Вас ждет необычный маршрут по Моховой улице — второй такой в городе нет. Вы заглянете за парадные фасады, увидите горгулий и окажетесь во дворике профессора Преображенского. Я расскажу вам о пивоварах и хамовниках дореволюционной России, о разрушительных пожарах и современном театральном Петербурге. А в конце за чашечкой чая научу составлять простую майнд карту — чтобы запомнить увиденное и сохранить впечатления от прогулки.

Описание экскурсии

Читать фасады

Я бы назвала Моховую улицей с сюрпризами, аналогов ей в Петербурге нет. Здесь находятся необычные образцы архитектуры: боз-ар, средневековая замковая с горгульями, венский сецессион (не волнуйтесь, обо всем расскажу). А еще ютятся два замечательных дворика: «бархатный» и двор профессора Преображенского. На прогулке я научу вас видеть сокрытое и познакомлю с историей этих мест. Вы заглянете за парадные фасады, увидите, какой дом вдохновил Анну Ахматову на создание сборника Anno Domini, и узнаете, зачем сто лет назад подставили барона Штиглица, чтобы он проигрался в карты в пух и прах.

Составлять майнд карты

После прогулки мы зайдем в кофейню и за чашечкой ароматного чая составим майнд карту — это простой и удобный инструмент систематизации информации. С ее помощью вы запомните увиденное и отразите свои впечатления от прогулки. Так получится надолго сохранить воспоминания и понять, что именно показалось вам интересным. Полученную карту вы сможете использовать как путеводную для самостоятельных прогулок по Моховой, делиться увиденным с друзьями и вновь заряжаться приятными эмоциями. А техника запоминания останется с вами навсегда.

Организационные детали