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Русский музей: образ женщины в искусстве. Не «слабый пол»

Посмотреть на знаменитые полотна через судьбы их героинь
Эта экскурсия — живая ода Женщине.

Мы пройдём сквозь эпохи и увидим, как женская воля вершила историю, а красота и грация меняли облик мира.

За образами «Неизвестной» Крамского, Зинаиды Юсуповой Серова, Надежды Забелы Врубеля и Екатерины II Аргунова скрываются реальные судьбы. О них, а также о других женщинах, правивших, вдохновлявших и менявших мир, я и расскажу.
Русский музей: образ женщины в искусстве. Не «слабый пол»
Русский музей: образ женщины в искусстве. Не «слабый пол»
Русский музей: образ женщины в искусстве. Не «слабый пол»

Описание экскурсии

Вы увидите портреты великих русских женщин от русских художников:

  • «Неизвестная» Ивана Крамского
  • «Княжна Тараканова» Константина Флавицкого
  • портрет великой княгини Елены Павловны Павла Брюллова
  • Надежды Забела Михаила Врубеля
  • императрицы Марии Фёдоровны Владимира Маковского
  • Екатерины II Ивана Аргунова
  • Зинаиды Юсуповой и Анны Павловой Валентина Серова
  • «Смолянки» Дмитрия Левицкого
  • «Мать» Кузьмы Петрова-Водкина

Также мы обратимся к работам Ильи Репина, Владимира Боровиковского, Бориса Кустодиева, Николая Ге, Пьетро Ротари и других художников.

Я расскажу:

  • о судьбах женщин на знаменитых полотнах
  • музах русских художников и их влиянии на искусство
  • развитии женского образования в России и Смольном институте благородных девиц (обсудим, был ли он доступен только девушкам из знатных семей)
  • портрете Валентина Серова, который сам он считал «безобразием»
  • «архитекторе отмены крепостного права»
  • женщине, которая называла себя сестрой Емельяна Пугачёва
  • трагической судьбе дочери Михаила Нестерова
  • соперничестве Анны Павловой в «Русских сезонах» Дягилева

Организационные детали

Билеты на выставку не входят стоимость. Их необходимо приобрести заранее на сайте музея, в том числе билет для гида:

  • взрослые — 900 ₽
  • льготные билеты (пенсионеры, студенты, школьники от 14 лет, сотрудники региональных и федеральных музеев, члены Творческого союза художников Санкт-Петербурга) — 600 ₽
  • дети от 7 до 14 лет — 500 ₽
  • посетители с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и сопровождающие, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, Герои СССР и РФ, участники СВО и члены семьи участника СВО — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Михайловском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 29 туристов
Я коренная жительница Санкт-Петербурга, окончила Восточный и Филологический факультеты СПбГУ. В 2007 году окончила курсы гидов в «Интурист», в 2008 стала аккредитованным экскурсоводом на русском и китайских языках, с 2024 года
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состою в ассоциации искусствоведов. Моя цель — превратить экскурсию в настоящее приключение: сделать её интересной и понятной для путешественников, познакомить с их историей, в которой они будут полноправными участниками. Я отлично разбираюсь в искусстве и истории 17–20 веков. Мои экскурсии наполнены достоверными фактами, историческими свидетельствами и огромным количеством дополнительной информации, которую не найти в учебниках по истории и искусствоведению.

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