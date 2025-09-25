Мои заказы

Прогулки по реке Мойке – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Прогулки по реке Мойке» в Санкт-Петербурге, цены от 5900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга
На катере
1.5 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Начало: НАБ.Р. Мойки, 11
Расписание: Круглосуточно и без выходных
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
21 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
На катере
1 час
229 отзывов
Водная прогулка
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
27 сен в 11:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.
VIP-прогулка на катере по индивидуальному маршруту
На катере
1 час
437 отзывов
Водная прогулка
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
5900 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
Водная прогулка
Начало: Мойка, 12 / Фонтанка, 112 / Мойка, 43 (по договоре...
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
19 900 ₽ за всё до 10 чел.
На катере к Финскому заливу - индивидуальная прогулка
На катере
2 часа 15 минут
-
10%
Водная прогулка
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 71
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
18 900 ₽21 000 ₽ за всё до 11 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Прогулки по реке Мойке»

Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Прогулки по реке Мойке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5900 до 21 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 667 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
