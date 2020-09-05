3 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Прогулка по улицам Пушкина

Раскрыть историю старинных зданий и ощутить царящий в городе дух поэзии и красоты

5
3 отзыва
Марина
Марина – Гид из Санкт-Петербурга
Как поется в знаменитой песне: «Нам в прошлое попасть не тяжело, всего лишь полчаса на электричке».

Действительно, у Царского Села особое предназначение — быть хранителем исторической памяти.

Вы увидите сохранившиеся в городе интересные здания и узнаете, кем был первый революционер России, как Пиноккио превратился в Буратино и другие любопытные факты!
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина

Что вас ожидает

Пушкин изнутри
Гуляя по улицам города, вы увидите не только дворцы и парки 🌳, но и часто незаметные на их фоне производственные, учебные и культовые здания. Среди них:

  • Дворцовый госпиталь — старинное медицинское заведение, работающее более 200 лет. Вы узнаете, кем были его пациенты и кто был назначен первым старшим врачом.
  • Ассигнационная фабрика — единственное промышленное предприятие Царского Села конца 18 века. Вы услышите, почему его так тщательно охраняли.
  • Николаевская гимназия — я расскажу, почему в 1905 году в ней была устроена химическая обструкция и какие знаменитости ее окончили.
  • Гостиный двор — один из символов Царского Села, не менявший своего основного назначения с момента постройки и до наших дней. За покупками сюда с начала 19 века приходили люди разных сословий и достатка: от крестьян до великих княжон.
  • Дворцовая электростанция — вы разберетесь, зачем в апреле 1917 года ее посетил Ленин и каким образом Царскому Селу удалось стать первым в Европе городом, полностью освещаемым электрическим светом.
  • Императорский гараж — вы узнаете, кто приобщил к автомобилям Николая II и как сложилась судьба императорских моторов.

Организационные детали

  • Из Петербурга до Пушкина и обратно вы добираетесь самостоятельно
  • Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания
  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
  • По желанию можно дополнительно подняться на смотровую площадку — 200 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 на ж/д станции Царское Село
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я переехала из Санкт-Петербурга в Пушкин 8 лет назад и с тех пор с удовольствием его исследую. Люблю делиться своими открытиями с горожанами и гостями и вспоминать знаменитых царскоселов и тех, кто был с ними рядом. Надеюсь на скорую встречу!
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

5 сентября 2020
Познавательная экскурсия. Знающий и любящий свой город гид.
2 сентября 2020
Побывали сегодня на экскурсии с Мариной по городу Пушкин. Время экскурсии пролетело абсолютно незаметно, рассказ очень насыщенный историческими деталями и персоналиями. Марина провела нас по центральным улицам города, дворам, закоулкам, потаенным местам и забытым, но знаковым местам- это именно то, что нам было нужно, потому что хотелось познакомиться с самим городом, а не только его знакомыми достопримечательностями, которые у всех на слуху. Марина невероятно интересно рассказала об известных жителях города, ответила на все возникшие по ходу экскурсии вопросы, прислушалась к нашим пожеланиям относительно маршрута прогулки, вела экскурсию в комфортности для нас темпе. Отдельно хочется отметить широту познаний гида и грамотную речь. Было очевидно, что Марине самой очень интересно то, о чем она рассказывает. После экскурсии мы поняли, сколько еще интересного можно узнать и увидеть о г. Пушкине и его окрестностях, и что мы вернемся еще не раз.
28 августа 2020
Все было отлично!

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва