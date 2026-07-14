Петергоф гораздо разнообразнее, чем виды с открыток! Предлагаю выбрать маршрут, который будет наиболее интересен именно вам, и отправиться исследовать пригород. Вы сможете посетить большой Петергофский дворец императора Петра великого который дошёл
Описание экскурсииЭто индивидуальная экскурсия на автомобиле в северный Версаль для 1-4 человек. Мы посетим с вами Знаменитую летнюю резиденцию Петра великого где вершилась история, а между делом император умел отдыхать. Петергоф - не просто парк, это настоящий Императорский ансамбль фонтанов и Дворцов: парадных и жилых. Прогуляемся с вами по парку, где увидим знаменитые каскады и фонтаны, а также дворцы. Я проведу вас по парку при желании можно будет посетить петергофский Большой Дворец или один из малых Экскурсия длится 5 часов Важная информация:
- Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона!
- Время экскурсии рассчитано с учётом старта от Невского 35 и окончания там же (альтернативное место отправления возможно по согласованию с гидом).
- В стоимость экскурсии не включены билеты в парки и дворцы. В парк также понадобится билет гиду.
Ежедневно по запросу.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Петергофский дворец
- Нижний парк Петергофа
- Малый дворец Монплезир
- Каскады, фонтан Самсон, фонтаны-шутихи
- Морской канал и многое другое
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк Петергофа 900₽, вых-е 1100 и дворцы-1000р, на трамвайчик в Александрию (билеты также приобретаются для гида)
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона
- Время экскурсии рассчитано с учётом старта от Невского 35 и окончания там же (альтернативное место отправления возможно по согласованию с гидом)
- В стоимость экскурсии не включены билеты в парки и дворцы. В парк также понадобится билет гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия, организованная гидом Натальей, была на высшем уровне! Море впечатлений, очень интересно обо всем рассказывала. Мы провели удивительное время прогулки. Побывав в Петергофе однажды, впечатления о нём останутся навсегда. Мы в восторге! Всем советую! Иван Вам отдельное спасибо за организацию нашего мероприятия. Спасибо, что всегда были на связи и не забывали про нас. Интересовались нашим комфортом. Все супер!
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Е
Нашли Ивана на данном сайте. Созвонились, уже находясь в Санкт-Петербурге, оперативно договорились о встрече. Собрались ехать в Петергоф. Очень важный момент, что гид на машине, подобрал нас практически возле отеля,
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И
Доброго дня вам☀️Совсем недавно мы побывали на индивидуальной экскурсии в Петергофе. Нашим Гидом была Светлана. Она Замечатеьный Гид и Очень приятный в общении человек. Она всю дорогу, пока мы ехали
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А
Благодарю экскурсовода Валерию за интересную экскурсию - интеллектуальное удовольствие от общения с умным человеком, поговорили о личности в истории (Я про Петра Великого), легко и с высоким сервисом посмотрели весь
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Е
Идеальная поездка в Петергоф на авто с гидом!
Невероятно удобный и познавательный способ посетить Петергоф! Поездка на автомобиле с профессиональным гидом Иваном превзошла все ожидания. Гид провел нас по самым интересным
Невероятно удобный и познавательный способ посетить Петергоф! Поездка на автомобиле с профессиональным гидом Иваном превзошла все ожидания. Гид провел нас по самым интересным
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Е
Прекрасная, познавательная экскурсия в Петергоф с гидом Светланой. Быстрая и комфортная поездка на минивэне, чудесная прогулка по Нижнему парку. Даже погода благоволила, было солнечно и тепло, смогли пофотографировать и снять видео красот. К счастью выехали рано и не было диких толп туристов. Спасибо Светлане за возможность узнать и увидеть столь много. Рекомендую от всей души и сам Петергоф и Светлану.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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