Эта камерная водная прогулка — не просто способ насладиться Петербургом с воды. Главная цель — познакомиться с бережно хранимой традицией: вы услышите полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости вблизи мощных стен бастиона и заодно сверите свои часы. А также послушаете аудио-рассказы о памятниках и домах. На катер можно взять еду и позавтракать!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Возможна отмена или перенос прогулки из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Вы проедете на катере по основным водным артериям Северной столицы, оцените её стройную архитектуру и разнообразные мосты. А ровно в полдень вы окажетесь у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, откуда прогремит выстрел пушки — по нему уже много лет сверяют часы.

В вашем распоряжении катер вместимостью от 6 до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.

Стоимость указана за катер вместимостью до 6 пассажиров, если вас больше или вы хотели бы катер просторнее, то можно согласовать другое судно за дополнительную плату (фото в галерее):

— Катер «Пикассо» (до 8 чел) — доплата 3000 ₽

— Катер «Да Винчи» (до 11 чел) — доплата 5000 ₽

— Катера «Орфей», «Пегас», «Кусто», «Калипсо» — доплата 2000 ₽

Маршрут прогулки

Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка.

Организационные детали

Прогулка продлится 1 час 30 минут. Отправление ежедневно в 11:00.

Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

Прогулка проводится для компаний от 6 до 11 человек (зависит от выбранного судна) — это максимальная вместимость катера. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.

Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Дополнительные возможности