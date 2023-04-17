Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле

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Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
Из Петербурга в Петергоф и парк Александрия на комфортном автомобиле
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Что вас ожидает:

  • Стрельна Константиновский дворец
  • Петропавловский собор в Петродворце
  • Путевой дворец Петра 1
  • Без входов
  • Большой Петергофский дворец
  • Нижний парк Петергофа
  • Малый дворец Монплезир
  • Каскады
  • Фонтан Самсон
  • Фонтаны шутихи
  • Морской канал
  • Пристань и прочее
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это индивидуальная экскурсия на автомобиле в северный Версаль для 1-4 человек.
Мы посетим с вами Знаменитую летнюю резиденцию Петра великого где вершилась история, а между делом император умел отдыхать. Петергоф - не просто парк, это настоящий Императорский ансамбль фонтанов и Дворцов: парадных и жилых. Прогуляемся с вами по парку, где увидим знаменитые каскады и фонтаны, а также дворцы. Я проведу вас по парку при желании можно будет посетить петергофский большой дворец или один из малых, а в конце, чтобы немного расслабиться на трамвай чике в живописный, отправимся в пейзажный парк Александрия, либо на авто заедем посмотреть полузаброшенную усадьбу Знаменка. Экскурсия длится 5,5-6 часов,

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт+ работа профессионального гида
Что не входит
  • Билеты в парки и дворец
  • На трамвайчик в Александрию
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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