музей-квартира А. С. Пушкина на набережной р. Мойки
Покажем ребятам набережные и улицы, где гулял поэт, дома где он жил или неоднократно бывал, где обитали его друзья и герои его произведений.
Аничков и Шереметьевский дворцы, Летний сад и Марсово поле, особняки Голицына, Салтыкова, Муравьева и др. Невские просторы, изгибы Мойки и строгая красота Фонтанки помогут понять Петербург и пушкинскую эпоху. Обязательно посетим место дуэли Пушкина на Черной речке и Конюшенную церковь ⛪ - место отпевания поэта. В завершении экскурсии 🧭 - посещение музея-квартиры А. С. Пушкина на набережной р. Мойки. Экспозиция музея посвящена последним годам жизни писателя. Экскурсия ⛳ перенесет вас в XIX век и расскажет о творческих планах поэта. Размещена квартира в бывшем особняке князей Волконских и занимает 11 комнат. С квартирой связано трагическое и роковое событие – дуэль и гибель от пули Дантеса.
Важно знать
Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
входные билеты в музеи по программе
оформление документов в ГИБДД
Что не входит
личные расходы
Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.