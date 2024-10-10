«Тут всё не похоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция — здесь всё тишина и отставка», — так в своей повести «Портрет» описывал Гоголь Коломну.
На экскурсии
На экскурсии
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Парадные доходных домов, где проживали актриса и основательница драматического театра Вера Комиссаржевская, мастер городского пейзажа Мстислав Добужинский, поэт Александр Блок и его муза — оперная певица Любовь Андреева-Дельмас.
- Парадную доходного дома архитектора Виктора Шретера, где на пятом этаже были устроены мастерские для художников.
- Парадную образцового жилого дома для рабочего и нуждающегося населения, где в советское время находилось общежитие петербургской консерватории.
- Флигель Карамзиной, где на лестничных площадках сохранились дровяные кладовки.
- Скульптуру Венеры Коломенской, ставшей неформальной достопримечательностью Коломны.
А также:
- Львиный дворик.
- Дворы дома-скалы.
- Дворик, граничащий с шоколадной фабрикой Жоржа Бормана.
- Двор, с сохранившейся прачечной и двор с каретным сараем.
- Двор-сад великого князя Алексея Александровича.
- И многое другое.
Вы узнаете:
- Как окраинная Коломна прошла свой путь от морской слободы до крупнейшего культурного центра Петербурга.
- По какому принципу происходила застройка района доходными домами.
- Какой мост Александр Блок называл «мостом вздохов» и почему.
- Какая парадная лестница объединила имена двух выдающихся художников — Маурица Эшера и Мстислава Добужинского.
Организационные детали
- Программа будет интересна участникам старше 16 лет.
- Посещение парадной доходного дома, где проживал Александр Блок, возможно только в рабочие часы музея.
- Экскурсия заканчивается у Новой Голландии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Английском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 48 туристов
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Я работаю гидом и уже более 10 лет делюсь с людьми необычными экскурсиями. Если вам хочется увидеть что-то загадочное, я готов познакомить вас с такими местами. Мои экскурсии наполнены малоизвестными фактами, переплетающимися с историей Санкт-Петербурга. Люблю удивляться и удивлять.Задать вопрос
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