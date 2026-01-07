До наших дней дворец дошел практически в неизменном виде, пережив революцию и две мировые войны.
Почти не изменились и внутренние интерьеры, выполненные в разных стилях: рококо, ренессанс, византийском, готическом, с мраморными лестницами, уютными гостиными, скульптурами, изумительными люстрами и роскошными залами.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Дворец великого князя Владимира Александровича — один из самых красивых особняков Санкт-Петербурга. Сейчас он известен петербуржцам как Дом ученых, а раньше здесь устраивали роскошные балы и приемы, попасть на которые мечтали все, кто приезжал в Северную столицу. На расширенной экскурсии по Владимирскому дворцу мы с вами посетим не только парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи, но и увидим такие закрытые залы дворца как личный кабинет Великого князя Владимира Александровича, его бильярдную комнату, величественную библиотеку-Ротонду и даже бассейн, недоступные для обычных посетителей. Заботливый гид расскажет об истории дворца и его знаменитых обитателях.
- 1. Посещение дворца великого князя Владимира Александровича
- 2. Сопровождение группы доброжелательным гидом
- 3. Рассказ гида об истории особняка и жизни владельцев
- 4. Возможность сделать крутые снимки или записать видео
- 5. Незабываемые эмоции и впечатления
Дворцовая наб., 26
Когда: По субботам
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
7 янв 2026
Всё оправдало ожидания. Большое спасибо организатору Наталье и экскурсоводу Елизавете. Если не жалко немного переплатить — всем однозначно рекомендую малые группы с расширенным посещением залов. Это гораздо интереснее и познавательнее.
Алла
5 янв 2026
Все было хорошо, очень интересно подавал материал экскурсовод. Правда очень много групп одновременно проходит это создает суету и даже давку иногда, надо как то организацию улучшить.
Юлия
19 окт 2025
Дворец прекрасен! Чудесные подлинные интерьеры, замечательный интеллигентный, глубоко погружëнный в историю дворца экскурсовод! Но не хватило времени пребывания на главной лестнице, не дали на ней пофотографироваться. Сначала администраторы быстро нас
Ольга
3 сен 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, было много информации о дворце и ее истории, устоях при жизни ее владельцев.
Мария
8 июл 2025
Это была прекрасная экскурсия. Не знала,что так часто проходила мимо "исторической жемчужины". Интересная,вовлеченная подача экскурсовода. Доброжелательная,тёплая атмосфера. Хочется сказать спасибо. И рекомендую от всего сердца
Ирина
8 янв 2025
Очень понравился дворец князя Владимира, окунулись в ту эпоху. Нашим гидом была Надежда, интересная и интеллигентная. Много ценной информации о жизни князя, его семьи. Во дворце невероятные интерьеры, сохранившиеся предметы искусства, мебель, библиотека. Спасибо большое за экскурсию!
Юлия
8 янв 2025
Во-первых, за час до начала экскурсии я получила уведомление, что квота не набрана и расширенная экскурсия отменяется, предложили либо перенос, либо обычную экскурсию с возвратом части средств (пока не вернули). Экскурсия не понравилась, слишком много народу, нас перегоняли из комнаты в комнату как баранов, да и сам дворец разграблен, экспозиция собрана с миру по нитке.
Анна
27 окт 2024
Благодарю организаторов и гида за экскурсию. Покупала для мамы, она в полном восторге от самого дворца и от интеллигентного, эрудированного гида. К сожалению, не знаю имени(. Буду рада заказать ещё. Желаю успехов.
Ольга
21 окт 2024
Очень красивый дворец. Гид рассказывает интересно, факты запоминаются))) Советую сходить всем!
Евгения
29 сен 2024
Настолько восторг от прикосновения к истории и красоте,удивительно сохранной дошедшей до наших дней. Очень благодарна такой исключительной возможности!
Руслан
2 июл 2024
Абсолютно потрясающая экскурсия по невероятной красоты интерьерам! Одна из жемчужин Петербурга
Людмила
25 июн 2024
Экскурсия очень понравилась! Особенно впечатлила парадная лестница, не хуже чем в парадных дворцах. и остальные интерьеры тоже очень красивые. Много узнала нового о событиях прошлого и о царской семье, увидела подлинные вещи именно этого дворца. очень познавательная экскурсия!
Людми
25 июн 2024
