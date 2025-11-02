Наше путешествие будет увлекательным как для взрослых, так и для детей. В Царском Селе мы окажемся в «золотом веке Екатерины II» и познакомимся с блистательной резиденцией.
Восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца, откроем тайны Янтарной комнаты, прогуляемся по тенистым аллеям прекрасного парка. А также обязательно вспомним школьные годы А. С. Пушкина, «золотой» лицейский выпуск и заглянем в Царскосельский Лицей.
Описание экскурсииИз Петербурга — в Царское Село Путешествие будет увлекательным как для взрослых, так и детей. В Царском Селе мы окажемся в «золотом веке Екатерины II» и познакомимся с блистательной резиденцией. Восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца, откроем тайны Янтарной комнаты и прогуляемся по тенистым аллеям прекрасного парка. Мы поговорим о Петре I, Елизавете Петровне и других представителях семьи Романовых. А также вспомним школьные годы Александра Сергеевича Пушкина, «золотой» лицейский выпуск и заглянем в Царскосельский Лицей. Важная информация:
- Экскурсии во дворцах проводят штатные гиды в составе сборной группы — это требование музеев.
- По вторникам Екатерининский дворец и Царскосельский лицей не работают.
- Последний экскурсионный сеанс в Екатерининском дворце начинается в 16:45, зайти во дворец можно до 17:00.
- Касса Царскосельского Лицея работает до 17:00, последняя пятница месяца — санитарный день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское Село
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Царскосельский лицей
- Екатерининский парк
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
Что не входит в цену
- Билеты в парк (в том числе для гида) /n
- Билеты во дворец и Лицей
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Е
Елена
2 ноя 2025
В
Влада
2 сен 2025
Организация экскурсии прошла отлично! Нас утром встретила гид Наталья и мы комфортно добрались в Царское село. Сперва мы посетили Царскосельский лицей, увидели где учился Пушкин А. С., где была его
Ю
Юоий
28 авг 2025
Добрый день. Вчера ездили на экскурсию в Царское село с экскурсоводом Александрой. Хоть погода была и дождливой, но прогулку по Екатериненскому парку не испортила совершенно. Александра очень спокойная, благородная и
Г
Гришина
25 авг 2025
Замечательная прогулка! Ездили с Натальей, много интересного услышали. Прекрасный экскурсовод, приятная в общении.
Е
Екатерина
25 авг 2025
Замечательная прогулка! Ездили с Натальей, много интересного услышали. Прекрасный экскурсовод, приятная в общении.
С
Сергей
22 авг 2025
Хорошая экскурсия. Впервые увидел экспозицию на 2-м этаже Лицея.
Экскурсовод Юлия все очень подробно рассказывала. Спасибо.
Г
Галина
14 авг 2025
Экскурсия прелестная. Очень хороший экскурсовод Мария. Спасибо ей большое
А
Александр
12 авг 2025
04 августа 2025 года побывали на экскурсии в городе Санкт-Петербург, посетили Царское село. Нас сопровождала Александра от отеля, во время всей экскурсии и до возвращения обратно в отель. На экскурсии
Н
Натали
10 авг 2025
Отличное путешествие! Гид Елена купила все билеты и провела замечательную экскурсию! Дети в восторге от поездки!
Л
Людмила
5 авг 2025
Мне понравились местные экскурсоводы, было интересно слушать. Информации достаточно. А еще прогулка по парку с Марией. Обычно туристы не ходят так далеко, только до пруда. Спасибо Марии за эту экскурсию.
А
Анастасия
2 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Аленой, попросили провести на английском языке, так как в группе был иностранец. У Алены не только превосходные знания истории, но и высокий уровень английского. Ни
А
Анна
2 авг 2025
Е
Елизавета
23 июл 2025
Спешу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Алле за такую поездку в Царское село! Сама поездка прекрасно продумана, а экскурсовод готова поделиться своими обширными знаниями по всем нашим вопросам!!! Ее рассказы заставили нас не один раз открыть рот от удивления, вот что значит настоящий профессионал, испытывающий огромную любовь к своему делу!!!
И
Ирина
17 июл 2025
16.07.2025 г. ездили на экскурсию Пушкин. Экскурсовод Алексей очень понравился: знающий, интересно рассказывал, все объяснял. Посетили Лицей, Екатерининский дворец, экскурсию по парку вёл Алексей. Доехали на машине туда и обратно, очень удобно. Все было прекрасно, большое спасибо!
И
Ирина
15 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Елена замечательный гид- с хорошей грамотной речью, энциклопедическими знаниями исторических фактов. Все хорошо организовано. Спасибо большое!
