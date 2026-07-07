Эта экскурсия — живая ода Женщине.
Мы пройдём сквозь эпохи и увидим, как женская воля вершила историю, а красота и грация меняли облик мира.
За образами «Неизвестной» Крамского, Зинаиды Юсуповой Серова, Надежды Забелы Врубеля и Екатерины II Аргунова скрываются реальные судьбы. О них, а также о других женщинах, правивших, вдохновлявших и менявших мир, я и расскажу.
Мы пройдём сквозь эпохи и увидим, как женская воля вершила историю, а красота и грация меняли облик мира.
За образами «Неизвестной» Крамского, Зинаиды Юсуповой Серова, Надежды Забелы Врубеля и Екатерины II Аргунова скрываются реальные судьбы. О них, а также о других женщинах, правивших, вдохновлявших и менявших мир, я и расскажу.
Описание экскурсии
Вы увидите портреты великих русских женщин от русских художников:
- «Неизвестная» Ивана Крамского
- «Княжна Тараканова» Константина Флавицкого
- портрет великой княгини Елены Павловны Павла Брюллова
- Надежды Забела Михаила Врубеля
- императрицы Марии Фёдоровны Владимира Маковского
- Екатерины II Ивана Аргунова
- Зинаиды Юсуповой и Анны Павловой Валентина Серова
- «Смолянки» Дмитрия Левицкого
- «Мать» Кузьмы Петрова-Водкина
Также мы обратимся к работам Ильи Репина, Владимира Боровиковского, Бориса Кустодиева, Николая Ге, Пьетро Ротари и других художников.
Я расскажу:
- о судьбах женщин на знаменитых полотнах
- музах русских художников и их влиянии на искусство
- развитии женского образования в России и Смольном институте благородных девиц (обсудим, был ли он доступен только девушкам из знатных семей)
- портрете Валентина Серова, который сам он считал «безобразием»
- «архитекторе отмены крепостного права»
- женщине, которая называла себя сестрой Емельяна Пугачёва
- трагической судьбе дочери Михаила Нестерова
- соперничестве Анны Павловой в «Русских сезонах» Дягилева
Организационные детали
Билеты на выставку не входят стоимость. Их необходимо приобрести заранее на сайте музея, в том числе билет для гида:
- взрослые — 900 ₽
- льготные билеты (пенсионеры, студенты, школьники от 14 лет, сотрудники региональных и федеральных музеев, члены Творческого союза художников Санкт-Петербурга) — 600 ₽
- дети от 7 до 14 лет — 500 ₽
- посетители с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и сопровождающие, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, Герои СССР и РФ, участники СВО и члены семьи участника СВО — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Михайловском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 29 туристов
Я коренная жительница Санкт-Петербурга, окончила Восточный и Филологический факультеты СПбГУ. В 2007 году окончила курсы гидов в «Интурист», в 2008 стала аккредитованным экскурсоводом на русском и китайских языках, с 2024 года
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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