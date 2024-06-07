1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Посетить закрытые залы синагоги и познакомиться с миром еврейской культуры
Начало: Лермонтовский проспект, 2
25 июня в 12:30
26 июня в 11:00
от 3 400₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Коломне: погружение в историю Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны Коломны в компании опытного гида. Исторические рассказы и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Коломне + 6 винтажных магазинов
Исследовать аутентичный район от Сенной площади до Мариинки и купить что-нибудь особенное на память
Начало: у метро Сенная площадь
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Отличная экскурсия! Спасибо, Инна!
- ИИгорь31 мая 2024Коломна для Дарьи - это район детства, в который можно вернуться, заново погрузившись в атмосферу набережных каналов, уютных улочек, тихих
- ООльга10 мая 2024Отличная экскурсия, Инна прекрасный рассказчик, рекомендую!
- ЭЭвелина4 мая 2024Инна - прекрасный экскурсовод. Все очень информативно, доступно и понятно. Время пролетело быстро. Экскурсия просто восторг
- ННаталья10 апреля 2024Дарья - настоящая Петербурженка! Стильная, интеллигентная, эрудированная и очень эмпатичная. Какое счастье было познакомиться с ней! Рассказ о Коломне был
- ￼￼￼￼￼￼￼￼Ксения6 марта 2024Экскурсия понравилась, открыли для себя еще один район Петербурга. Спасибо ☺️👍🤝
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Хоральная синагога»
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