на всю жизнь! Рекомендуем 100%! Очень уютная обстановка, капитан Иван очень приятный человек, рассказал, показал, объяснил. На катере удобные диваны, мягкие пледы,подключали свою музыку. Два часа пролетели незаметно! Большое спасибо команде "Моцарта"!!! Бронируйте не раздумывая - не пожалеете!!!
Е
Моё восхищение! Это бомба, всё продумано до мельчайших деталей, все вместе сидели, 11 человек. Да, это не яхта, но очень уютно и душевно!
Капитан Иван -просто великолепен! Все попросили контакты, в сл раз только к нему!! Спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!!!!!
С
Все четко! Катер новый, очень просторный и кайфовый, музыка хорошая. Иван доброжелательный и отличный капитан! Спасибо!
Ю
Брали на 2 часа компанией 10 человек. Разместились комфортно, места всем было достаточно. На борту чисто и уютно, есть столик и пледы.
Заявленный маршрут прошли полностью, город с воды великолепен!
Единственный нюанс:
если на Неве волны и сильный ветер вдоль реки, то есть риск оказаться мокрыми с ног до головы при развороте на реке в начале поездки. Уточняйте у капитана по погодным условиям, возможно стоит ограничится маршрутом по каналам или заранее(!) надеть дождевики при движении по Неве.
В целом, прогулка очень понравилась, получили незабываемые впечатления от небольшого приключения!

А
Отличная вышла прогулка вечерняя. Прекрасный катер, очень чистый, комфортный. Иван очень любезный человек и профессионал своего дела. Нас было 9 человек и всем очень понравилась прогулка по рекам и каналам. Спасибо большое! Процветания вашему делу!
В
Бронировали катер с коллегами для небольшого корпоратива, Иван оказался очень чутким капитаном откликался любезно на любые просьбы и был заботлив во время поездки. Мы в восторге! Спасибо большое!
