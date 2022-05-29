Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга

Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на венецианском такси по рекам и каналам Петербурга
Прогулка по рекам и каналам Петербурга длительностью 1,5 часа на настоящем венецианском такси. Самый красивый маршрут, аутентичный комфортабельный катер, оснащенный всем необходимым.
Панорамные окна открывают широкий обзор, а раздвижная крыша как на кабриолете дает возможность получить вид на город 360 градусов, так и спрятаться в теплый салон в случае внезапного дождя. Итальянская система отопления, зарядные устройства. Все это делает лодку идеальной для прогулок, фотосессий и камерных мероприятий.
На борту судна присутствует WC, катером управляет опытный приветливый капитан.
За дополнительную оплату можем предложить услуги квалифицированного гида.
Прогулка может длиться как полтора часа, так и более - по вашему желанию.
Несмотря на то, что выражение «Петербург - Северная Венеция» давно стало устоявшимся, настоящих венецианских лодок в городе раз-два и обчелся. А лодка, которая ещё недавно была венецианским такси, и вовсе одна, и она - у нас. Лодка произведена итальянской верфью «Studio Plast», поставляющей суда не только для Италии, но и для всей Европы. Аутентичный венецианский катер идеальной эргономичной формы курсировал по Гранд-каналу, а теперь готов прокатить вас по каналу Грибоедова и не только.
Те, кто по уровню дерзости не уступают Леди Гаге, могут освоить для водных прогулок не только салон, но и бортики и даже крышу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере
  • Пледы
Что не входит
  • Услуги экскурсовода (3000 руб/час) - опционально
  • Фотограф (3500 руб/час) - опционально
Место начала и завершения?
Зависит от маршрута, оговаривается отдельно
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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