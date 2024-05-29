1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 900₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
Начало: Зависит от маршрута, оговаривается отдельно
Расписание: Круглосуточно и без выходных
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
9 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Начало: Причал «Медный всадник»
Расписание: Ежедневно круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
1 час
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
7 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00.
7 июля в 21:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
Начало: Причал Набережная реки Мойки, 23
Расписание: ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере Sugar Daddy и Juicy Mommy в Санкт-Петербурге
Начало: Набережная канала Грибоедова 99 (у Львиного моста)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 мая 2024Всё было супер! Очень вежливый капитан
- ООлеся29 мая 2024Спасибо большое за замечательную прогулку, катались с группой детей, все в восторге
- РРоман29 мая 2024Забронировал за 2 минуты, подтвердили бронь через 5 минут, отлично покатались. Советую.
- ВВладимир28 мая 2024Прекрасный вид города как с берега, так и с Невы и каналов. Ощутите эту красоту! Отличная прогулка, молодец капитан!
- ССлава28 мая 2024Вежливый капитан Кирилл сделал поездку комфортной. В день города кататься по любимому Петербургу было невероятно красиво и атмосферно. Спасибо сервису, менеджер Юля всегда на связи
- ААнна28 мая 2024Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнамиОчень комфортная лодка, если прохладно, можно сидеть в тепле с шикарным обзором
- ТТатьяна28 мая 2024Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!
- ММихаил28 мая 2024Отличный способ познакомиться с видами Питера с воды в своей ламповой компании! Все вовремя и с ветерком, спасибо Алексею за прогулку и экскурс.
- ООльга25 мая 2024Всё понравилось! Ветер в волосах;) Если хотите выпить шампанского на борту - берите свои бокалы 🥂 Мы очень опаздывали, но Вячеслав(капитан) вошёл в положение, ждал нас) Всем советую! Прекрасное настроение будет гарантировано:)
- ААлександр25 мая 2024Добрый день. Катались семьёй с детьми, с погодой так же повезло. Комфортный катер,интересная прогулка. Было несколько ускорений - отдельное удовольствие от быстрого хода. Но основное время - спокойная размеренная прогулка. Капитан Михаил - рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Свидание на катере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Свидание на катере" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 6 700 до 20 500. Туристы уже оставили гидам 613 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Свидание на катере», 613 ⭐ отзывов, цены от 6700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август