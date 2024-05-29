По популярности

🚤 На катере ⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Индивидуальная 1 час 1 отзыв Популярное предложение Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150 Расписание: В удобное для вас время 9 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 341 отзыв Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном Начало: Набережная реки Фонтанки, 133 Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00 от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 13 отзывов На ретро-катере по рекам и каналам Начало: Набережная реки Фонтанки, 133 от 7 900 ₽ за всё до 11 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс) Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 2 отзыва Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном Начало: Зависит от маршрута, оговаривается отдельно Расписание: Круглосуточно и без выходных 9 500 ₽ за всё до 8 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Романтическая прогулка на парусной яхте Начало: СПб, Петровская коса 7 Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям от 12 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 42 отзыва Водная прогулка на частном катере Начало: По договоренности Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Разводка мостов на индивидуальном катере Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 23.45 20 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 17 отзывов На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции Начало: Набережная реки Мойки, д. 11 от 6 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 7 отзывов На круизном катере к островам Финского залива Начало: Набережная реки Мойки, 11 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка на катере на развод мостов Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59 Расписание: Ежедневно в 00:00 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛥 На яхте 🚤 На катере Аудиогид 1 час 5 отзывов Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 2 отзыва Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник Начало: Причал «Медный всадник» Расписание: Ежедневно круглосуточно от 15 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а Расписание: ежедневно в 23:55 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Аудиогид 1 час 20 отзывов Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00 7 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00 15 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 5 отзывов Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр» Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00. 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере 🚤 На катере Индивидуальная 1 час 3 отзыва Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом Начало: Причал Набережная реки Мойки, 23 Расписание: ежедневно в любое время 15 000 ₽ за всё до 9 чел.