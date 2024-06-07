Хоральная синагога – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Хоральная синагога» в Санкт-Петербурге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Посетить закрытые залы синагоги и познакомиться с миром еврейской культуры
Начало: Лермонтовский проспект, 2
25 июня в 12:30
26 июня в 11:00
от 3 400 за всё до 30 чел.
Очарование старинной Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия по Коломне: погружение в историю Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны Коломны в компании опытного гида. Исторические рассказы и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Прогулка по Коломне + 6 винтажных магазинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Коломне + 6 винтажных магазинов
Исследовать аутентичный район от Сенной площади до Мариинки и купить что-нибудь особенное на память
Начало: у метро Сенная площадь
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Отличная экскурсия! Спасибо, Инна!
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Очарование старинной Коломны
    Коломна для Дарьи - это район детства, в который можно вернуться, заново погрузившись в атмосферу набережных каналов, уютных улочек, тихих
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    дворов, хитро сплетенных между собой. И когда к воспоминаниям добавляешь исторические детали, биографические справки и просто приятную компанию, экскурсия становится такой же уютной и неповторимой, как сама Коломна. Спасибо!

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Отличная экскурсия, Инна прекрасный рассказчик, рекомендую!
  • Э
    Эвелина
    4 мая 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Инна - прекрасный экскурсовод. Все очень информативно, доступно и понятно. Время пролетело быстро. Экскурсия просто восторг
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Очарование старинной Коломны
    Дарья - настоящая Петербурженка! Стильная, интеллигентная, эрудированная и очень эмпатичная. Какое счастье было познакомиться с ней! Рассказ о Коломне был
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    настолько ярким и образным, с таким количеством деталей и подробностей, с такой любовью к городу, что просто не мог оставить нас равнодушными и незаинтересованными в продолжении общения с Дарьей и ее Санкт-Петербургом! Мы с нетерпением ждем новых встреч с Дашей. Спасибо!

  • ￼￼￼￼￼￼￼Ксения
    6 марта 2024
    Очарование старинной Коломны
    Экскурсия понравилась, открыли для себя еще один район Петербурга. Спасибо ☺️👍🤝

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Хоральная синагога»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Хоральная синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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