Прогулка с Гоголем по Сенной и окрестностям

Побывать в местах, где рождались произведения и герои писателя
Петербург бережно хранит следы жизни и творчества Гоголя.

На прогулке по Сенной площади, среди исторических улиц и домов, я расскажу, где рождались его произведения и герои, раскрою личные привычки и увлечения классика. Вы увидите город глазами Гоголя и узнаете малоизвестные факты о его непростом пути.
2 отзыва
Описание экскурсии

Сенная площадь

Именно здесь началось знакомство Гоголя с Петербургом. Вы увидите, почему площадь притягивала русских классиков и какие гоголевские следы сохранились до наших дней.

Адреса, связанные с жизнью и творчеством Гоголя

  • Место, где он впервые сжигал свои сочинения в печи
  • Дом, где жил сам Гоголь — и его самый известный персонаж
  • Контора, в которой будущий писатель работал клерком
  • Дом, где было создано произведение, принесшее Гоголю статус классика и признание публики, включая представителей царской семьи

Вы узнаете:

  • какие жизненные ситуации вдохновляли Гоголя на создание бессмертных произведений и героев
  • что «хлестаковского» было в самом писателе
  • почему он любил итальянскую кухню и избегал немецкую
  • как топонимика Петербурга отражает творческий путь писателя и его восхождение на литературный олимп

Организационные детали

  • Всем участникам экскурсии я раздам радиогиды. Даже при перемещении между точками рассказа вы будете слышать каждое слово.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вас и ваших близких). Стоимость для 1-3 человек — 6000 ₽ или 2000 ₽/чел., если вас больше.

ежедневно в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1653 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Милена
20 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Я обожаю книги, литературу и всё, что с этим связано, а приехать в Питер и погулять по местам Гоголя дорогого стоит! Прямо прониклась духом той эпохи!
Виктория
28 окт 2025
Я люблю Петербург глазами Михаила. Мне очень нравится его подход, его стиль повествования и талант замечать межкультурные связи. Я именно за этим приезжаю время от времени в этот город, и очень рада, что Петербург, благодаря Михаилу, начал проявляться передо мной самым интересным образом. Спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

