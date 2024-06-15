Зимняя канавка – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимняя канавка» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на теплоходе: реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга
На теплоходе
4042 отзыва
1 час 15 минут
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе: реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 600 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
2508 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Круиз «Город - Порт»
На теплоходе
12 отзывов
1 час
Круиз
Круиз «Город - Порт»
Сегодня в 12:25
Завтра в 12:25
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    15 июня 2024
    Круиз «Город - Порт»
    Дворцовый мост, просторы реки Невы, новый мост окружной дороги, Васильевский остров, известный Балтийсктй завод (поразила его мощность),

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зимняя канавка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на теплоходе: реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга
  2. Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
  3. Круиз «Город - Порт»
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Зимняя канавка" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 1 400. Туристы уже оставили гидам 6562 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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