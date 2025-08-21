Пройти по парадной Неве в вечернее время, обогнуть Каменный и Крестовский острова, доплыть до «Газпром Арены» и увидеть «Лахта-центр» с воды — отличный способ провести время в Петербурге. Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Двухпалубный теплоход-ресторан с большой прогулочной зоной под открытым небом. Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин. А бокал шампанского получит каждый, независимо от категории билета!

В этом сезоне шеф-повар разработал для вас новое меню с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле, фирменными салатами и закусками. Вы можете выбрать готовый сет блюд в формате «Standard» или «Premium», а также сделать заказ по меню.

Дополнительная информация о круизе и теплоходе

возможность предварительного выбора мест

VIP -зона для тех, кто предпочитает уединение

-зона для тех, кто предпочитает уединение большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты

Достопримечательности на маршруте

Адмиралтейство

Крейсер «Аврора»

Кунсткамера

Ростральные колонны

Петропавловская крепость

Каменный и Крестовский острова

Стадион «Петровский»

Вантовый мост ЗСД

«Лахта-центр»

Организационные детали