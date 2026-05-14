Интриги, скандалы и любовь блистательного Петербурга (18+)

Кто отказал Николаю I и почему брак Брюллова распался через 40 дней
В Петербурге каждая улица, каждый мост и каждая площадь пропитаны историей и тайнами — и мы с вами отправляемся распутывать эти клубки интриг, страстей и судеб.

От Большой Морской улицы до Строгановского дворца прогуляемся с рассказами, в каждом из которых — капля романтики, доза драмы и искра вдохновения.


Описание экскурсии

  • Большая Морская улица — одна из старейших в городе.
  • Мариинский дворец — ценный свадебный подарок.
  • Дом архитектора — особняк Половцева с контрастом убранств.
  • Исаакиевский собор — православный храм, который строили 40 лет
  • Малая Морская улица — фешенебельная улица прошлого.
  • Дом Пиковой дамы — княгини Натальи Голицыной, что стала прообразом графини в повести Пушкина.
  • Невский проспект — главная улица Петербурга.
  • Строгановский дворец, сооружённый по проекту архитектора Растрелли.

Мы расскажем:

  • могла ли дочь императора отказаться от брака с иностранцем и переезда в Европу
  • какая красавица посмела отвергнуть самого Николая I
  • реальны ли герои из повести Пушкина «Метель»
  • почему семейная жизнь художника Карла Брюллова длилась всего 40 дней
  • кто такая Мадам Интрига
  • можно ли выиграть замужнюю женщину в карты
  • какая невероятная история связана с бриллиантом Санси и при чём тут невеста
  • что связывает балерину Галину Уланову и герцога Эдинбургского

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

во вторник, четверг и воскресенье в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 98 туристов
Коренной петербуржец и лицензированный гид с государственной аккредитацией. В туризме с 2010 года. Иностранные языки: английский, иврит. Участвую в съёмках для петербургских телеканалов. Вместе со своей командой провожу экскурсии по городу, музеям и пригородам. Берём на себя все заботы по программе, транспорту, билетам. Рассказываем про достопримечательности, интересные факты и легенды, делимся ценными советами и рекомендациями.

Отзывы и рейтинг

К
Экскурсия классная! Сейчас жалею, что не созвала с собой подругу, посоветую ей тоже сходить. Я столько интересного узнала про особняки и некоторые достопримечательности в центре города, что дух захватывает. Оказалось,
что очень интересно жили многие светские люди в то время) По сравнению с героями и героинями экскурсии - мы очень даже скучно живем. Да и дворцы теперь, наверное, редко дарят. Причем на всем маршруте гид рассказывала увлеченно, ярко и слушать было одно удовольствие. В середине мы даже отдохнули немного на лавочке, пока гид рассказывала одну большую историю. Спойлерить и пересказывать отрывки не буду - сходите сами послушать. Рекомендую экскурсию!

Е
Вчера я была на экскурсии у Елизаветы. Хочется по горячим следам поделиться впечатлениями.
Экскурсовод с первых минут захватывает внимание и не отпускает до конца маршрута. Точнее сказать, что ее не хочется
отпускать, а хочется еще и еще узнавать интересности о жизни известных людей Петербурга.
Я, как местный житель, конечно же часто гуляла по центру города. И проходила мимо зданий, о которых рассказывает Лизавета. Но теперь, я прикоснулась к истории этих домов, и людей в них живших. Город приоткрыл мне свою душу, благодаря этой экскурсии. Рекомендую ее к посещению как гостям нашего города, так и местным жителям. Уверена, всем понравится.

Мария
очень интересно позитивно и весело.
