В Петербурге каждая улица, каждый мост и каждая площадь пропитаны историей и тайнами — и мы с вами отправляемся распутывать эти клубки интриг, страстей и судеб.
От Большой Морской улицы до Строгановского дворца прогуляемся с рассказами, в каждом из которых — капля романтики, доза драмы и искра вдохновения.
Описание экскурсии
- Большая Морская улица — одна из старейших в городе.
- Мариинский дворец — ценный свадебный подарок.
- Дом архитектора — особняк Половцева с контрастом убранств.
- Исаакиевский собор — православный храм, который строили 40 лет
- Малая Морская улица — фешенебельная улица прошлого.
- Дом Пиковой дамы — княгини Натальи Голицыной, что стала прообразом графини в повести Пушкина.
- Невский проспект — главная улица Петербурга.
- Строгановский дворец, сооружённый по проекту архитектора Растрелли.
Мы расскажем:
- могла ли дочь императора отказаться от брака с иностранцем и переезда в Европу
- какая красавица посмела отвергнуть самого Николая I
- реальны ли герои из повести Пушкина «Метель»
- почему семейная жизнь художника Карла Брюллова длилась всего 40 дней
- кто такая Мадам Интрига
- можно ли выиграть замужнюю женщину в карты
- какая невероятная история связана с бриллиантом Санси и при чём тут невеста
- что связывает балерину Галину Уланову и герцога Эдинбургского
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг и воскресенье в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 98 туристов
Коренной петербуржец и лицензированный гид с государственной аккредитацией. В туризме с 2010 года. Иностранные языки: английский, иврит. Участвую в съёмках для петербургских телеканалов. Вместе со своей командой провожу экскурсии по городу, музеям и пригородам. Берём на себя все заботы по программе, транспорту, билетам. Рассказываем про достопримечательности, интересные факты и легенды, делимся ценными советами и рекомендациями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Экскурсия классная! Сейчас жалею, что не созвала с собой подругу, посоветую ей тоже сходить. Я столько интересного узнала про особняки и некоторые достопримечательности в центре города, что дух захватывает. Оказалось,
Е
Вчера я была на экскурсии у Елизаветы. Хочется по горячим следам поделиться впечатлениями.
Экскурсовод с первых минут захватывает внимание и не отпускает до конца маршрута. Точнее сказать, что ее не хочется
очень интересно позитивно и весело.
