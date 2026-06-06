Кто был казаком, а стал придворным портретистом? Почему на ранних портретах не писали руки? Кто на картине «Последний день Помпеи» изображён четыре раза? На экскурсии по Русскому музею мы отыщем ответы на эти вопросы.
А также обсудим, как постепенно оттачивался профессионализм художников и когда русская живопись попала на европейскую арену.
А также обсудим, как постепенно оттачивался профессионализм художников и когда русская живопись попала на европейскую арену.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- картины художников 18 века: Никитина, Антропова, Лосенко, Боровиковского
- портрет Екатерины II «Екатерина законодательница» и портреты смолянок Левицкого
- шедевры Карла Брюллова «Последний день Помпеи», «Итальянский полдень»
- картину Бруни «Медный змий»
А также картины Щедрина, Айвазовского, Кипренского и Иванова.
Вы узнаете:
- как с приходом к власти Петра Великого поменялась русская живопись
- какие правила диктовала Академия художеств и кто первый стал им противиться
- кто стал адмиралом русского флота, участвовал в десантных операциях, но оружия в руки не брал
- за какую картину Брюллов получил золотую медаль академии
- кто был лучшим другом Брюллова
- для какого собора Брюллов написал «Распятие»
- кто прославился бескомпромиссной честностью и не скрывал истинную внешность своих моделей
Организационные детали
- Билеты в музей в стоимость не входят, необходимо их приобрести заранее, в том числе билет для гида
- Экскурсия рассчитана на аудиторию 14+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Михайловском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я коренная жительница Санкт-Петербурга, окончила Восточный и Филологический факультеты СПбГУ. В 2007 году окончила курсы гидов в «Интурист», в 2008 стала аккредитованным экскурсоводом на русском и китайских языках, с 2024 года
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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