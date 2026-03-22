На экскурсии мы проследим, какой путь прошла русская живопись — от фигуративных композиций к знаку. Разберёмся в течениях нашего авангарда, поговорим о художественных открытиях и смелых экспериментах.
Вас ждут главные визионеры начала 20 века — Малевич, Кандинский, Гончарова, Ларионов, Шагал, Кончаловский, Филонов и другие.
Вас ждут главные визионеры начала 20 века — Малевич, Кандинский, Гончарова, Ларионов, Шагал, Кончаловский, Филонов и другие.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- где зародился русский авангард
- кто такие «московские сезанисты» и как они связаны с воровским жаргоном
- кого называли «матерью русского авангарда» и при чём здесь Пушкин
- похожа ли «Венера» Ларионова на «Венеру» Джорджоне
- что явилось результатом сотрудничества Дягилева и «амазонки русского авангарда»
- какие смыслы скрывает «Автопортрет» Малевича
- как появилась идея «Чёрного квадрата» и в чём его символизм
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется искусством начала 20 века или хочет узнать о нём подробнее. Будет нескучно!
Организационные детали
- Билеты входят в стоимость экскурсии
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 673 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге — прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия. Эрудиция и знания экскурсовода впечатлили. Большое спасибо.
Оксана
Ответ организатора:
Огромное спасибо за обратную связь! Мы очень рады, что вам понравилась экскурсия!
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