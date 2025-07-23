Приглашаем вас на водную прогулку по рекам и каналам в компании опытного капитана. А если забронируете её в интервале с 11:00 до 12:00, то окажетесь в самом центре события: на ваших глазах прогремит полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Традиции уже более 300 лет — и вы станете её живым свидетелем, находясь прямо на воде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Санкт-Петербург называют Северной Венецией из-за сходства в истории, географии и архитектурном облике. Водная прогулка позволит в полной мере раскрыть их общие черты и взглянуть на город так, как это задумывали архитекторы.

За 1,5 часа катер пройдёт по живописному кольцу:

Река Фонтанка

Крюков канал

Река Мойка

Зимняя канавка

Невская акватория — мимо стрелки Васильевского острова, Кунсткамеры, Зимнего дворца

Прогулка пройдёт без гида, но если вам будет недостаточно просто наслаждаться видами и атмосферой, за отдельную плату мы пригласим экскурсовода.

Организационные детали

Водная прогулка проводится с 1 мая до закрытия сезона навигации

Возможна отмена или перенос прогулки по погодным условиям

Возможна посадка с центральных причалов (Летний сад, Медный Всадник, Адмиралтейство и др.) за доплату 1500 ₽

Правила на борту