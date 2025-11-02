читать дальше

эрудированная, профессионал своего дела. Рассказала всю историю создания, постройки, восстановления после ВОвойны Екатерининского дворца. Важно отметить, что обменивались мнениями во время всего времени общения. Было очень интересно, познавательно, время пролетело незаметно. Ни о чем не пожалели. Всем рекомендуем услуги Александры. С ней легко, просто, а еще хочется отметить, что она коренной житель Санкт -Петербурга, что еще больше создает доверие и уважение. Конечно впечатлил сам Екатерининский дворец: его роскошь, убранство, сусальное золото, шелка, портреты, посуда, буквально все.

Хотелось отметить и экскурсию в лицей, где учился всеми любимый нам А. С. Пушкин. Мы так рады, что прикоснулись к жизни той эпохи, где рождались великие люди. Спасибо огромное спасибо гиду, которая проводила экскурсию по лицею. Стихи исходили с уст гида после каждого интересного события или истории, рассказанной ею. Это было красиво. Благодарим всех!!!!! Рекомендуем!!!