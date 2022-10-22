Прогулка по Моховой улице с архитектором

Увидеть замки, горгулий, дворы-лабиринты и научиться составлять майнд карты

Вас ждет необычный маршрут по Моховой улице. Вы заглянете за парадные фасады, увидите горгулий и окажетесь во дворике профессора Преображенского.

Я расскажу вам о пивоварах и хамовниках дореволюционной России, о разрушительных пожарах и современном театральном Петербурге.

А в конце за чашечкой чая научу составлять простую майнд карту — чтобы запомнить увиденное и сохранить впечатления от прогулки.
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
Прогулка по Моховой улице с архитектором
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Описание

Что вас ожидает

Читать фасады

Я бы назвала Моховую улицей с сюрпризами, второй такой в Петербурге нет. Здесь находятся необычные образцы архитектуры: боз-ар, средневековая замковая с горгульями, венский сецессион (не волнуйтесь, обо всем расскажу). А еще ютятся два замечательных дворика: «бархатный» и двор профессора Преображенского. На прогулке я научу вас видеть сокрытое и познакомлю с историей этих мест. Вы заглянете за парадные фасады, увидите, какой дом вдохновил Анну Ахматову на создание сборника Anno Domini, и узнаете, зачем сто лет назад подставили барона Штиглица, чтобы он проигрался в карты в пух и прах.

Составлять майнд карты

После прогулки мы зайдем в кофейню и за чашечкой ароматного чая составим майнд карту — это простой и удобный инструмент систематизации информации. С ее помощью вы запомните увиденное и отразите свои впечатления от прогулки. Так получится надолго сохранить воспоминания и понять, что именно показалось вам интересным. Полученную карту вы сможете использовать как путеводную для самостоятельных прогулок по Моховой, делиться увиденным с друзьями и вновь заряжаться приятными эмоциями.

Организационные детали

  • Чай и кофе с десертом в кафе входят в стоимость прогулки
  • Я возьму с собой все материалы для составления майнд карты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
между Фонтанкой и Литейный проспектом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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