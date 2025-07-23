Приглашаем вас на водную прогулку по рекам и каналам в компании опытного капитана.
А если забронируете её в интервале с 11:00 до 12:00, то окажетесь в самом центре события: на ваших глазах прогремит полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Традиции уже более 300 лет — и вы станете её живым свидетелем, находясь прямо на воде.
А если забронируете её в интервале с 11:00 до 12:00, то окажетесь в самом центре события: на ваших глазах прогремит полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Традиции уже более 300 лет — и вы станете её живым свидетелем, находясь прямо на воде.
Описание экскурсии
Санкт-Петербург называют Северной Венецией из-за сходства в истории, географии и архитектурном облике. Водная прогулка позволит в полной мере раскрыть их общие черты и взглянуть на город так, как это задумывали архитекторы.
За 1,5 часа катер пройдёт по живописному кольцу:
- Река Фонтанка
- Крюков канал
- Река Мойка
- Зимняя канавка
- Невская акватория — мимо стрелки Васильевского острова, Кунсткамеры, Зимнего дворца
Прогулка пройдёт без гида, но если вам будет недостаточно просто наслаждаться видами и атмосферой, за отдельную плату мы пригласим экскурсовода.
Организационные детали
- Водная прогулка проводится с 1 мая до закрытия сезона навигации
- Возможна отмена или перенос прогулки по погодным условиям
- Возможна посадка с центральных причалов (Летний сад, Медный Всадник, Адмиралтейство и др.) за доплату 1500 ₽
Правила на борту
- В течение прогулки не допускается употребление красного вина и других красящихся напитков. Допускается белое или розовое вино и напитки светлых цветов
- Мы не принимаем на борт людей в состоянии алкогольного опьянения
- Курение на борту запрещено
- Дети от 4 лет допускаются только в сопровождении взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 121 туриста
Опытный и ответственный капитан. Вместе с такими же коллегами организую для вас водную прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга: индивидуальную водную экскурсию с аккредитованным гидом, романтический вечер, красивейший закат на Финском заливе, прогулку по ночному Петербургу на индивидуальном катере.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша прогулка прошла в приятном и удобном темпе: всё можно рассмотреть, сфотографировать и сфотографироваться. Порадовало, что не было неоправданного риска и лихачества - поэтому я всё время чувствовала себя в
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Спасибо нашему капитану Владимиру за роскошную прогулку на яхте и интересные рассказы!
Яхта как с картинки: белая, чистая, есть все удобства (каюта, туалет, даже зонтики от солнца) и музыку свою можно включить. Мне понравилось место посадки, ведь рядом отличный парк и можно после яхты еще там отдохнуть и прогуляться. Рекомендую!
Яхта как с картинки: белая, чистая, есть все удобства (каюта, туалет, даже зонтики от солнца) и музыку свою можно включить. Мне понравилось место посадки, ведь рядом отличный парк и можно после яхты еще там отдохнуть и прогуляться. Рекомендую!
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Прогулка для наслаждения этой жизнью) На прекрасной яхте по прекрасному городу (маршрут панорамный, открыточный). С Владимиром было приятно и надёжно, мне всё понравилось, спасибо!
И неочевидный бонус — место причала около чудесного Лопухинского сада: впервые там побывала и всем рекомендую.
И неочевидный бонус — место причала около чудесного Лопухинского сада: впервые там побывала и всем рекомендую.
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Мне очень понравилась прогулка 🛥️Летний город, красивущая Нева, комфортабельный катер и вежливый капитан - это бинго!
Спасибо за всё, было здорово! Прогулку всем советую, не покататься на кораблике в Петербурге - это преступление))))
Спасибо за всё, было здорово! Прогулку всем советую, не покататься на кораблике в Петербурге - это преступление))))
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А
26 июня катались по Неве на катере.
Все очень понравилось! Хозяин катера позитивный, добрый мужчина! 1,5 часа удовольствия пролетели не заметно! Если хотите отдохнуть, расслабиться и насладиться видами Питера рекомендую данный вариант!!
Это была наша первая индивидуальная прогулка, до этого катались в группе- однозначно теперь будем выбирать только индивидуальные варианты!!
Все очень понравилось! Хозяин катера позитивный, добрый мужчина! 1,5 часа удовольствия пролетели не заметно! Если хотите отдохнуть, расслабиться и насладиться видами Питера рекомендую данный вариант!!
Это была наша первая индивидуальная прогулка, до этого катались в группе- однозначно теперь будем выбирать только индивидуальные варианты!!
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Отлично прокатились в неспешном ритме вдоль Петроградки, Зимнего дворца, Летнего сада. Полюбовались красотами набережных Невы, помахали встречным судам. Владимир - весёлый и приветливый, надёжный капитан. Катер удобный, для 6 человек - отлично. И очень порадовало, что в каюте припасены зонтики - погода стояла жаркая, зонты спасли от солнцепёка и сделали прогулку очень комфортной. Спасибо!
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