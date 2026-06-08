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Прогулка по каналам Санкт-Петербурга + полуденный выстрел из Петропавловской крепости

Увидеть главные достопримечательности города с палубы открытого катера
Открытый катер на 8 пассажиров отправляется с причала набережной реки Фонтанки и проходит по самым живописным водным путям центра Петербурга.

Маршрут ведёт через Крюков канал и Семимостье, вдоль Мойки с видом на Исаакиевский собор, через Зимнюю канавку к Неве и Дворцовому мосту. А кульминация — полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости.
Прогулка по каналам Санкт-Петербурга + полуденный выстрел из Петропавловской крепости
Прогулка по каналам Санкт-Петербурга + полуденный выстрел из Петропавловской крепости
Прогулка по каналам Санкт-Петербурга + полуденный выстрел из Петропавловской крепости

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Достопримечательности на маршруте

  • Семимостье
  • Мариинский театр
  • Синий, Красный и Зелёный мосты
  • Исаакиевский собор
  • Зимняя канавка
  • Дворцовый мост и Зимний дворец
  • Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Михайловский дворец
  • Чижик-Пыжик
  • Аничков мост

На прогулке не предусмотрены рассказы гида, но наши капитаны всегда рады поделиться интересными фактами о городе и достопримечательностях.

Организационные детали

  • Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты для всех гостей
  • При бронировании уточните, будут ли с вами дети
  • Мы лицензированный перевозчик, имеем необходимые разрешения. Все пассажиры застрахованы
  • На борт можно взять закуски и напитки, кроме красных вин и красящих ягод. Курение строго запрещено
  • С вами будет один из опытных капитанов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала на Фонтанке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 55 туристов
Я и моя команда организовываем прогулки по рекам и каналам в Санкт-Петербурге. Я являюсь собственником, что гарантирует для вас лучшие цены и качество услуги. Всегда готов лично вас встретить на причале.

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