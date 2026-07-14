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до нас ещё более великолепном виде, посещение его занимает около часа, во дворце вас проведёт музейный гид, доплачивать ничего не нужно будет кроме стоимости билетов во дворец помимо билетов в парк. А после него Прогуляемся по блистательному Нижнему парку с фонтанами, каскадами и малыми постройками.



Вы увидите насколько он разнообразен этот парк разделён на две части каждой из которых играла свою важную роль в жизни придворной и самого императора с императрицей.