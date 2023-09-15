Индивидуальная прогулка на катере: романтический Санкт-Петербург
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Что вас ожидает:
- Литературные места «Петербурга Достоевского»
- Знаменитое «Семимостье», где нужно загадать желание
- Храм Спас на Крови
- Дом Зингера
- Корпус Бенуа Михайловского дворца и Михайловский сад
- Шереметьевский дворец
- Марсово Поле и Летний сад
- Инженерный замок и другие доминанты Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Стройные набережные, ажурные мосты, легендарные дворцы и соборы — с воды вам откроются самые романтичные ракурсы Петербурга! Прогулка с пройдет на маломерном моторном судне вместимостью до 8 человек: вы оцените комфортабельность и мобильность катера, а его габариты позволят пройти даже под самыми низкими мостами города на Неве.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Теплые пледы
- Бокалы или стаканчики
- Возможность подключить свою музыку!
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Фонтанки д. 112
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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