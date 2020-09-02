3 отзыва оставили туристы

Как поется в знаменитой песне: «Нам в прошлое попасть не тяжело, всего лишь полчаса на электричке». Действительно, у Царского Села особое предназначение — быть хранителем исторической памяти.
Вы увидите сохранившиеся в городе интересные здания и узнаете, кем был первый революционер России, как Пиноккио превратился в Буратино и другие любопытные факты!
Вы увидите сохранившиеся в городе интересные здания и узнаете, кем был первый революционер России, как Пиноккио превратился в Буратино и другие любопытные факты!
Описание экскурсии
Пушкин изнутри
Гуляя по улицам города, вы увидите не только дворцы и парки, но и часто незаметные на их фоне производственные, учебные и культовые здания. Среди них:
- Дворцовый госпиталь — старинное медицинское заведение, работающее более 200 лет. Вы узнаете, кем были его пациенты и кто был назначен первым старшим врачом.
- Ассигнационная фабрика — единственное промышленное предприятие Царского Села конца 18 века. Вы услышите, почему его так тщательно охраняли.
- Николаевская гимназия — я расскажу, почему в 1905 году в ней была устроена химическая обструкция и какие знаменитости ее окончили.
- Гостиный Двор — один из символов Царского Села, не менявший своего основного назначения с момента постройки и до наших дней. За покупками сюда с начала 19 века приходили люди разных сословий и достатка: от крестьян до великих княжон.
- Дворцовая электростанция — вы разберетесь, зачем в апреле 1917 года ее посетил Ленин и каким образом Царскому Селу удалось стать первым в Европе городом, полностью освещаемым электрическим светом.
- Императорский гараж — вы узнаете, кто приобщил к автомобилям Николая II и как сложилась судьба императорских моторов.
Организационные детали
- Из Петербурга до Пушкина и обратно вы добираетесь самостоятельно
- Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания
- Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
- По желанию можно дополнительно подняться на смотровую площадку — 200 рублей с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Царское Село
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Марина. Я переехала из Санкт-Петербурга в Пушкин 8 лет назад и с тех пор с удовольствием его исследую. Люблю делиться своими открытиями с горожанами и гостями и вспоминать знаменитых царскоселов и тех, кто был с ними рядом. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Побывали сегодня на экскурсии с Мариной по городу Пушкин. Время экскурсии пролетело абсолютно незаметно, рассказ очень насыщенный историческими деталями и персоналиями. Марина провела нас по центральным улицам города, дворам, закоулкам,
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О
В августе 2023 г. мы с подругой посетили г. Пушкин. Не просто посетили, а решили провести в нем отпуск. Заказали обзорную экскурсию, чтобы составить представление о городе и научиться в
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Н
Интересная, познавательная экскурсия. Всё доступно подано. Иногда казалось, что можно чуть меньше информации дать, но кому-то хотелось больше, кому-то меньше даже в нашей небольшой группе. Марина на все вопросы ответила, всё прошло организованно и увлекательно.
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Е
Спасибо Марине за содержательную экскурсию по Пушкину и Павловску. Наш свадебный автобус очень доволен. Много историй любви, связанных с историческими местами были рассказаны интересно и ненавязчиво. И у Марины очень приятный голос и хорошо поставлена речь.
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в
Несмотря на то, что мы потерялись перед началом, экскурсовод очень понравилась. Учла нашп пожеларие, что с нами 2 подростка, и экскурсия должна быть в первую очередь ориентирована на них
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И
Нам очень понравилась экскурсия с Мариной. Пушкин - уникальный город. Марина показала нам очень интересные достопримечательности и сориентировала, что мы еще сможем посмотреть. Спасибо.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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