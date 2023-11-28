Прогулка по самым сказочным местам города в мини-группе
На прогулке от Аничкова моста до Казанского собора вы увидите храмы и дворцы, необычные дома и памятники. И узнаете, какие истории о праздновании Нового года и Рождества они скрывают!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
Описание
Что вас ожидает
Знакомые незнакомые праздники
Именно в Петербурге родились особые традиции, связанные с Рождеством. Многие из них распространились на всю страну и живут и по сей день, уже не только в рождественских, но и в новогодних праздниках. Я расскажу, как по-разному отмечали Рождество в императорских семьях, барских усадьбах, институтах благородных девиц и домах простолюдинов. Ведь у этого праздника всегда было две стороны — «уличная», официальная и «домашняя», семейная.
Вы узнаете:
- к каким неожиданным последствиям привели петровские реформы календаря
- какие правила придумал император для празднования Нового года в столице
- как проходили маскарады в Зимнем дворце и как веселились горожане на Святках
- какие новогодние забавы считались правильными, а с какими боролись всем миром
- где можно было купить самые желанные подарки под ёлку
- из чего можно сделать рождественского страуса и как приготовить любимый десерт Александра III
Вас ждут истории о финских вейках, скачках на Неве, ледяных забавах, новогодних чудесах и удивительных превращениях. Будем вместе сопереживать приключениям Щелкунчика на улицах Петербурга и злоключениям балаганного Петрушки. И конечно, загадаем заветные желания и получим свой кусочек рождественского волшебства!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Аничкова моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.