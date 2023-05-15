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Прогулка по самой интересной улице Литейного округа с архитектором

Увидеть волшебные дворики, прочитать фасады, а заодно научиться простой технике запоминания
Вас ждет необычный маршрут по Моховой улице — второй такой в городе нет. Вы заглянете за парадные фасады, увидите горгулий и окажетесь во дворике профессора Преображенского.

Я расскажу вам о пивоварах и хамовниках дореволюционной России, о разрушительных пожарах и современном театральном Петербурге.

А в конце за чашечкой чая научу составлять простую майнд карту — чтобы запомнить увиденное и сохранить впечатления от прогулки.
5
3 отзыва
Прогулка по самой интересной улице Литейного округа с архитектором
Прогулка по самой интересной улице Литейного округа с архитектором
Прогулка по самой интересной улице Литейного округа с архитектором

Описание экскурсии

Читать фасады

Я бы назвала Моховую улицей с сюрпризами, аналогов ей в Петербурге нет. Здесь находятся необычные образцы архитектуры: боз-ар, средневековая замковая с горгульями, венский сецессион (не волнуйтесь, обо всем расскажу). А еще ютятся два замечательных дворика: «бархатный» и двор профессора Преображенского. На прогулке я научу вас видеть сокрытое и познакомлю с историей этих мест. Вы заглянете за парадные фасады, увидите, какой дом вдохновил Анну Ахматову на создание сборника Anno Domini, и узнаете, зачем сто лет назад подставили барона Штиглица, чтобы он проигрался в карты в пух и прах.

Составлять майнд карты

После прогулки мы зайдем в кофейню и за чашечкой ароматного чая составим майнд карту — это простой и удобный инструмент систематизации информации. С ее помощью вы запомните увиденное и отразите свои впечатления от прогулки. Так получится надолго сохранить воспоминания и понять, что именно показалось вам интересным. Полученную карту вы сможете использовать как путеводную для самостоятельных прогулок по Моховой, делиться увиденным с друзьями и вновь заряжаться приятными эмоциями. А техника запоминания останется с вами навсегда.

Организационные детали

  • Чай и кофе с десертом в кафе входят в стоимость прогулки
  • Я возьму с собой все материалы для составления майнд карты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Между Фонтанкой и Литейный проспектом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 330 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное в
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сохранении наследия — чтобы оно стало приятной частью повседневной жизни. Для меня важно, чтобы экскурсия приятно откликнулась в душе и затронула её струны. На прогулках я сочетаю увлекательные истории и легенды, считывание посланий на домах и памятниках и, конечно же, гастрономические паузы. Я счастлива, когда у вас завязывается роман с местами, которые я показываю, — вы возвращаетесь с улыбкой, отдохнувшие и полные впечатлений! Я родилась в Петербурге, но сейчас живу в Испании. В родном городе собрала сильную команду гидов с теми же ценностями, что и у меня: лёгкость, профессионализм и душевность. Они проведут для вас экскурсии под моим чутким руководством. А в Испании мы можем лично познакомиться и отправиться к приключениям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Марина
Виктория отличный компаньон для прогулки. Интересный рассказчик, приятная барышня, хороший собеседник. На мой взгляд это один из самых приятных районов города. Мне очень "зашла" экскурсия с Викторией. Моим парням, мужу и сыну очень понравилось. Спасибо большое!
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Елена
Всё отлично, спасибо!
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Дмитрий
Все супер.
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