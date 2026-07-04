Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции
Эта камерная водная прогулка — не просто способ насладиться Петербургом с воды.
Главная цель — познакомиться с бережно хранимой традицией: вы услышите полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости вблизи мощных стен бастиона и заодно сверите свои часы. А также послушаете аудио-рассказы о памятниках и домах. На катер можно взять еду и позавтракать!
Возможна отмена или перенос прогулки из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Вы проедете на катере по основным водным артериям Северной столицы, оцените её стройную архитектуру и разнообразные мосты. А ровно в полдень вы окажетесь у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, откуда прогремит выстрел пушки — по нему уже много лет сверяют часы.
В вашем распоряжении катер вместимостью от 6 до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.
Стоимость указана за катер вместимостью до 6 пассажиров, если вас больше или вы хотели бы катер просторнее, то можно согласовать другое судно за дополнительную плату (фото в галерее): — Катер «Пикассо» (до 8 чел) — доплата 3000 ₽ — Катер «Да Винчи» (до 11 чел) — доплата 5000 ₽ — Катера «Орфей», «Пегас», «Кусто», «Калипсо» — доплата 2000 ₽
Маршрут прогулки
Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка.
Организационные детали
Прогулка продлится 1 час 30 минут. Отправление ежедневно в 11:00.
Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
Обратите внимание
Прогулка проводится для компаний от 6 до 11 человек (зависит от выбранного судна) — это максимальная вместимость катера. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.
Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено
Дополнительные возможности
Вы можете организовать завтрак/перекус на борту судна — заранее согласовав это в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
На катере есть пледы, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60277 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
1,5 часа созерцания Питера с воды (Фонтанка, Мойка, Нева) и полуденный выстрел с воды.
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Майорова
Одна из самых лучших и незабываемых экскурсий. Понравилась всем и взрослым, и детям)) Погода была прекрасная. Катер комфортный. Капитан замечательный)) Было легко, радостно, познавательно и незабываемо. Благодарим организаторов и капитана. Все было супер!
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Евгения
Прекрасная прогулка! Спасибо организаторам!
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Н
Наталья
12 августа взяли эту прогулку на двоих (лодка также может вместить компанию гораздо большую) и остались очень довольны. Хотя мы частые гости в Петербурге, водные экскурсии не перестают радовать - читать дальшеуменьшить
прекрасная прогулка на полтора часа, аудиогид рассказал много интересного про здания, мимо которых шла лодка (про некоторые мы и не знали). Полуденный выстрел из пушки с воды тоже впечатляет. Всем рекомендуем от души!
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М
Марина
Прекрасная возможность посмотреть на город с воды, сделать отличные фотографии, посмотреть и послушать выстрел из пушки с небольшого расстояния. Отдельное спасибо нашему капитану Александру, без которого наша поездка не была бы такой интересной!
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Т
Татьяна
Отличная прогулка, максимально можно посмотреть достопримечательности. Организация прекрасная. Аудиогид можно включить или свою музыку (по желанию). Капитан подвез нас прямо к Петропавловской крепости, было видно пушку и залп. Всем рекомендую.
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