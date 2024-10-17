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повторялись описания, экскурсией с гидом это сложно назвать. Так же никакого персонала не было совсем, все кто был закрылись от нас вместе с водителем теплохода. Отсутствовала возможности попросить ни пледов ни горячих напитков, хотя было достаточно прохладно.

Когда вышли ближе к финскому заливу началась сильная болтанка, появились достаточно крупные волны, никаких успокаивающих комментариев или объяснении техники безопасности не последовало, персонал так и не вышел из комнаты рулевого.

Достаточно халатное отношение к проведению самой экскурсии, это не понравилось.