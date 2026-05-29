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По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка

Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Вас ждёт чудесное путешествие по водным артериям Северной столицы.

Нева и мосты над каналами, Ростральные колонны, грандиозный Эрмитаж и таинственная Петропавловская крепость — вы всё рассмотрите с расстояния нескольких метров, отдыхая на палубе теплохода. Если будет прохладно — закутаетесь в уютный плед. И непременно сделаете красивые панорамные фото!
4.9
54 отзыва
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка

Описание аудиогида

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

  • Адмиралтейство — один из главных символов города
  • Медный всадник — легендарный памятник Петру I, за которым открывается вид на грандиозный Исаакиевский собор.
  • Дворцовый мост, к которому мы следуем мимо Адмиралтейства и спуска со львами
  • Ростральные колонны, вид на здание Биржи
  • Петропавловская крепость во всей суровой красе
  • Домик Петра рядом с парусным фрегатом «Благодать»
  • Пантелеймоновский мост, Инженерный замок, памятник Чижику-Пыжику на набережной Фонтанки

Во время поездки вас будет сопровождать наш авторский аудиогид, который расскажет об истории Санкт-Петербурга и его архитектуре, а также сообщит интересные факты о городе.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться авторский аудиогид на русском языке (без наушников)
  • На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять еду и напитки с собой
  • Чтобы прогулка была комфортной даже в прохладную погоду, вам бесплатно предоставляются пледы. Однако в дождь пледы не предусмотрены
  • На каждом теплоходе есть туалет, открытая палуба и салон с панорамным остеклением — вы можете перемещаться между ними во время прогулки

ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный1180 ₽
Дети до 7 лет780 ₽
Пенсионеры1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея-квартиры Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 982 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
7
3
4
2
2
1
Т
Были на прогулке 21 мая, очень понравилось, впечатления только положительные!
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В
Обратила внимание, как по-разному смотрится один и тот же мост с Невы и из канала. Не думала, что такие мелочи могут зацепить. Впечатления лишь положительные.
Обратила внимание, как по-разному смотрится один и тот же мост с Невы и из канала. Не
Обратила внимание, как по-разному смотрится один и тот же мост с Невы и из канала. Не
Обратила внимание, как по-разному смотрится один и тот же мост с Невы и из канала. Не
Обратила внимание, как по-разному смотрится один и тот же мост с Невы и из канала. Не
Обратила внимание, как по-разному смотрится один и тот же мост с Невы и из канала. Не
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Лысенко
Ребята!!! Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
👍🙏💕
Ребята!!! Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
Ребята!!! Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
Ребята!!! Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
Ребята!!! Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
Ребята!!! Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
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Людмила
Очень интересная экскурсия, рекомендую 👍
Очень интересная экскурсия, рекомендую 👍
Очень интересная экскурсия, рекомендую 👍
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Ю
Мини путешествие понравилось! Взяли на первый рейс в 11.30: пассажиров не много, сидели на открытой палубе . Бонус- пушечный выстрел на Петропавловской крепости: кораблики тормозят, приостанавливаются ближе к 12 ти, давая увидеть, более чем 300 летнюю традицию. С погодой повезло: день выдался жаркий. Замечательно!
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М
Чисто и аккуратно. Внутри теплохода было чисто, сиденья удобные. Ничего лишнего, все для комфортного просмотра даже в пасмурный день. День выдался серый, но с воды Питер все равно смотрится величественно. Не пожалела, что пошла.
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