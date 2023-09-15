Прогулка по рекам и каналам на катере

Индивидуальная прогулка на катере: романтический Санкт-Петербург

3.7
3 отзыва
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Прогулка по рекам и каналам на катере
Прогулка по рекам и каналам на катере
Прогулка по рекам и каналам на катере
Прогулка по рекам и каналам на катере
Прогулка по рекам и каналам на катере
Прогулка по рекам и каналам на катере
Прогулка по рекам и каналам на катере
Ближайшие даты:
15
сен
16
сен
17
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18
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19
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20
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Что вас ожидает:

  • Литературные места «Петербурга Достоевского»
  • Знаменитое «Семимостье», где нужно загадать желание
  • Храм Спас на Крови
  • Дом Зингера
  • Корпус Бенуа Михайловского дворца и Михайловский сад
  • Шереметьевский дворец
  • Марсово Поле и Летний сад
  • Инженерный замок и другие доминанты Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Стройные набережные, ажурные мосты, легендарные дворцы и соборы — с воды вам откроются самые романтичные ракурсы Петербурга! Прогулка с пройдет на маломерном моторном судне вместимостью до 8 человек: вы оцените комфортабельность и мобильность катера, а его габариты позволят пройти даже под самыми низкими мостами города на Неве.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Теплые пледы
  • Бокалы или стаканчики
  • Возможность подключить свою музыку!
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки д. 112
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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