Водная прогулка
Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга
Начало: НАБ.Р. Мойки, 11
Расписание: Круглосуточно и без выходных
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
21 000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
27 сен в 11:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
VIP-прогулка на катере по индивидуальному маршруту
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
5900 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Мойка, 12 / Фонтанка, 112 / Мойка, 43 (по договоре...
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
19 900 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Водная прогулка
На катере к Финскому заливу - индивидуальная прогулка
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 71
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
18 900 ₽
21 000 ₽ за всё до 11 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Прогулки по реке Мойке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Прогулки по реке Мойке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5900 до 21 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 667 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Прогулки по реке Мойке», 667 ⭐ отзывов, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь