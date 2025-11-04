Мои заказы

По Литейной части Петербурга - с фланёром

Импрессионистское путешествие, где главное - визуальное удовольствие от архитектурных игр города
Давайте побудем фланёрами — людьми, захваченными блеском Северной столицы, рыбами в потоках её толпы. Проплывём среди ярких фасадов, укроемся в тихих заводях парадных и дворов. Научимся ориентироваться в пространстве с плотной эстетикой, разберёмся в стилях. Вступим в диалог с субъектами Петербурга: домами, проёмами. А главное — научимся гулять как петербуржцы.
5
18 отзывов
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Дом Бадаевых с печальным ангелом. Богиня утренней зари Аврора, восседающая на изящном аттике в окружении цветов и бликов глазурованной плитки завода «Гельдвейн-Ваулин», проводит нас взглядом в перспективу Знаменской улицы (Восстания).

Дом С. В. Муяки — парижский щёголь, приветствующий нас языком стиля ар-нуво. Он видел роскошные экипажи и ландо, Анну Ахматову и Шарля де Голля, но хорош так, будто возведён вчера.

Перспектива Преображенской улицы. Когда-то фланёрами тут был Николай Гумилев и Ирина Одоевцева. Увидим, как улица не подчинилась прямолинейной логике петербургской планировки, позволила себе капризный изгиб и совпала с ритмом башен домов Субботич и Кумовича.

Дом Е. С. Егорова. Барочный праздник от графа Павла Сюзора — он знал толк в кариатидах! Может быть, мы отнесёмся к зданию с презрением, ибо оно притягивает толпы, но нельзя не уважать его обаяние.

Дом М. В. Захарова. Побываем в гостях у крестьянина, чей дом локтями-эркерами растолкал всех соседей. Он был бы скучен для нас, если бы не его витражи — настоящая находка для питерского гуляки.

Дом Н. Х. Хлебникова. Окажемся внутри настоящей витражной оранжереи, тронем взором яркую поверхность опаловых плодов, охладим пыл на мраморном подоконнике. Поговорим об А. П. Чехове и его хорошей знакомой с сомнительной репутацией, обитавшей тут.

Дом И. И. Бойцова. Сосчитаем лягушек на фасаде дома, стоя в его уютном палисаде, который он может себе позволить. Дом с лягушками?! Да! Это удовольствие для гурманов.

Митавский переулок. Найдём настоящее петербургское Средневековье на самом узком переулке в городе. Порадуемся, что Петербург никогда не был средневековым.

Дом С. Ф. Англареса. Поговорим о том, что привело четырёх Геркулесов в скучный Сапёрный переулок и выясним тайны, которые они хранят.

Дом В. И. Денисова — такой красивый, что хочет выходить сразу на две улицы, и на одной из них быть главным. Попробуем отыскать спрятанное тело дома, задрапированное жёлтым «кабанчиком».

Гродненский переулок — единственный тупик, в котором хочется оказаться. Здесь можно устроить самую эстетичную паузу в вашей жизни и подготовиться к встрече с модерном Василия Шауба.

Бульварная улица Маяковского — любимое обиталище фланёров в тени деревьев и главного пролетарского гуляки В. Маяковского.

Дом А. Е. Бурцева. Поговорим об уникальных артефактах русской культуры, которые хранил скучный банкир в своём роскошном доме.

Помимо архитектуры я расскажу об истории фланёрства и его самых знаменитых петербургских представителях — Н. Гоголе, Ф. Достоевском, Н. Гумилеве, В. Хлебникове, И. Бродском.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии индивидуально для компании до 10 человек:

  • для 1–3 чел. — 7000 ₽
  • для 4–8 чел. — 7000 ₽ плюс 1500 ₽ за каждого дополнительного участника (например: 4 чел. — 8500 ₽, 5 чел. — 10 000 ₽ и т. д.)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Школьники1350 ₽
Студенты1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ст. метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 308 туристов
Я как никто другой могу рассказать о любимом городе. Моя цель — поделиться с людьми своим взглядом на Петербург, выработанным за годы работы гидом. На экскурсиях я превращаю город в
читать дальше

метафору, экспериментирую с разными подходами к восприятию. Я историк по образованию, но убеждён, что о городе лучше говорят поэты, они очень метко видят его суть. Город для меня — живой организм с его развитием, культурными слоями, характером и историями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Л
Людмила
4 ноя 2025
Получила огромное удовольствие от прогулки по Литейной части Санкт-Петербурга. Мы как правило спешим по делам и в этом круговороте зачастую перестаем замечать в каком красивом городе живем. А стоит остановиться
читать дальше

и посмотреть вокруг… Благодаря Виктору, его прекрасному рассказу, его эрудиции и личному восприятию города экскурсия превращается в прекрасное и познавательное путешествие. До сих пор нахожусь под впечатление от многообразия стилей и красоты фасадов домов, замечательных двориков и парадных этой части Санкт-Петербурга. И все это помог мне открыть и с такой искренней увлеченностью показать фланер Виктор. Всем рекомендую.

Татьяна
Татьяна
1 ноя 2025
Огромное спасибо Виктору за интереснейшую экскурсию! Даже лучше сказать - прогулку с увлеченным знатоком города. 2,5 часа пролетели на одном дыхании, не смотря на осеннюю ненастную погоду и холодный дождь.
Виктор
читать дальше

- невероятно эрудированный, вовлеченный, харизматичный рассказчик, который, кажется, знает каждый дом и закоулок. Заходили во дворы, изучали парадные и лобби отеля, разглядывали фасады, искали интересное вокруг.
В этот раз гуляли в районе Литейного. В следующий приезд в Петербург обязательно отправимся на Петроградку с Виктором.
Самые теплые рекомендации и благодарность! Это просто идеальный формат изучения города!

О
Ольга
31 окт 2025
Виктору самые громкие аплодисменты! Умница, поэт, историк, романтик! Велиеолепная экскурсия! Всем быть! очень интересный список его экскурсий, таких больше ни укого нет
Елена
Елена
24 окт 2025
Спасибо, большое Виктору. Я увидела не просто фасады зданий, а их характер. Это познавательный и увлекательный формат знакомства с городом. Я увидел
а город изнутри. Всем рекомендую.
С
Светлана
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод помогает увидеть город по другому, понять. его смыслы, погрузится и в него так глубоко, что не захочется выходить обратно
И
Илья
18 окт 2025
Великолепная экскурсия! Виктору огромная благодарность! После этой экскурсии мы научились не просто гулять по городу, а "читать фасады". Всем рекомендую!
Н
Наталья
1 окт 2025
Очень интересный познавательный рассказ Виктора о домах Петербурга, их владельцах и жителях. По другому взглянула на знакомые дома и улицы, по которым ходила много раз. Места обрели, как будто другой смысл, посмотрела на все глазами жителя Петербурга XIX века, как все было тогда.
Очень рекомендую экскурсию всем, даже тем, кто прожил в Петербурге 20 лет!)
Побыть в своем городе туристом! #done
Е
Елена
25 сен 2025
Экскурсия полностью оправдала ожидания - очень комфортная и интересная прогулка. Виктор - гид знающий, обладающий информацией, полностью готовый к вопросам экскурсантов, ощущение было, что он хочет рассказать гораздо больше, чем
читать дальше

вмещается в одну экскурсию (гости его еле остановили, по-моему, он планировал продолжать свой рассказ и дальше, в результате проходили на час дольше:-)
Оказывается, то, что мы делали в отпусках в интересных местах - бесцельно слонялись по городу, выискивая красивые виды, неожиданные артефакты, узнавая о истории особо понравившихся домов,- имеет название -"фланирование", как в классических произведениях. Здорово, что кто-то нашел этому определение и смог научить других, как быть немного "фланёром".
Действительно, после экскурсии прямо как будто протерли грязное стекло, через которое ты смотрел на мир, и он засиял новыми красками и смыслами, на следующий день мы уже сами гуляли и смотрели на дома, отмечая необычную архитектуру, барельеф, узоры на фасаде, надписи и решетки, гуглили, что за особняки мы проходим.
Также хочу похвалить грамотную речь, вежливость, хорошие манеры и предупредительность к экскурсантам, для меня это очень важно.

А
Александра
22 сен 2025
Дождливым субботним днем у нас была на редкость интересная и познавательная экскурсия по Литейной части Петербурга. Мы гуляли как-будто с давним хорошим знакомым, который показывал нам свои любимые места города,
читать дальше

рассказывал интересные истории о людях и домах, учил обращать внимание на красоту особняков, изгибы улиц и открывал секреты города, спрятанные в проходных дворах. Виктор поделился с нами основными правилами фланёра, как получать максимум положительных впечатлений от неспешной прогулки. Особенно если это Питер! Желаю всем приятных прогулок и новых впечатлений.

Е
Екатерина
12 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность Виктору! Побывать в родном городе туристом, посмотреть на него «свежим» взглядом - это невероятно! Как много мы упускаем в спешке, когда просто бежим по своим делам. Экскурсия прошла на одном дыхании, получилось замедлиться и насладиться красотой Петербурга! Очень рекомендую!
Ольга
Ольга
7 авг 2025
Нахожусь под впечатлением от прогулки с Виктором.
«Фланировали» по местам в центре города, которые исхожены мной много раз.
Он поменял мое восприятие этого района города, поменял мне оптику. И улицы, переулки, дома
читать дальше

заговорили и как бы «проявились» как старая забытая фотопленка - со всеми деталями, игрой фактур, цветом. Оживились и приосанились. Даже питерские дворы колодцы для меня обрели новые смыслы и очарование.
Как здорово гулять с человеком, который любит город, понимает язык архитектуры, наслаждается каждой деталью, смакует и дает тебе попробовать испытать радость от неспешного созерцания, неожиданных сравнений и ассоциаций, вообразить себя в то время, когда на этих улицах ходили Ахматова, Гумилев, Бродский.
У Виктора много ключей от парадных и дворов, много дополнительных материалов и фото на планшете, которые обогащают рассказ и помогают переместить себя в прошлое этого района города, увидеть на старых фото то, что уже утрачено …
Два с половиной часа пролетели на одном дыхании. Буду искать возможность погулять с Виктором по Петроградке.

Ирина
Ирина
5 авг 2025
Спасибо Виктору за интересную и познавательную экскурсию.
Чувствуется интерес к теме и любовь к архитектуре. Маршрут построен грамотно. Есть и парадный Питер и дворы и подъезды.
Т
Татьяна
1 авг 2025
С Виктором приятно ходить по городу, рассказывает он интересно и легко, но под этим - глубокие знания. Перед ним открываются многие закрытые двери, и ты видишь чудом сохранившуюся красоту. После экскурсии начинаешь замечать детали архитектуры и жизни зданий, смотришь на город другими глазами, спасибо!
Р
Роман
24 июл 2025
Если Вы (как и мы) далеко не первый раз в Петербурге и Вам кажется, что Вы тут уже всё видели, то обязательно нужно идти на эту экскурсию. Вы удивитесь, что
читать дальше

буквально в двух шагах от популярных туристических маршрутов, можно увидеть (и побывать внутри) целую россыпь архитектурных жемчужен, на которые мы смотрели буквально "открыв рот". Маршрут очень продуманный, за очень интересным рассказом мы не заметили как пролетели 2,5 часа. Гиду еще раз большое спасибо.

Елена
Елена
14 июн 2025
Это уже моя вторая прогулка с Виктором. Невероятно насыщенная прогулка, небольшая группа. В этот раз я взяла с собой театральный бинокль, чтобы разглядывать многочисленные элементы на фасадах, а там есть
читать дальше

что порассматривать. Радует, что со многих зданий в центре уже сняли леса, и фасады стоят обновлённые. Много обновлённых дворов - капремонт в городе идёт полным ходом, и это радует. Обязательно пойду ещё.

