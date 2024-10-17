Приглашаем прокатиться на комфортном однопалубном теплоходе и насладиться панорамами пяти островов: Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного. Попутно будет звучать аудиогид с рассказами об истории и архитектурных особенностях островов.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Описание водной прогулки
Петроградский остров. Вы увидите Петропавловскую крепость с её знаменитыми бастионами и домик Петра I.
Аптекарский остров. Проходя на теплоходе мимо живописных набережных, вы узнаете о ботанических садах и старинных научных учреждениях острова.
Крестовский остров. Вы оцените с воды стадион «Газпром Арена» и другие спортивные сооружения.
Елагин остров. Полюбуетесь Елагиным дворцом и услышите о дворянской элите Петербурга.
Каменный остров. Узнаете о роскошных особняках и виллах, которые строились здесь для петербургской знати.
Организационные детали
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 334 ₽
|Льготный
|1 200 ₽
|Детский до 11 лет
|934 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1183 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
17 окт 2024
В целом маршрут интересный, так же организатор отвечает на все вопросы и на связи, но несколько не приятных моментов были.
Первое это отсутствие гида, включили аудиозапись которую постоянно заклинивало и постоянно
Первое это отсутствие гида, включили аудиозапись которую постоянно заклинивало и постоянно
К
Ксения
9 сен 2024
Очень хорошая экскурсия. Спасибо большое
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