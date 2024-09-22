читать дальше все наши пожелания, пришлось чуть переносить экскурсию. Показал нам очень интересные молодежные, современные места, поэтому было интересно не только на взрослым, но и нашим детям подросткам. С удовольствием провели несколько часов в его компании с рассказами о Санкт-Петербурге

Не первый раз в Санкт-Петербурге, поэтому хотелось чего-то особенного. Не пожалели, что выбрали Антона. Очень пунктуальный молодой человек, подстроился под