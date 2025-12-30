Нижний парк Петергофа на берегу Финского залива — выдающийся памятник садово-паркового искусства, создававшийся на протяжении веков талантливыми русскими и иностранными мастерами. Мы пройдемся по прямым аллеям парка, увидим великолепные фонтаны,
Описание экскурсииБлистательный Петергоф Предлагаю вам совершить прогулку-путешествие по аллеям Нижнего парка Петергофа — любимой летней резиденции Петра I. Вы увидите разнообразные фонтаны и каскады, павильоны и дворцы, цветники и скульптуры, которые составляют уникальный дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном побережье Финского залива.
- Во время экскурсии поговорим о том, как создавался и менялся Петергоф на протяжении столетий, какие события здесь происходили, как отдыхали и устраивали праздники его сиятельные владельцы.
- Петергоф часто сравнивают с резиденцией французского короля Версалем, но много ли на самом деле между ними общего, и в чем же отличия?
- Поговорим также и о варварском разрушении Петергофа фашистами в годы ВОВ, и о том, как восстанавливали любимое детище Петра I.
• Вы узнаете, в чем уникальность водоподводящей системы Петергофа, каким образом она функционирует и снабжает водой фонтаны и каскады вот уже более 300 лет. Важная информация:
- Прошу обратить внимание, что трансфер до Петергофа не предусмотрен. Туристы добираются самостоятельно до Нижнего парка.
- Входные билеты в парк оплачиваются отдельно, в том числе и для гида.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк
- Большой каскад с фонтаном Самсон
- Каскад Шахматная гора
- Дворец Монплезир и его сад
- Фонтаны-шутихи
- Финский залив
- Фонтаны Адам и Ева
- Павильон Эрмитаж
- Львиный каскад
- Дворец Марли и каскад Золотая гора
- Во время прогулки по Нижнему парку увидим 4 каскада и более 100 фонтанов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты в Нижний парк (в том числе и для гида)
- Входные билеты во дворцы
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петергоф, улица Морского Десанта
Завершение: Каскад Золотая гора на территории Нижнего парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Прошу обратить внимание, что трансфер до Петергофа не предусмотрен. Туристы добираются самостоятельно до Нижнего парка
- Входные билеты в парк оплачиваются отдельно, в том числе и для гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
