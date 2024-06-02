Приглашаем вас в плаванье на теплоходе «Чайка».
Попробуйте блюда от известного ресторатора Антона Пинского в уютным зале с панорамными окнами на закрытой палубе.
Или рассмотрите «фирменные» петербургские облака и волны Финского залива и сделайте умопомрачительные фото с открытой прогулочной.
Попробуйте блюда от известного ресторатора Антона Пинского в уютным зале с панорамными окнами на закрытой палубе.
Или рассмотрите «фирменные» петербургские облака и волны Финского залива и сделайте умопомрачительные фото с открытой прогулочной.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:55, 14:20, 16:25, 16:50
Что вас ожидает:
- Лахта Центр
- Стадион «Газпром Арена»
- Парк 300-летия
- Вантовый мост ЗСД
- Стрелку Васильевского острова
- Петропавловскую крепость
- Эрмитаж
Описание экскурсии
Теплоход-ресторан «Чайка»: Мягкие кресла, панорамные окна, простирающиеся до крыши, и очень уютная атмосферу — все это вас ждет на закрытой палубе нашего теплохода. Ведь здесь расположился ресторан от Pinskiy&Co — компании неоднократного обладателя премии лучшего ресторатора года Антона Пинского. Каждый ресторан от Pinskiy&Co отличается от остальных, и каждый заслуживает внимания. Убедитесь в этом сами на нашей водной прогулке. Маршрут Мы пройдём по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра и направимся прямиком к городской достопримечательности — Лахта-Центру. Гарантируем, что вы ещё не видели его башни так близко. Подробнее о достопримечательностях вам расскажет аудиогид. Важно знать:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|1 700 ₽
|Детский от 5 до 11 лет
|1 100 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)
|1 500 ₽
|Детский до 5 лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лахта Центр
- Стадион «Газпром Арена»
- Парк 300-летия
- Вантовый мост ЗСД
- Стрелку Васильевского острова
- Петропавловскую крепость
- Эрмитаж
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 июня 2024
все стильно, хороший сервис, отличные фото, но хотелось бы на более позднее время круиз, чтобы провести вечер
И
Игорь
1 июня 2024
Открыли сезон корабликов:) остались очень довольны, спасибо.
A
Alex
1 июня 2024
О
Оксана
30 мая 2024
О
Оксана
29 мая 2024
Просто прекрасно, жаль нельзя поставить больше 5 звезд. Пинский как всегда, держит марку. Спасибо!
V
Victor
29 мая 2024
О
Олег
29 мая 2024
В
Виктория
28 мая 2024
О
Ольга
27 мая 2024
М
Мария
27 мая 2024
все прошло супер! когда приедут гости полюбоваться Питером, точно приглашу их поплавать))
П
Полина
25 мая 2024
В
Виктория
22 мая 2024
Дороговато, конечно, но в целом ожидаемого от модненького ресторана. Теплоход красивый, Петербург, как всегда, прекрасен!
А
Альбина
20 мая 2024
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