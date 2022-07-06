Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии на смотровую площадку Лахта Центра" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 13 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5