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Русский музей. Курс на запад (2 этаж)

От незаконченных рук в портретах до триумфа на европейской сцене
Кто был казаком, а стал придворным портретистом? Почему на ранних портретах не писали руки? Кто на картине «Последний день Помпеи» изображён четыре раза? На экскурсии по Русскому музею мы отыщем ответы на эти вопросы.

А также обсудим, как постепенно оттачивался профессионализм художников и когда русская живопись попала на европейскую арену.
Русский музей. Курс на запад (2 этаж)
Русский музей. Курс на запад (2 этаж)
Русский музей. Курс на запад (2 этаж)

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • картины художников 18 века: Никитина, Антропова, Лосенко, Боровиковского
  • портрет Екатерины II «Екатерина законодательница» и портреты смолянок Левицкого
  • шедевры Карла Брюллова «Последний день Помпеи», «Итальянский полдень»
  • картину Бруни «Медный змий»

А также картины Щедрина, Айвазовского, Кипренского и Иванова.

Вы узнаете:

  • как с приходом к власти Петра Великого поменялась русская живопись
  • какие правила диктовала Академия художеств и кто первый стал им противиться
  • кто стал адмиралом русского флота, участвовал в десантных операциях, но оружия в руки не брал
  • за какую картину Брюллов получил золотую медаль академии
  • кто был лучшим другом Брюллова
  • для какого собора Брюллов написал «Распятие»
  • кто прославился бескомпромиссной честностью и не скрывал истинную внешность своих моделей
И многое другое!

Организационные детали

  • Билеты в музей в стоимость не входят, необходимо их приобрести заранее, в том числе билет для гида
  • Экскурсия рассчитана на аудиторию 14+

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Михайловском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я коренная жительница Санкт-Петербурга, окончила Восточный и Филологический факультеты СПбГУ. В 2007 году окончила курсы гидов в «Интурист», в 2008 стала аккредитованным экскурсоводом на русском и китайских языках, с 2024 года
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состою в ассоциации искусствоведов. Моя цель — превратить экскурсию в настоящее приключение: сделать её интересной и понятной для путешественников, познакомить с их историей, в которой они будут полноправными участниками. Я отлично разбираюсь в искусстве и истории 17–20 веков. Мои экскурсии наполнены достоверными фактами, историческими свидетельствами и огромным количеством дополнительной информации, которую не найти в учебниках по истории и искусствоведению.

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