Мои заказы

Из Петербурга - в Царское Село: Дворец, Парк и Лицей

Из Петербурга - в Царское Село
Наше путешествие будет увлекательным как для взрослых, так и для детей. В Царском Селе мы окажемся в «золотом веке Екатерины II» и познакомимся с блистательной резиденцией.

Восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца, откроем тайны Янтарной комнаты, прогуляемся по тенистым аллеям прекрасного парка. А также обязательно вспомним школьные годы А. С. Пушкина, «золотой» лицейский выпуск и заглянем в Царскосельский Лицей.
5
24 отзыва
Из Петербурга - в Царское Село: Дворец, Парк и Лицей
Из Петербурга - в Царское Село: Дворец, Парк и Лицей
Из Петербурга - в Царское Село: Дворец, Парк и Лицей

Описание экскурсии

Из Петербурга — в Царское Село Путешествие будет увлекательным как для взрослых, так и детей. В Царском Селе мы окажемся в «золотом веке Екатерины II» и познакомимся с блистательной резиденцией. Восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца, откроем тайны Янтарной комнаты и прогуляемся по тенистым аллеям прекрасного парка. Мы поговорим о Петре I, Елизавете Петровне и других представителях семьи Романовых. А также вспомним школьные годы Александра Сергеевича Пушкина, «золотой» лицейский выпуск и заглянем в Царскосельский Лицей. Важная информация:
  • Экскурсии во дворцах проводят штатные гиды в составе сборной группы — это требование музеев.
  • По вторникам Екатерининский дворец и Царскосельский лицей не работают.
  • Последний экскурсионный сеанс в Екатерининском дворце начинается в 16:45, зайти во дворец можно до 17:00.
  • Касса Царскосельского Лицея работает до 17:00, последняя пятница месяца — санитарный день.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царское Село
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Царскосельский лицей
  • Екатерининский парк
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
Что не входит в цену
  • Билеты в парк (в том числе для гида) /n
  • Билеты во дворец и Лицей
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсии во дворцах проводят штатные гиды в составе сборной группы - это требование музеев
  • По вторникам Екатерининский дворец и Царскосельский лицей не работают
  • Последний экскурсионный сеанс в Екатерининском дворце начинается в 16:45, зайти во дворец можно до 17:00
  • Касса Царскосельского Лицея работает до 17:00, последняя пятница месяца - санитарный день
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
1
2
1
Е
Елена
2 ноя 2025
В
Влада
2 сен 2025
Организация экскурсии прошла отлично! Нас утром встретила гид Наталья и мы комфортно добрались в Царское село. Сперва мы посетили Царскосельский лицей, увидели где учился Пушкин А. С., где была его
читать дальше

комната, как была устроена жизнь в лицее. Затем мы отправились в Екатерининский дворец. Это роскошь, богатство, пространство, великолепие! Ты как-будто перемещаешься в те времена, когда здесь жили императоры и императрицы! Затем мы прогулялись по парку. Сначала по регулярному, затем по пейзажному. И всё это в сопровождении очень интересного рассказа нашего гида Натальи! Все было легко преподнесено, без цифр и дат, но с историческими подтверждениями! Прогуливаясь, дыша свежим и спокойным воздухом, слушая историю наших царей и не только, ты становишься наполненным и целостным! Благодарю за прекрасные беседы и приятное времяпровождение!

Ю
Юоий
28 авг 2025
Добрый день. Вчера ездили на экскурсию в Царское село с экскурсоводом Александрой. Хоть погода была и дождливой, но прогулку по Екатериненскому парку не испортила совершенно. Александра очень спокойная, благородная и
читать дальше

эрудированная, профессионал своего дела. Рассказала всю историю создания, постройки, восстановления после ВОвойны Екатерининского дворца. Важно отметить, что обменивались мнениями во время всего времени общения. Было очень интересно, познавательно, время пролетело незаметно. Ни о чем не пожалели. Всем рекомендуем услуги Александры. С ней легко, просто, а еще хочется отметить, что она коренной житель Санкт -Петербурга, что еще больше создает доверие и уважение. Конечно впечатлил сам Екатерининский дворец: его роскошь, убранство, сусальное золото, шелка, портреты, посуда, буквально все.
Хотелось отметить и экскурсию в лицей, где учился всеми любимый нам А. С. Пушкин. Мы так рады, что прикоснулись к жизни той эпохи, где рождались великие люди. Спасибо огромное спасибо гиду, которая проводила экскурсию по лицею. Стихи исходили с уст гида после каждого интересного события или истории, рассказанной ею. Это было красиво. Благодарим всех!!!!! Рекомендуем!!!

Г
Гришина
25 авг 2025
Замечательная прогулка! Ездили с Натальей, много интересного услышали. Прекрасный экскурсовод, приятная в общении.
Е
Екатерина
25 авг 2025
Замечательная прогулка! Ездили с Натальей, много интересного услышали. Прекрасный экскурсовод, приятная в общении.
С
Сергей
22 авг 2025
Хорошая экскурсия. Впервые увидел экспозицию на 2-м этаже Лицея.
Экскурсовод Юлия все очень подробно рассказывала. Спасибо.
Г
Галина
14 авг 2025
Экскурсия прелестная. Очень хороший экскурсовод Мария. Спасибо ей большое
А
Александр
12 авг 2025
04 августа 2025 года побывали на экскурсии в городе Санкт-Петербург, посетили Царское село. Нас сопровождала Александра от отеля, во время всей экскурсии и до возвращения обратно в отель. На экскурсии
читать дальше

был с дочерьми 9 и 13 лет, остались под большим впечатлением от проведенного времени благодаря Александре. Тот случай, когда профессионализм и компетенция человека вне всяких похвал. Подход, подача, чувства такта, подача информации об исторических фактах и событиях таким образом, что даже младшая дочь была заинтересована и желание скупки и дегустации всех видов мороженного ушло на второй план, что говорить о старшей дочери и обо мне, мы слушали Александру с замиранием сердца, и еще весь вечер обсуждали и находились под впечатлением увиденного и услышанного, что было бы не возможно без Александры.
Если изучать достопримечательности Санкт-Петербурга, то только с Александрой.
Еще раз хотим поблагодарить Александру, остались восхищены проведенным днем, полученной информацией в компании профессионала и просто очень приятного человека. Мы навсегда запомним этот день, за что огромное спасибо Александре.

Н
Натали
10 авг 2025
Отличное путешествие! Гид Елена купила все билеты и провела замечательную экскурсию! Дети в восторге от поездки!
Л
Людмила
5 авг 2025
Мне понравились местные экскурсоводы, было интересно слушать. Информации достаточно. А еще прогулка по парку с Марией. Обычно туристы не ходят так далеко, только до пруда. Спасибо Марии за эту экскурсию.
А
Анастасия
2 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Аленой, попросили провести на английском языке, так как в группе был иностранец. У Алены не только превосходные знания истории, но и высокий уровень английского. Ни
читать дальше

одной запинки, ни разу за экскурсию Алёна не подсматривала в словарь. Большой профессионал своего дела. Все успели обойти, на все вопросы получили ответ. Машина была очень комфортная, наш иностранный гость и мы остались в полном восторге. Будем рекомендовать экскурсии с Аленой не только на английском, но и на русском языке. Теперь только к ней❤️

А
Анна
2 авг 2025
Е
Елизавета
23 июл 2025
Спешу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Алле за такую поездку в Царское село! Сама поездка прекрасно продумана, а экскурсовод готова поделиться своими обширными знаниями по всем нашим вопросам!!! Ее рассказы заставили нас не один раз открыть рот от удивления, вот что значит настоящий профессионал, испытывающий огромную любовь к своему делу!!!
И
Ирина
17 июл 2025
16.07.2025 г. ездили на экскурсию Пушкин. Экскурсовод Алексей очень понравился: знающий, интересно рассказывал, все объяснял. Посетили Лицей, Екатерининский дворец, экскурсию по парку вёл Алексей. Доехали на машине туда и обратно, очень удобно. Все было прекрасно, большое спасибо!
И
Ирина
15 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Елена замечательный гид- с хорошей грамотной речью, энциклопедическими знаниями исторических фактов. Все хорошо организовано. Спасибо большое!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Наедине с Царским Селом: из Петербурга на автомобиле
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Наедине с Царским Селом: из Петербурга на автомобиле
Осмотреть Екатерининский парк и дворец, поговорить о русских самодержцах и лицейской юности Пушкина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
На автобусе
5.5 часов
-
10%
11992 отзыва
Групповая
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:00
2925 ₽3250 ₽ за человека
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
На автобусе
6 часов
-
15%
42 отзыва
Групповая
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2380 ₽2800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге