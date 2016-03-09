Бриллиантовая — неофициальное название одной из старейших улиц Петербурга –"Большой Морской". Во время прогулки по ней, мы рассмотрим ее знаковые здания, и я расскажу интересные факты, легенды и курьезные истории, связанные с ее бывшими и нынешними жильцами.

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за 1-6 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

от 6 000 ₽ за 1-6 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Большая Морская появилась одновременно с основанием города и вскоре стала одной из самых фешенебельных улиц и из-за обилия проживающих на ней банкиров и ювелиров получила второе имя Бриллиантовая.

Биографии ее жителей, сыгравших значительную роль в мировой истории и культуре, уже давно обросли легендами и мифами. Знаменитый ювелир, получавший в дар за свои творения экзотических животных, княгиня, которую выиграли в карты, роковая красавица, странной волею судьбы “убивающая” всех, кто осмелится ее полюбить – вот лишь немногие герои нашей экскурсии.

Мы заглянем на соседнюю улицу, чтобы увидеть дом Пиковой дамы, бывший в свое время центром светской жизни Петербурга, и узнаем удивительную историю его хозяйки, а также сможем полюбоваться сохранившимися витражами и барельефами, созданными при участии Николая Рериха.

Всем участникам экскурсии — фотоотчет от гида в подарок.