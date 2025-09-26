Мои заказы

Район Пески – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Район Пески» в Санкт-Петербурге, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Гвардейские Пески: по местам славы императорских полков (мини-группа)
Пешая
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Гвардейские Пески: по местам славы
Гвардейские Пески - это место, где история оживает. Прогуляйтесь по маршруту, полному легенд и архитектурных шедевров, в мини-группе
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Литейная слобода и Пески
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Литейная слобода и Пески
Погрузитесь в историю Литейной слободы и Песков. Откройте для себя дворцы, особняки и современные творения, которые скрывают улицы Петербурга
Начало: У метро Чернышевская
Завтра в 10:00
28 сен в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 12 чел.
Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
Увидеть район - «кладовку» парадного Петербурга - с твёрдой закалкой и скверным характером
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 14:00
28 сен в 14:00
1600 ₽ за человека
Пески Петербурга: парадные, доходные дома и дворы-колодцы
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Пески Петербурга: парадные, доходные дома и дворы-колодцы
Прогуляться по одному из самых первых исторических районов города
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека

