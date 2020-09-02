3 отзыва оставили туристы

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потаенным местам и забытым, но знаковым местам- это именно то, что нам было нужно, потому что хотелось познакомиться с самим городом, а не только его знакомыми достопримечательностями, которые у всех на слуху. Марина невероятно интересно рассказала об известных жителях города, ответила на все возникшие по ходу экскурсии вопросы, прислушалась к нашим пожеланиям относительно маршрута прогулки, вела экскурсию в комфортности для нас темпе. Отдельно хочется отметить широту познаний гида и грамотную речь. Было очевидно, что Марине самой очень интересно то, о чем она рассказывает. После экскурсии мы поняли, сколько еще интересного можно узнать и увидеть о г. Пушкине и его окрестностях, и что мы вернемся еще не раз.