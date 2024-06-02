Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу

Приглашаем вас в плаванье на теплоходе «Чайка».

Попробуйте блюда от известного ресторатора Антона Пинского в уютным зале с панорамными окнами на закрытой палубе.

Или рассмотрите «фирменные» петербургские облака и волны Финского залива и сделайте умопомрачительные фото с открытой прогулочной.
4.85
13 отзывов
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
Ближайшие даты:
Время начала: 13:55, 14:20, 16:25, 16:50

Что вас ожидает:

  • Лахта Центр
  • Стадион «Газпром Арена»
  • Парк 300-летия
  • Вантовый мост ЗСД
  • Стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость
  • Эрмитаж

Описание экскурсии

Теплоход-ресторан «Чайка»: Мягкие кресла, панорамные окна, простирающиеся до крыши, и очень уютная атмосферу — все это вас ждет на закрытой палубе нашего теплохода. Ведь здесь расположился ресторан от Pinskiy&Co — компании неоднократного обладателя премии лучшего ресторатора года Антона Пинского. Каждый ресторан от Pinskiy&Co отличается от остальных, и каждый заслуживает внимания. Убедитесь в этом сами на нашей водной прогулке. Маршрут Мы пройдём по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра и направимся прямиком к городской достопримечательности — Лахта-Центру. Гарантируем, что вы ещё не видели его башни так близко. Подробнее о достопримечательностях вам расскажет аудиогид. Важно знать:
  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+1 700 ₽
Детский от 5 до 11 лет1 100 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)1 500 ₽
Детский до 5 лет0 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лахта Центр
  • Стадион «Газпром Арена»
  • Парк 300-летия
  • Вантовый мост ЗСД
  • Стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость
  • Эрмитаж
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
2
3
2
1
Ю
2 июня 2024
все стильно, хороший сервис, отличные фото, но хотелось бы на более позднее время круиз, чтобы провести вечер
И
1 июня 2024
Открыли сезон корабликов:) остались очень довольны, спасибо.
A
1 июня 2024
О
30 мая 2024
О
29 мая 2024
Просто прекрасно, жаль нельзя поставить больше 5 звезд. Пинский как всегда, держит марку. Спасибо!
V
29 мая 2024
О
29 мая 2024
В
28 мая 2024
О
27 мая 2024
М
27 мая 2024
все прошло супер! когда приедут гости полюбоваться Питером, точно приглашу их поплавать))
П
25 мая 2024
В
22 мая 2024
Дороговато, конечно, но в целом ожидаемого от модненького ресторана. Теплоход красивый, Петербург, как всегда, прекрасен!
А
20 мая 2024

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