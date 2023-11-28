Новогодние ёлки, нарядные проспекты и шумные площади — в дни зимних праздников Петербург особенно прекрасен. Я познакомлю вас с яркими местами города, раскрою магию тихих улочек и спящих каналов. На прогулке от Аничкова моста до Казанского собора вы увидите храмы и дворцы, необычные дома и памятники. И узнаете, какие истории о праздновании Нового года и Рождества они скрывают!

Описание

Что вас ожидает

Знакомые незнакомые праздники

Именно в Петербурге родились особые традиции, связанные с Рождеством. Многие из них распространились на всю страну и живут и по сей день, уже не только в рождественских, но и в новогодних праздниках. Я расскажу, как по-разному отмечали Рождество в императорских семьях, барских усадьбах, институтах благородных девиц и домах простолюдинов. Ведь у этого праздника всегда было две стороны — «уличная», официальная и «домашняя», семейная.

Вы узнаете:

к каким неожиданным последствиям привели петровские реформы календаря

какие правила придумал император для празднования Нового года в столице

как проходили маскарады в Зимнем дворце и как веселились горожане на Святках

какие новогодние забавы считались правильными, а с какими боролись всем миром

где можно было купить самые желанные подарки под ёлку

из чего можно сделать рождественского страуса и как приготовить любимый десерт Александра III

Вас ждут истории о финских вейках, скачках на Неве, ледяных забавах, новогодних чудесах и удивительных превращениях. Будем вместе сопереживать приключениям Щелкунчика на улицах Петербурга и злоключениям балаганного Петрушки. И конечно, загадаем заветные желания и получим свой кусочек рождественского волшебства!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.