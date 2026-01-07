С Сергей Всё оправдало ожидания. Большое спасибо организатору Наталье и экскурсоводу Елизавете. Если не жалко немного переплатить — всем однозначно рекомендую малые группы с расширенным посещением залов. Это гораздо интереснее и познавательнее.

А Алла Все было хорошо, очень интересно подавал материал экскурсовод. Правда очень много групп одновременно проходит это создает суету и даже давку иногда, надо как то организацию улучшить.

Ю Юлия читать дальше с неë увели, т. к. было много групп, уверяя, что позже мы ещё не раз по ней пройдëм, но потом пошли свадебные фотосессии одна за другой и нас ещё быстрее по лестнице и мимо неë проводили. И без конца поторапливали. Мы всё время всем как-будто мешали, а не являлись такими же посетителями, оплатившими посещение, как все. Дворец прекрасен! Чудесные подлинные интерьеры, замечательный интеллигентный, глубоко погружëнный в историю дворца экскурсовод! Но не хватило времени пребывания на главной лестнице, не дали на ней пофотографироваться. Сначала администраторы быстро нас

О Ольга Добрый день! Экскурсия очень понравилась, было много информации о дворце и ее истории, устоях при жизни ее владельцев.

М Мария Это была прекрасная экскурсия. Не знала,что так часто проходила мимо "исторической жемчужины". Интересная,вовлеченная подача экскурсовода. Доброжелательная,тёплая атмосфера. Хочется сказать спасибо. И рекомендую от всего сердца

И Ирина Очень понравился дворец князя Владимира, окунулись в ту эпоху. Нашим гидом была Надежда, интересная и интеллигентная. Много ценной информации о жизни князя, его семьи. Во дворце невероятные интерьеры, сохранившиеся предметы искусства, мебель, библиотека. Спасибо большое за экскурсию!

Ю Юлия Во-первых, за час до начала экскурсии я получила уведомление, что квота не набрана и расширенная экскурсия отменяется, предложили либо перенос, либо обычную экскурсию с возвратом части средств (пока не вернули). Экскурсия не понравилась, слишком много народу, нас перегоняли из комнаты в комнату как баранов, да и сам дворец разграблен, экспозиция собрана с миру по нитке.

А Анна Благодарю организаторов и гида за экскурсию. Покупала для мамы, она в полном восторге от самого дворца и от интеллигентного, эрудированного гида. К сожалению, не знаю имени(. Буду рада заказать ещё. Желаю успехов.

О Ольга Очень красивый дворец. Гид рассказывает интересно, факты запоминаются))) Советую сходить всем!

Е Евгения Настолько восторг от прикосновения к истории и красоте,удивительно сохранной дошедшей до наших дней. Очень благодарна такой исключительной возможности!

Р Руслан Абсолютно потрясающая экскурсия по невероятной красоты интерьерам! Одна из жемчужин Петербурга

Л Людмила Экскурсия очень понравилась! Особенно впечатлила парадная лестница, не хуже чем в парадных дворцах. и остальные интерьеры тоже очень красивые. Много узнала нового о событиях прошлого и о царской семье, увидела подлинные вещи именно этого дворца. очень познавательная экскурсия!