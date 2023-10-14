Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Пройти по парадной Неве в вечернее время, обогнуть Каменный и Крестовский острова, доплыть до Газпром-арены и увидеть Лахта-центр с воды — отличный способ провести время в Петербурге.
Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.
Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Ряпушка» — это двухпалубный теплоход-ресторан с большой прогулочной зоной под открытым небом. Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин. А бокал шампанского получит каждый, независимо от категории билета!
В этом сезоне шеф-повар разработал для вас новое меню с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле, фирменными салатами и закусками. Вы можете выбрать готовый сет блюд в формате «Standard» или «Premium», а также сделать заказ по меню.
Дополнительная информация о круизе и теплоходе
- возможность предварительного выбора мест
- VIP-зона для тех, кто предпочитает уединение
- большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты
Достопримечательности на маршруте
- Адмиралтейство
- Крейсер «Аврора»
- Кунсткамера
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Каменный и Крестовский острова
- Стадион «Петровский»
- Вантовый мост ЗСД
- «Лахта-центр»
Организационные детали
- На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
- Тариф VIP включает бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку
- При бронировании VIP-столика на 8 человек специальные места на открытой палубе включены в стоимость
- Тариф Standard включает в себя, помимо самого билета, ужин по https://boattrip.ru/upload/iblock/menu_rest/2023/Standard.pdf" rel="nofollow" target="_blank">меню Standard
- Тариф Premium включает в себя, помимо самого билета, ужин по https://boattrip.ru/upload/iblock/menu_rest/2023/Premium.pdf" rel="nofollow" target="_blank">меню Premium
- Трансфер от или до Крестовского острова в центр: взрослый — 800 руб., детский (от 3 до 12) — 500 руб. (по желанию)
ежедневно в 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Спуск со львами»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 91 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 705 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Вечерние
Летние
Гастрономические
Романтические
Крейсер Аврора
Популярные места
Адмиралтейство
На теплоходе
Лахта Центр
Зенит Арена
С ужином
Каменный остров
Природа и пейзажи
Крестовский остров
Для студентов
Самое главное
Музыкальные теплоходы
Круизы
Музыкальные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
2.5 часа
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
на набережной Макарова, 32
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
990₽ за человека
Групповая
2 часа
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
на причале «Спуск со львами»
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
1 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Прогулка на теплоходе «Забытые острова»
Двухчасовая водная экскурсия по историческому центру и вокруг северных островов Петербурга
на Сенатской пристани
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
1 450₽ за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании