3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
Познакомьтесь с креативными пространствами Санкт-Петербурга: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын. Увлекательная история и современное искусство ждут вас
Завтра в 13:00
9 окт в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Креативные пространства Петербурга
"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Начало: На острове «Новая Голландия»
Завтра в 11:30
18 окт в 11:00
6 667₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Оказаться в сердце современного Петербурга - с модными арт-кварталами, музеями и галереями
Начало: На 18-й линии Васильевского острова
Завтра в 14:00
9 окт в 12:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера22 сентября 2024Отличная экскурсия в мой день рождения, 3 часа прошли на одном дыхании, наш добровольно-принудительный процесс окультуривания продолжается:) как у всех
- ООльга27 августа 2024Не первый раз в Санкт-Петербурге, поэтому хотелось чего-то особенного. Не пожалели, что выбрали Антона. Очень пунктуальный молодой человек, подстроился под
- ББирюкова26 августа 2024Экскурсия понравилась! Артмуза - не медийное выставочное пространство с мастерскими художников, необычным оформлением в виде улочек города. Брусницын - камерное
- ННаталия19 июля 2024Компактная, емкая экскурсия! Необычный подход в рамках индивидуального тура! Очень понравилось в Новой Голландии: просторно, современно. Спасибо Кириллу, что грамотно, легко и весело осветил историю объектов.
- ММария29 декабря 2023Кирилл! Спасибо за интереснейшую экскурсию! Обязательно будем рекомендовать ее всем, кому будет интересна тема креативных пространств Санкт-Петербурга!
- ООксана13 августа 2023Прекрасная прогулка по нестандартному городу. Кирилл - отличный гид, хороший рассказчик, внимательный к пожеланиям экскурсантов.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в «Севкабель-порт»»
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