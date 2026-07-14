В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом

Посетите Петергоф: индивидуальная экскурсия на автомобиле из Санкт-Петербурга
Петергоф гораздо разнообразнее, чем виды с открыток! Предлагаю выбрать маршрут, который будет наиболее интересен именно вам, и отправиться исследовать пригород. Вы сможете посетить большой Петергофский дворец императора Петра великого который дошёл
читать дальшеуменьшить

до нас ещё более великолепном виде, посещение его занимает около часа, во дворце вас проведёт музейный гид, доплачивать ничего не нужно будет кроме стоимости билетов во дворец помимо билетов в парк. А после него Прогуляемся по блистательному Нижнему парку с фонтанами, каскадами и малыми постройками.

Вы увидите насколько он разнообразен этот парк разделён на две части каждой из которых играла свою важную роль в жизни придворной и самого императора с императрицей.

4.5
31 отзыв
В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом
В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом
В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом

Описание экскурсии

Это индивидуальная экскурсия на автомобиле в северный Версаль для 1-4 человек. Мы посетим с вами Знаменитую летнюю резиденцию Петра великого где вершилась история, а между делом император умел отдыхать. Петергоф - не просто парк, это настоящий Императорский ансамбль фонтанов и Дворцов: парадных и жилых. Прогуляемся с вами по парку, где увидим знаменитые каскады и фонтаны, а также дворцы. Я проведу вас по парку при желании можно будет посетить петергофский Большой Дворец или один из малых Экскурсия длится 5 часов Важная информация:
  • Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона!
  • Время экскурсии рассчитано с учётом старта от Невского 35 и окончания там же (альтернативное место отправления возможно по согласованию с гидом).
  • В стоимость экскурсии не включены билеты в парки и дворцы. В парк также понадобится билет гиду.

Ежедневно по запросу.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой Петергофский дворец
  • Нижний парк Петергофа
  • Малый дворец Монплезир
  • Каскады, фонтан Самсон, фонтаны-шутихи
  • Морской канал и многое другое
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в парк Петергофа 900₽, вых-е 1100 и дворцы-1000р, на трамвайчик в Александрию (билеты также приобретаются для гида)
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона
  • Время экскурсии рассчитано с учётом старта от Невского 35 и окончания там же (альтернативное место отправления возможно по согласованию с гидом)
  • В стоимость экскурсии не включены билеты в парки и дворцы. В парк также понадобится билет гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
2
3
2
2
1
1
2
Ю
Экскурсия, организованная гидом Натальей, была на высшем уровне! Море впечатлений, очень интересно обо всем рассказывала. Мы провели удивительное время прогулки. Побывав в Петергофе однажды, впечатления о нём останутся навсегда. Мы в восторге! Всем советую! Иван Вам отдельное спасибо за организацию нашего мероприятия. Спасибо, что всегда были на связи и не забывали про нас. Интересовались нашим комфортом. Все супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Нашли Ивана на данном сайте. Созвонились, уже находясь в Санкт-Петербурге, оперативно договорились о встрече. Собрались ехать в Петергоф. Очень важный момент, что гид на машине, подобрал нас практически возле отеля,
читать дальшеуменьшить

сразу же начал рассказывать о городе, интересных фактах. Оказавшись в Петергофе, провел по самым интересным и максимально "не туристическим“ местам. С удовольствием отвечает на все вопросы. Обратно вернул к отелю. На следующий день пошли в Эрмитаж, где 2.5 часа рассказывал об экспонатах, причем очень интересно. Великолепный ГИД. Теперь Санкт-Петербург только с ним.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Доброго дня вам☀️Совсем недавно мы побывали на индивидуальной экскурсии в Петергофе. Нашим Гидом была Светлана. Она Замечатеьный Гид и Очень приятный в общении человек. Она всю дорогу, пока мы ехали
читать дальшеуменьшить

из Питера в Петергоф и на месте экскурсии рассказывала нам обо всём Очень Интересно и Познавательно! Я сама не 1-й раз на такой экскурсии, но мне было очень интересно👍Поэтому всем советую Гида Светлану. Она Очень умная, много знает и интересно рассказывает! И просто добрый и душевный человек🩷 Спасибо ей Большое🥰🤗

Вам был полезен этот отзыв?
А
Благодарю экскурсовода Валерию за интересную экскурсию - интеллектуальное удовольствие от общения с умным человеком, поговорили о личности в истории (Я про Петра Великого), легко и с высоким сервисом посмотрели весь
читать дальшеуменьшить

парк и с комофртом доехали до города на авто. Сервису sputnik8 процветания - не первый раз уже пользуюсь, очень оперативно решаются все вопросы, всегда на связи и качество экскурсии на высоте! Буду Рада стать членом будущей программы лояльности!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Идеальная поездка в Петергоф на авто с гидом!
Невероятно удобный и познавательный способ посетить Петергоф! Поездка на автомобиле с профессиональным гидом Иваном превзошла все ожидания. Гид провел нас по самым интересным
читать дальшеуменьшить

маршрутам парков, раскрыл удивительные истории и секреты фонтанов и дворцов. Полное погружение в историю без утомительных очередей и поиска пути. Комфорт, экономия времени и море интересной информации. Очень рекомендую такой формат!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасная, познавательная экскурсия в Петергоф с гидом Светланой. Быстрая и комфортная поездка на минивэне, чудесная прогулка по Нижнему парку. Даже погода благоволила, было солнечно и тепло, смогли пофотографировать и снять видео красот. К счастью выехали рано и не было диких толп туристов. Спасибо Светлане за возможность узнать и увидеть столь много. Рекомендую от всей души и сам Петергоф и Светлану.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом»

К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
На машине
5 часов
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
от 20 500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (билеты включены)
На автобусе
5 часов
400 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (билеты включены)
Петергоф - место, которое стоит увидеть каждому. В этой экскурсии вы узнаете историю дворца и насладитесь красотой фонтанов Нижнего парка
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
26 авг в 09:00
28 авг в 09:00
7500 ₽ за человека
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
На машине
5 часов
180 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности где вам удобно: у отеля, вокзала...
Расписание: Согласно расписанию в календаре
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Петербурга - в блистательный Петергоф
На машине
5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Петербурга - в блистательный Петергоф
Полюбоваться жемчужным блеском фонтанов и архитектурными шедеврами царской резиденции
Начало: У метро «Невский проспект»
Расписание: в среду и четверг в 09:30, в субботу в 14:00, в воскресенье в 10:00
23 авг в 10:00
26 авг в 09:30
9700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-14%
15 700 ₽
13 500 ₽ за экскурсию