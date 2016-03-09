Легенды и мифы Бриллиантовой улицы

Самая фешенебельная улица города и судьбы ее влиятельных жителей
Бриллиантовая — неофициальное название одной из старейших улиц Петербурга –"Большой Морской".

Во время прогулки по ней, мы рассмотрим ее знаковые здания, и я расскажу интересные факты, легенды и курьезные истории, связанные с ее бывшими и нынешними жильцами.
5
3 отзыва
Легенды и мифы Бриллиантовой улицы
Легенды и мифы Бриллиантовой улицы
Легенды и мифы Бриллиантовой улицы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Большая Морская появилась одновременно с основанием города и вскоре стала одной из самых фешенебельных улиц и из-за обилия проживающих на ней банкиров и ювелиров получила второе имя Бриллиантовая.

Биографии ее жителей, сыгравших значительную роль в мировой истории и культуре, уже давно обросли легендами и мифами. Знаменитый ювелир, получавший в дар за свои творения экзотических животных, княгиня, которую выиграли в карты, роковая красавица, странной волею судьбы “убивающая” всех, кто осмелится ее полюбить – вот лишь немногие герои нашей экскурсии.

Мы заглянем на соседнюю улицу, чтобы увидеть дом Пиковой дамы, бывший в свое время центром светской жизни Петербурга, и узнаем удивительную историю его хозяйки, а также сможем полюбоваться сохранившимися витражами и барельефами, созданными при участии Николая Рериха.

Всем участникам экскурсии — фотоотчет от гида в подарок.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
9 мар 2016
Интересная и насыщенная экскурсия. Оксана - профессионал своего дела. Всем рекомендую.
Ирина
29 фев 2016
Большое спасибо Оксане за чудесную экскурсию "Легенды и мифы Бриллиантовой улицы". Очень познавательно и позитивно! Оксана очень хорошо знает город и открыла нам интересные места, отчего мы полюбили Санкт-Петербург ещё больше!
Н
3 июн 2015
В Питере нам предстояло жить на Большой Морской (Бриллиантовой) улице, поэтому и выбрали именно эту экскурсию. Замечательная экскурсия! С этой улицей действительно связано очень много любопытных, интересных и удивительных историй
читать дальше

и фактов из жизни известных людей. Оксана замечательный рассказчик! Общаться с такими людьми – само по себе удовольствие. От интересной прогулки по Большой Морской, у нас остались хорошие воспоминания и отличные фотографии, сделанные для нас Оксаной. Очень рекомендую!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Мифы и легенды Петербурга
На автобусе
640 отзывов
3 часа
Групповая
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 150 за человека
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
47 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Начало: В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам