Покажем ребятам набережные и улицы, где гулял поэт, дома где он жил или неоднократно бывал, где обитали его друзья и герои его произведений.

Аничков и Шереметьевский дворцы, Летний сад и Марсово поле, особняки Голицына, Салтыкова, Муравьева и др. Невские просторы, изгибы Мойки и строгая красота Фонтанки помогут понять Петербург и пушкинскую эпоху. Обязательно посетим место дуэли Пушкина на Черной речке и Конюшенную церковь ⛪ - место отпевания поэта. В завершении экскурсии 🧭 - посещение музея-квартиры А. С. Пушкина на набережной р. Мойки. Экспозиция музея посвящена последним годам жизни писателя. Экскурсия ⛳ перенесет вас в XIX век и расскажет о творческих планах поэта. Размещена квартира в бывшем особняке князей Волконских и занимает 11 комнат. С квартирой связано трагическое и роковое событие – дуэль и гибель от пули Дантеса.

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