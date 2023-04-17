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Что вас ожидает:
- Стрельна Константиновский дворец
- Петропавловский собор в Петродворце
- Путевой дворец Петра 1
- Без входов
- Большой Петергофский дворец
- Нижний парк Петергофа
- Малый дворец Монплезир
- Каскады
- Фонтан Самсон
- Фонтаны шутихи
- Морской канал
- Пристань и прочее
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это индивидуальная экскурсия на автомобиле в северный Версаль для 1-4 человек.
Мы посетим с вами Знаменитую летнюю резиденцию Петра великого где вершилась история, а между делом император умел отдыхать. Петергоф - не просто парк, это настоящий Императорский ансамбль фонтанов и Дворцов: парадных и жилых. Прогуляемся с вами по парку, где увидим знаменитые каскады и фонтаны, а также дворцы. Я проведу вас по парку при желании можно будет посетить петергофский большой дворец или один из малых, а в конце, чтобы немного расслабиться на трамвай чике в живописный, отправимся в пейзажный парк Александрия, либо на авто заедем посмотреть полузаброшенную усадьбу Знаменка. Экскурсия длится 5,5-6 часов,
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт+ работа профессионального гида
- Что не входит
- Билеты в парки и дворец
- На трамвайчик в Александрию
- Место начала и завершения?
- Невский проспект, 35
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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