Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки

Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Эта камерная водная прогулка — не просто способ насладиться Петербургом с воды.

Главная цель — познакомиться с бережно хранимой традицией, полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости. Вы увидите это действие вблизи мощных стен бастиона и заодно сверите свои часы. А также послушаете аудио-рассказы о памятниках и домах. На катер можно взять еду и позавтракать!
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🕛 Вы проедете на катере по основным водным артериям Северной столицы, оцените её стройную архитектуру и разнообразные мосты. А ровно в полдень вы окажетесь у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, откуда прогремит выстрел пушки — по нему уже много лет сверяют часы.

🚤 В вашем распоряжении катер вместимостью до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.

Маршрут прогулки

Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка.

Организационные детали

  • Прогулка продлится 1 час 30 минут. Отправление ежедневно в 11:00.
  • Сопровождение гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

  • Прогулка проводится для компаний до 11 человек — это максимальная вместимость катера. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.
  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах
  • Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Дополнительные возможности

  • Вы можете организовать завтрак/перекус на борту судна — заранее согласовав это в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
  • На катере есть пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Большим драматическим театром
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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