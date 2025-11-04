Описание экскурсии
Дом Бадаевых с печальным ангелом. Богиня утренней зари Аврора, восседающая на изящном аттике в окружении цветов и бликов глазурованной плитки завода «Гельдвейн-Ваулин», проводит нас взглядом в перспективу Знаменской улицы (Восстания).
Дом С. В. Муяки — парижский щёголь, приветствующий нас языком стиля ар-нуво. Он видел роскошные экипажи и ландо, Анну Ахматову и Шарля де Голля, но хорош так, будто возведён вчера.
Перспектива Преображенской улицы. Когда-то фланёрами тут был Николай Гумилев и Ирина Одоевцева. Увидим, как улица не подчинилась прямолинейной логике петербургской планировки, позволила себе капризный изгиб и совпала с ритмом башен домов Субботич и Кумовича.
Дом Е. С. Егорова. Барочный праздник от графа Павла Сюзора — он знал толк в кариатидах! Может быть, мы отнесёмся к зданию с презрением, ибо оно притягивает толпы, но нельзя не уважать его обаяние.
Дом М. В. Захарова. Побываем в гостях у крестьянина, чей дом локтями-эркерами растолкал всех соседей. Он был бы скучен для нас, если бы не его витражи — настоящая находка для питерского гуляки.
Дом Н. Х. Хлебникова. Окажемся внутри настоящей витражной оранжереи, тронем взором яркую поверхность опаловых плодов, охладим пыл на мраморном подоконнике. Поговорим об А. П. Чехове и его хорошей знакомой с сомнительной репутацией, обитавшей тут.
Дом И. И. Бойцова. Сосчитаем лягушек на фасаде дома, стоя в его уютном палисаде, который он может себе позволить. Дом с лягушками?! Да! Это удовольствие для гурманов.
Митавский переулок. Найдём настоящее петербургское Средневековье на самом узком переулке в городе. Порадуемся, что Петербург никогда не был средневековым.
Дом С. Ф. Англареса. Поговорим о том, что привело четырёх Геркулесов в скучный Сапёрный переулок и выясним тайны, которые они хранят.
Дом В. И. Денисова — такой красивый, что хочет выходить сразу на две улицы, и на одной из них быть главным. Попробуем отыскать спрятанное тело дома, задрапированное жёлтым «кабанчиком».
Гродненский переулок — единственный тупик, в котором хочется оказаться. Здесь можно устроить самую эстетичную паузу в вашей жизни и подготовиться к встрече с модерном Василия Шауба.
Бульварная улица Маяковского — любимое обиталище фланёров в тени деревьев и главного пролетарского гуляки В. Маяковского.
Дом А. Е. Бурцева. Поговорим об уникальных артефактах русской культуры, которые хранил скучный банкир в своём роскошном доме.
Помимо архитектуры я расскажу об истории фланёрства и его самых знаменитых петербургских представителях — Н. Гоголе, Ф. Достоевском, Н. Гумилеве, В. Хлебникове, И. Бродском.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии индивидуально для компании до 10 человек:
- для 1–3 чел. — 7000 ₽
- для 4–8 чел. — 7000 ₽ плюс 1500 ₽ за каждого дополнительного участника (например: 4 чел. — 8500 ₽, 5 чел. — 10 000 ₽ и т. д.)
