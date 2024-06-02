Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.

Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.

Теплоход-ресторан «Чайка»: Мягкие кресла, панорамные окна, простирающиеся до крыши, и очень уютная атмосферу — все это вас ждет на закрытой палубе нашего теплохода. Ведь здесь расположился ресторан от Pinskiy&Co — компании неоднократного обладателя премии лучшего ресторатора года Антона Пинского. Каждый ресторан от Pinskiy&Co отличается от остальных, и каждый заслуживает внимания. Убедитесь в этом сами на нашей водной прогулке. Маршрут Мы пройдём по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра и направимся прямиком к городской достопримечательности — Лахта-Центру. Гарантируем, что вы ещё не видели его башни так близко. Подробнее о достопримечательностях вам расскажет аудиогид. Важно знать: