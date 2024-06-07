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настолько ярким и образным, с таким количеством деталей и подробностей, с такой любовью к городу, что просто не мог оставить нас равнодушными и незаинтересованными в продолжении общения с Дарьей и ее Санкт-Петербургом! Мы с нетерпением ждем новых встреч с Дашей. Спасибо!