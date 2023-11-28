Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Прогулка по самым сказочным местам города в мини-группе

Новогодние ёлки, нарядные проспекты и шумные площади — в дни зимних праздников Петербург особенно прекрасен. Я познакомлю вас с яркими местами города, раскрою магию тихих улочек и спящих каналов.

На прогулке от Аничкова моста до Казанского собора вы увидите храмы и дворцы, необычные дома и памятники. И узнаете, какие истории о праздновании Нового года и Рождества они скрывают!
Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга
Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга
Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга
Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга
Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга
Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга
Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга
Рождественские забавы и новогодние потехи имперского Петербурга

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомые незнакомые праздники

Именно в Петербурге родились особые традиции, связанные с Рождеством. Многие из них распространились на всю страну и живут и по сей день, уже не только в рождественских, но и в новогодних праздниках. Я расскажу, как по-разному отмечали Рождество в императорских семьях, барских усадьбах, институтах благородных девиц и домах простолюдинов. Ведь у этого праздника всегда было две стороны — «уличная», официальная и «домашняя», семейная.

Вы узнаете:

  • к каким неожиданным последствиям привели петровские реформы календаря
  • какие правила придумал император для празднования Нового года в столице
  • как проходили маскарады в Зимнем дворце и как веселились горожане на Святках
  • какие новогодние забавы считались правильными, а с какими боролись всем миром
  • где можно было купить самые желанные подарки под ёлку
  • из чего можно сделать рождественского страуса и как приготовить любимый десерт Александра III

Вас ждут истории о финских вейках, скачках на Неве, ледяных забавах, новогодних чудесах и удивительных превращениях. Будем вместе сопереживать приключениям Щелкунчика на улицах Петербурга и злоключениям балаганного Петрушки. И конечно, загадаем заветные желания и получим свой кусочек рождественского волшебства!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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