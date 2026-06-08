Открытый катер на 8 пассажиров отправляется с причала набережной реки Фонтанки и проходит по самым живописным водным путям центра Петербурга.
Маршрут ведёт через Крюков канал и Семимостье, вдоль Мойки с видом на Исаакиевский собор, через Зимнюю канавку к Неве и Дворцовому мосту. А кульминация — полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости.
Маршрут ведёт через Крюков канал и Семимостье, вдоль Мойки с видом на Исаакиевский собор, через Зимнюю канавку к Неве и Дворцовому мосту. А кульминация — полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Достопримечательности на маршруте
- Семимостье
- Мариинский театр
- Синий, Красный и Зелёный мосты
- Исаакиевский собор
- Зимняя канавка
- Дворцовый мост и Зимний дворец
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Михайловский дворец
- Чижик-Пыжик
- Аничков мост
На прогулке не предусмотрены рассказы гида, но наши капитаны всегда рады поделиться интересными фактами о городе и достопримечательностях.
Организационные детали
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты для всех гостей
- При бронировании уточните, будут ли с вами дети
- Мы лицензированный перевозчик, имеем необходимые разрешения. Все пассажиры застрахованы
- На борт можно взять закуски и напитки, кроме красных вин и красящих ягод. Курение строго запрещено
- С вами будет один из опытных капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала на Фонтанке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 55 туристов
Я и моя команда организовываем прогулки по рекам и каналам в Санкт-Петербурге. Я являюсь собственником, что гарантирует для вас лучшие цены и качество услуги. Всегда готов лично вас встретить на причале.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка по каналам Санкт-Петербурга + полуденный выстрел из Петропавловской крепости»
Мини-группа
до 10 чел.
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (в мини-группе)
Увидеть захоронения российских императоров и стать свидетелем полуденного пушечного залпа
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 12:00, в среду в 10:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 11:00
10 июн в 11:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
40%
Аудиогид
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной полуденной традиции
Начало: На набережной Фонтанки
Завтра в 11:00
10 июн в 11:00
1020 ₽
1700 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Полуденный выстрел: прогулка на катере к бастиону Петропавловской крепости
Провести идеальное утро на воде с эффектным финалом
Начало: На набережной Фонтанки
Завтра в 11:30
10 июн в 11:30
11 400 ₽
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 9000 ₽ за экскурсию