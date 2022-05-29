Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прогулка по рекам и каналам Петербурга длительностью 1,5 часа на настоящем венецианском такси. Самый красивый маршрут, аутентичный комфортабельный катер, оснащенный всем необходимым.

Панорамные окна открывают широкий обзор, а раздвижная крыша как на кабриолете дает возможность получить вид на город 360 градусов, так и спрятаться в теплый салон в случае внезапного дождя. Итальянская система отопления, зарядные устройства. Все это делает лодку идеальной для прогулок, фотосессий и камерных мероприятий.

На борту судна присутствует WC, катером управляет опытный приветливый капитан.

За дополнительную оплату можем предложить услуги квалифицированного гида.

Прогулка может длиться как полтора часа, так и более - по вашему желанию.

Несмотря на то, что выражение «Петербург - Северная Венеция» давно стало устоявшимся, настоящих венецианских лодок в городе раз-два и обчелся. А лодка, которая ещё недавно была венецианским такси, и вовсе одна, и она - у нас. Лодка произведена итальянской верфью «Studio Plast», поставляющей суда не только для Италии, но и для всей Европы. Аутентичный венецианский катер идеальной эргономичной формы курсировал по Гранд-каналу, а теперь готов прокатить вас по каналу Грибоедова и не только.

Те, кто по уровню дерзости не уступают Леди Гаге, могут освоить для водных прогулок не только салон, но и бортики и даже крышу.