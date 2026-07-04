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Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки

Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции
Эта камерная водная прогулка — не просто способ насладиться Петербургом с воды.

Главная цель — познакомиться с бережно хранимой традицией: вы услышите полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости вблизи мощных стен бастиона и заодно сверите свои часы. А также послушаете аудио-рассказы о памятниках и домах. На катер можно взять еду и позавтракать!
4.9
15 отзывов
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки

Описание экскурсии

Возможна отмена или перенос прогулки из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Вы проедете на катере по основным водным артериям Северной столицы, оцените её стройную архитектуру и разнообразные мосты. А ровно в полдень вы окажетесь у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, откуда прогремит выстрел пушки — по нему уже много лет сверяют часы.

В вашем распоряжении катер вместимостью от 6 до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.

Стоимость указана за катер вместимостью до 6 пассажиров, если вас больше или вы хотели бы катер просторнее, то можно согласовать другое судно за дополнительную плату (фото в галерее):
— Катер «Пикассо» (до 8 чел) — доплата 3000 ₽
— Катер «Да Винчи» (до 11 чел) — доплата 5000 ₽
— Катера «Орфей», «Пегас», «Кусто», «Калипсо» — доплата 2000 ₽

Маршрут прогулки

Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка.

Организационные детали

  • Прогулка продлится 1 час 30 минут. Отправление ежедневно в 11:00.
  • Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

  • Прогулка проводится для компаний от 6 до 11 человек (зависит от выбранного судна) — это максимальная вместимость катера. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.
  • Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Дополнительные возможности

  • Вы можете организовать завтрак/перекус на борту судна — заранее согласовав это в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
  • На катере есть пледы, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60277 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1,5 часа созерцания Питера с воды (Фонтанка, Мойка, Нева) и полуденный выстрел с воды.
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Майорова
Одна из самых лучших и незабываемых экскурсий. Понравилась всем и взрослым, и детям)) Погода была прекрасная. Катер комфортный. Капитан замечательный)) Было легко, радостно, познавательно и незабываемо. Благодарим организаторов и капитана. Все было супер!
Одна из самых лучших и незабываемых экскурсий. Понравилась всем и взрослым, и детям)) Погода была прекрасная.
Одна из самых лучших и незабываемых экскурсий. Понравилась всем и взрослым, и детям)) Погода была прекрасная.
Одна из самых лучших и незабываемых экскурсий. Понравилась всем и взрослым, и детям)) Погода была прекрасная.
Одна из самых лучших и незабываемых экскурсий. Понравилась всем и взрослым, и детям)) Погода была прекрасная.
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Евгения
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
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Н
12 августа взяли эту прогулку на двоих (лодка также может вместить компанию гораздо большую) и остались очень довольны. Хотя мы частые гости в Петербурге, водные экскурсии не перестают радовать -
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прекрасная прогулка на полтора часа, аудиогид рассказал много интересного про здания, мимо которых шла лодка (про некоторые мы и не знали). Полуденный выстрел из пушки с воды тоже впечатляет. Всем рекомендуем от души!

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М
Прекрасная возможность посмотреть на город с воды, сделать отличные фотографии, посмотреть и послушать выстрел из пушки с небольшого расстояния. Отдельное спасибо нашему капитану Александру, без которого наша поездка не была бы такой интересной!
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Т
Отличная прогулка, максимально можно посмотреть достопримечательности. Организация прекрасная. Аудиогид можно включить или свою музыку (по желанию). Капитан подвез нас прямо к Петропавловской крепости, было видно пушку и залп. Всем рекомендую.
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