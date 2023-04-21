Эта камерная водная прогулка — не просто способ насладиться Петербургом с воды. Главная цель — познакомиться с бережно хранимой традицией, полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости. Вы увидите это действие вблизи мощных стен бастиона и заодно сверите свои часы. А также послушаете аудио-рассказы о памятниках и домах. На катер можно взять еду и позавтракать!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🕛 Вы проедете на катере по основным водным артериям Северной столицы, оцените её стройную архитектуру и разнообразные мосты. А ровно в полдень вы окажетесь у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, откуда прогремит выстрел пушки — по нему уже много лет сверяют часы.

🚤 В вашем распоряжении катер вместимостью до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.

Маршрут прогулки

Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка.

Организационные детали

Прогулка продлится 1 час 30 минут. Отправление ежедневно в 11:00.

Сопровождение гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

Прогулка проводится для компаний до 11 человек — это максимальная вместимость катера. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.

Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах

Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Дополнительные возможности