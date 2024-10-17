Прогулка с аудиогидом на теплоходе «5 островов Петербурга»

Полюбоваться с воды живописными островами и прикоснуться к их истории
Приглашаем прокатиться на комфортном однопалубном теплоходе и насладиться панорамами пяти островов: Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного. Попутно будет звучать аудиогид с рассказами об истории и архитектурных особенностях островов.
4.5
2 отзыва
Прогулка с аудиогидом на теплоходе «5 островов Петербурга»
Прогулка с аудиогидом на теплоходе «5 островов Петербурга»
Прогулка с аудиогидом на теплоходе «5 островов Петербурга»
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Описание водной прогулки

Петроградский остров. Вы увидите Петропавловскую крепость с её знаменитыми бастионами и домик Петра I.

Аптекарский остров. Проходя на теплоходе мимо живописных набережных, вы узнаете о ботанических садах и старинных научных учреждениях острова.

Крестовский остров. Вы оцените с воды стадион «Газпром Арена» и другие спортивные сооружения.

Елагин остров. Полюбуетесь Елагиным дворцом и услышите о дворянской элите Петербурга.

Каменный остров. Узнаете о роскошных особняках и виллах, которые строились здесь для петербургской знати.

Организационные детали

  • На борту свободная рассадка
  • Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 334 ₽
Льготный1 200 ₽
Детский до 11 лет934 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
17 окт 2024
В целом маршрут интересный, так же организатор отвечает на все вопросы и на связи, но несколько не приятных моментов были.
Первое это отсутствие гида, включили аудиозапись которую постоянно заклинивало и постоянно
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повторялись описания, экскурсией с гидом это сложно назвать. Так же никакого персонала не было совсем, все кто был закрылись от нас вместе с водителем теплохода. Отсутствовала возможности попросить ни пледов ни горячих напитков, хотя было достаточно прохладно.
Когда вышли ближе к финскому заливу началась сильная болтанка, появились достаточно крупные волны, никаких успокаивающих комментариев или объяснении техники безопасности не последовало, персонал так и не вышел из комнаты рулевого.
Достаточно халатное отношение к проведению самой экскурсии, это не понравилось.

К
9 сен 2024
Очень хорошая экскурсия. Спасибо большое

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