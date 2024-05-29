Свидание на катере – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 19 экскурсий в категории «Свидание на катере» в Санкт-Петербурге, цены от 6 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
На ретро-катере по рекам и каналам
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 900 за всё до 11 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
Начало: Зависит от маршрута, оговаривается отдельно
Расписание: Круглосуточно и без выходных
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
9 500 за всё до 8 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500 за всё до 2 чел.
Водная прогулка на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 6 чел.
Разводка мостов на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500 за всё до 6 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
На круизном катере к островам Финского залива
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Начало: Причал «Медный всадник»
Расписание: Ежедневно круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 12 чел.
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
20 отзывов
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
7 990 за всё до 7 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990 за всё до 7 чел.
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00.
7 июля в 21:00
9 000 за всё до 7 чел.
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
Начало: Причал Набережная реки Мойки, 23
Расписание: ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 9 чел.
Прогулка на катере Sugar Daddy и Juicy Mommy в Санкт-Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере Sugar Daddy и Juicy Mommy в Санкт-Петербурге
Начало: Набережная канала Грибоедова 99 (у Львиного моста)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Свидание на катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
  2. Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
  3. На ретро-катере по рекам и каналам
  4. Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
  5. Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Свидание на катере" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 6 700 до 20 500. Туристы уже оставили гидам 613 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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