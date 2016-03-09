Самая фешенебельная улица города и судьбы ее влиятельных жителей
Бриллиантовая — неофициальное название одной из старейших улиц Петербурга –"Большой Морской".
Во время прогулки по ней, мы рассмотрим ее знаковые здания, и я расскажу интересные факты, легенды и курьезные истории, связанные с ее бывшими и нынешними жильцами.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Большая Морская появилась одновременно с основанием города и вскоре стала одной из самых фешенебельных улиц и из-за обилия проживающих на ней банкиров и ювелиров получила второе имя Бриллиантовая.
Биографии ее жителей, сыгравших значительную роль в мировой истории и культуре, уже давно обросли легендами и мифами. Знаменитый ювелир, получавший в дар за свои творения экзотических животных, княгиня, которую выиграли в карты, роковая красавица, странной волею судьбы “убивающая” всех, кто осмелится ее полюбить – вот лишь немногие герои нашей экскурсии.
Мы заглянем на соседнюю улицу, чтобы увидеть дом Пиковой дамы, бывший в свое время центром светской жизни Петербурга, и узнаем удивительную историю его хозяйки, а также сможем полюбоваться сохранившимися витражами и барельефами, созданными при участии Николая Рериха.
Всем участникам экскурсии — фотоотчет от гида в подарок.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2790 туристов
Режиссер-сценарист, автор ряда документальных фильмов и телепрограмм, посвященных истории Санкт-Петербурга, краевед и фотограф, гид по Санкт-Петербургу и области.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ильдар
9 мар 2016
Интересная и насыщенная экскурсия. Оксана - профессионал своего дела. Всем рекомендую.
Ирина
29 фев 2016
Большое спасибо Оксане за чудесную экскурсию "Легенды и мифы Бриллиантовой улицы". Очень познавательно и позитивно! Оксана очень хорошо знает город и открыла нам интересные места, отчего мы полюбили Санкт-Петербург ещё больше!
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Наталья
3 июн 2015
В Питере нам предстояло жить на Большой Морской (Бриллиантовой) улице, поэтому и выбрали именно эту экскурсию. Замечательная экскурсия! С этой улицей действительно связано очень много любопытных, интересных и удивительных историй читать дальше
и фактов из жизни известных людей. Оксана замечательный рассказчик! Общаться с такими людьми – само по себе удовольствие. От интересной прогулки по Большой Морской, у нас остались хорошие воспоминания и отличные фотографии, сделанные для нас Оксаной. Очень рекомендую!