Показать всёЭкскурсии на смотровую площадку Лахта ЦентраПо рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
скидка
5%
2 часа
Водная прогулка
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
Начало: Богатырский проспект, 63. Через дорогу от пятерочк...
Расписание: Каждый день с 19:30 часов. Время может меняться, в зависимости от времени заката. Предупреждаем.
Завтра в 19:30
17 авг в 19:30
от 23002 185₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
17 авг в 13:45
18 авг в 13:45
1 700₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 июля 2022Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островамиОтличная экскурсия. Обзорно, куча эмоций.
- ООльга29 июня 2022Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островамиОчень понравилось, эмоций море, пилот дал поуправлять самолётом, всё рассказал, показывал достопримечательности которые пролетали, всём рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии на смотровую площадку Лахта Центра»
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