Петербург невозможно представить без ресторанов. Как сейчас, так и в начале 20 века.
Шумные гулянки до утра, подвыпившие офицеры, влекущие «дамы полусвета», цыгане и потраченные за ночь состояния: вот он, истинный центр жизни имперской столицы! Мы посетим места, где в 19 веке располагались самые злачные заведения и пропустим по коктейлю в воссозданном дореволюционном баре.
Описание экскурсии
- «Кюба» — изысканный французский ресторан, собиравший на завтраки весь именитый Петербург (вплоть до Николая II).
- «Вольф и Беранже» — легендарная кондитерская, откуда Александр Пушкин отправился на роковую дуэль с Дантесом.
- «Медведь» — первый бар в Российской империи. Недавно его воссоздали в оригинальных интерьерах. Там мы и попробуем исторические коктейли.
Вы узнаете:
- где проводила вечера элитарная петербургская публика.
- какие заведения стали вторым домом для Матильды Кшесинской, Феликса Юсупова, Ильи Репина, Фёдора Шаляпина.
- чем потчевали знатную публику и сколько это стоило.
- почему, несмотря на обилие гостей и огромные цены, дореволюционные рестораны так часто разорялись.
- как развивалась дореволюционная гастрономическая культура.
Организационные детали
- Предполагается дегустация алкогольных коктейлей в баре (18+). Стоимость коктейля — около 1000 ₽/чел. При желании, вы можете заказать безалкогольный напиток.
- В стоимость включён заказ 1 напитка.
- Здания на маршруте осматриваем снаружи. Внутрь заходим только в исторический бар.
- Экскурсию можно провести без посещения бара раньше по времени (бар работает с 16:00).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Морской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 243 туристов
Привет, меня зовут Игорь! По образованию и зову сердца я — политолог. Много лет я изучаю самый драматичный период российской истории: эпоху революций. В ходе экскурсий мы вместе разберёмся, почему в те дни всё сложилось именно так.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 авг 2025
Рекомендуем данную экскурсию для посещения: душевно, позитивно, информативно. Наш чудесный экскурсовод Игорь провел и показал интересный маршрут
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
