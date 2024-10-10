читать дальше вы погрузитесь в прошлое района, узнаете о выдающихся людях, проживавших здесь в разные времена, увидите доходные дома и посетите их парадные лестницы. И конечно же, прогуляетесь по дворам, где витает дух старого Петербурга.

«Тут всё не похоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция — здесь всё тишина и отставка», — так в своей повести «Портрет» описывал Гоголь Коломну.На экскурсии