Давайте побудем фланёрами — людьми, захваченными блеском Северной столицы, рыбами в потоках её толпы. Проплывём среди ярких фасадов, укроемся в тихих заводях парадных и дворов. Научимся ориентироваться в пространстве с плотной эстетикой, разберёмся в стилях. Вступим в диалог с субъектами Петербурга: домами, проёмами. А главное — научимся гулять как петербуржцы.

Описание экскурсии

Дом Бадаевых с печальным ангелом. Богиня утренней зари Аврора, восседающая на изящном аттике в окружении цветов и бликов глазурованной плитки завода «Гельдвейн-Ваулин», проводит нас взглядом в перспективу Знаменской улицы (Восстания).

Дом С. В. Муяки — парижский щёголь, приветствующий нас языком стиля ар-нуво. Он видел роскошные экипажи и ландо, Анну Ахматову и Шарля де Голля, но хорош так, будто возведён вчера.

Перспектива Преображенской улицы. Когда-то фланёрами тут был Николай Гумилев и Ирина Одоевцева. Увидим, как улица не подчинилась прямолинейной логике петербургской планировки, позволила себе капризный изгиб и совпала с ритмом башен домов Субботич и Кумовича.

Дом Е. С. Егорова. Барочный праздник от графа Павла Сюзора — он знал толк в кариатидах! Может быть, мы отнесёмся к зданию с презрением, ибо оно притягивает толпы, но нельзя не уважать его обаяние.

Дом М. В. Захарова. Побываем в гостях у крестьянина, чей дом локтями-эркерами растолкал всех соседей. Он был бы скучен для нас, если бы не его витражи — настоящая находка для питерского гуляки.

Дом Н. Х. Хлебникова. Окажемся внутри настоящей витражной оранжереи, тронем взором яркую поверхность опаловых плодов, охладим пыл на мраморном подоконнике. Поговорим об А. П. Чехове и его хорошей знакомой с сомнительной репутацией, обитавшей тут.

Дом И. И. Бойцова. Сосчитаем лягушек на фасаде дома, стоя в его уютном палисаде, который он может себе позволить. Дом с лягушками?! Да! Это удовольствие для гурманов.

Митавский переулок. Найдём настоящее петербургское Средневековье на самом узком переулке в городе. Порадуемся, что Петербург никогда не был средневековым.

Дом С. Ф. Англареса. Поговорим о том, что привело четырёх Геркулесов в скучный Сапёрный переулок и выясним тайны, которые они хранят.

Дом В. И. Денисова — такой красивый, что хочет выходить сразу на две улицы, и на одной из них быть главным. Попробуем отыскать спрятанное тело дома, задрапированное жёлтым «кабанчиком».

Гродненский переулок — единственный тупик, в котором хочется оказаться. Здесь можно устроить самую эстетичную паузу в вашей жизни и подготовиться к встрече с модерном Василия Шауба.

Бульварная улица Маяковского — любимое обиталище фланёров в тени деревьев и главного пролетарского гуляки В. Маяковского.

Дом А. Е. Бурцева. Поговорим об уникальных артефактах русской культуры, которые хранил скучный банкир в своём роскошном доме.

Помимо архитектуры я расскажу об истории фланёрства и его самых знаменитых петербургских представителях — Н. Гоголе, Ф. Достоевском, Н. Гумилеве, В. Хлебникове, И. Бродском.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии индивидуально для компании до 10 человек: