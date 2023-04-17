Это индивидуальная экскурсия на автомобиле в северный Версаль для 1-4 человек.

Мы посетим с вами Знаменитую летнюю резиденцию Петра великого где вершилась история, а между делом император умел отдыхать. Петергоф - не просто парк, это настоящий Императорский ансамбль фонтанов и Дворцов: парадных и жилых. Прогуляемся с вами по парку, где увидим знаменитые каскады и фонтаны, а также дворцы. Я проведу вас по парку при желании можно будет посетить петергофский большой дворец или один из малых, а в конце, чтобы немного расслабиться на трамвай чике в живописный, отправимся в пейзажный парк Александрия, либо на авто заедем посмотреть полузаброшенную усадьбу Знаменка. Экскурсия длится 5,5-6 часов,