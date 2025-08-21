Пройти по парадной Неве в вечернее время, обогнуть Каменный и Крестовский острова, доплыть до «Газпром Арены» и увидеть «Лахта-центр» с воды — отличный способ провести время в Петербурге.
Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.
Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.
Описание экскурсии
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
Двухпалубный теплоход-ресторан с большой прогулочной зоной под открытым небом. Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин. А бокал шампанского получит каждый, независимо от категории билета!
В этом сезоне шеф-повар разработал для вас новое меню с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле, фирменными салатами и закусками. Вы можете выбрать готовый сет блюд в формате «Standard» или «Premium», а также сделать заказ по меню.
Дополнительная информация о круизе и теплоходе
- возможность предварительного выбора мест
- VIP-зона для тех, кто предпочитает уединение
- большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты
Достопримечательности на маршруте
- Адмиралтейство
- Крейсер «Аврора»
- Кунсткамера
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Каменный и Крестовский острова
- Стадион «Петровский»
- Вантовый мост ЗСД
- «Лахта-центр»
Организационные детали
- Тариф VIP включает бутылку шампанского и комплимент от шеф-повара
- При бронировании VIP-столика на 8 человек специальные места на открытой палубе включены в стоимость
- Тариф Standard включает в себя, помимо самого билета, ужин по https://boattrip.ru/upload/iblock/menu_rest/2023/Standard.pdf" rel="nofollow" target="_blank">меню Standard
- Тариф Premium включает в себя, помимо самого билета, ужин по https://boattrip.ru/upload/iblock/menu_rest/2023/Premium.pdf" rel="nofollow" target="_blank">меню Premium
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|2200 ₽
|Льготный
|2000 ₽
|Детский
|1100 ₽
|Билет + Ужин Стандарт
|4400 ₽
|Билет + Ужин Премиум
|4900 ₽
|VIP-столик на 8 чел.
|19 999 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Спуск со львами»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 91 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 5904 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень красивый теплоход, ресторан, приятный бонус бокал бесплатно шампанского и достойная отличная кухня! Приятно что есть обещанный саксофонист! Жаль что мало по времени только 2 часа прогулки, просьба увеличить до
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Всё проходило без комментариев и пояснений. Тупо прогулка на теплоходе с ужином. Ну собственно может и не нужно было этих комментов, ведь был вечер, закат, старый и новый Петербург. Советую всем
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О
Прекрасное путешествие с красивыми видами и вкусной кухней на борту. Теплоход очень комфортный, приятная и удобная обстановка внутри и отличная открытая палуба наверху.
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Это прекрасная возможность посмотреть на лучший город земли с Невы и при этом хорошо провести вечер с приятной музыкой в ресторане на воде.
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Это уже мой второй раз с Корюшкой, вкусная еда, красивый маршрут))
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Е
У нас был заказан круиз с ужином премиум. На борту выяснилось, что организаторы не предупредили персонал об этом((((. Нас конечно, накормили и в качестве извинений угостили десертом. Но!!! Настроение испортилось немного. Ужин не соответствовал заказанному, оплаченному!!! Сам корабль замечательный и отдельный респект саксофонисту- прекрасно играл🥰.
Маршрут по воде интересный и красивый.
Маршрут по воде интересный и красивый.
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