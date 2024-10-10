Петербургская Коломна: увидеть то, что скрыто от глаз

Камерная экскурсия по нетривиальному маршруту в центре исторического города
«Тут всё не похоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция — здесь всё тишина и отставка», — так в своей повести «Портрет» описывал Гоголь Коломну.

На экскурсии
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вы погрузитесь в прошлое района, узнаете о выдающихся людях, проживавших здесь в разные времена, увидите доходные дома и посетите их парадные лестницы. И конечно же, прогуляетесь по дворам, где витает дух старого Петербурга.

Петербургская Коломна: увидеть то, что скрыто от глаз
Петербургская Коломна: увидеть то, что скрыто от глаз
Петербургская Коломна: увидеть то, что скрыто от глаз
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Парадные доходных домов, где проживали актриса и основательница драматического театра Вера Комиссаржевская, мастер городского пейзажа Мстислав Добужинский, поэт Александр Блок и его муза — оперная певица Любовь Андреева-Дельмас.
  • Парадную доходного дома архитектора Виктора Шретера, где на пятом этаже были устроены мастерские для художников.
  • Парадную образцового жилого дома для рабочего и нуждающегося населения, где в советское время находилось общежитие петербургской консерватории.
  • Флигель Карамзиной, где на лестничных площадках сохранились дровяные кладовки.
  • Скульптуру Венеры Коломенской, ставшей неформальной достопримечательностью Коломны.

А также:

  • Львиный дворик.
  • Дворы дома-скалы.
  • Дворик, граничащий с шоколадной фабрикой Жоржа Бормана.
  • Двор, с сохранившейся прачечной и двор с каретным сараем.
  • Двор-сад великого князя Алексея Александровича.
  • И многое другое.

Вы узнаете:

  • Как окраинная Коломна прошла свой путь от морской слободы до крупнейшего культурного центра Петербурга.
  • По какому принципу происходила застройка района доходными домами.
  • Какой мост Александр Блок называл «мостом вздохов» и почему.
  • Какая парадная лестница объединила имена двух выдающихся художников — Маурица Эшера и Мстислава Добужинского.

Организационные детали

  • Программа будет интересна участникам старше 16 лет.
  • Посещение парадной доходного дома, где проживал Александр Блок, возможно только в рабочие часы музея.
  • Экскурсия заканчивается у Новой Голландии.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Английском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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