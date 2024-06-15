1 час 15 минут
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 600₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 850₽ за человека
1 час
Круиз
Сегодня в 12:25
Завтра в 12:25
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера15 июня 2024Дворцовый мост, просторы реки Невы, новый мост окружной дороги, Васильевский остров, известный Балтийсктй завод (поразила его мощность),
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зимняя канавка»
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