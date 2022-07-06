Экскурсии на смотровую площадку Лахта Центра

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на смотровую площадку Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, цены от 1 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
SUP-прогулки
скидка
5%
16 отзывов
2 часа
Водная прогулка
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
Начало: Богатырский проспект, 63. Через дорогу от пятерочк...
Расписание: Каждый день с 19:30 часов. Время может меняться, в зависимости от времени заката. Предупреждаем.
Завтра в 19:30
17 авг в 19:30
от 23002 185 за человека
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
На теплоходе
18 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
17 авг в 13:45
18 авг в 13:45
1 700 за человека
Главные туристические локации современного Петербурга
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 июля 2022
    Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островами
    Отличная экскурсия. Обзорно, куча эмоций.
  • О
    Ольга
    29 июня 2022
    Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островами
    Очень понравилось, эмоций море, пилот дал поуправлять самолётом, всё рассказал, показывал достопримечательности которые пролетали, всём рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии на смотровую площадку Лахта Центра»

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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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