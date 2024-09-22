Выставки в «Севкабель-порт» – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки в «Севкабель-порт»» в Санкт-Петербурге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
На машине
45 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
Познакомьтесь с креативными пространствами Санкт-Петербурга: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын. Увлекательная история и современное искусство ждут вас
Завтра в 13:00
9 окт в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Креативные пространства Петербурга
На машине
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Креативные пространства Петербурга
"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Начало: На острове «Новая Голландия»
Завтра в 11:30
18 окт в 11:00
6 667 за всё до 4 чел.
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Оказаться в сердце современного Петербурга - с модными арт-кварталами, музеями и галереями
Начало: На 18-й линии Васильевского острова
Завтра в 14:00
9 окт в 12:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    22 сентября 2024
    Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
    Отличная экскурсия в мой день рождения, 3 часа прошли на одном дыхании, наш добровольно-принудительный процесс окультуривания продолжается:) как у всех
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    местных практически, сыну понравилась Артмуза,мне Брусницын, мужу Артмуза и Брусницын, а дочери Севкабель-грандиозный проект, где в воздухе чувствуется запах денег и огромное спасибо Антону за новые впечатления, чувство юмора и заботу

  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
    Не первый раз в Санкт-Петербурге, поэтому хотелось чего-то особенного. Не пожалели, что выбрали Антона. Очень пунктуальный молодой человек, подстроился под
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    все наши пожелания, пришлось чуть переносить экскурсию. Показал нам очень интересные молодежные, современные места, поэтому было интересно не только на взрослым, но и нашим детям подросткам. С удовольствием провели несколько часов в его компании с рассказами о Санкт-Петербурге

  • Б
    Бирюкова
    26 августа 2024
    Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
    Экскурсия понравилась! Артмуза - не медийное выставочное пространство с мастерскими художников, необычным оформлением в виде улочек города. Брусницын - камерное
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    пространство для любителей отдохнуть и неспешно прогуляться в стороне от толпы. Севкабель - совсем наоборот). В целом, отличное впечатление от прогулки, гида Антона и полное переключение мозга)

  • Н
    Наталия
    19 июля 2024
    Креативные пространства Петербурга
    Компактная, емкая экскурсия! Необычный подход в рамках индивидуального тура! Очень понравилось в Новой Голландии: просторно, современно. Спасибо Кириллу, что грамотно, легко и весело осветил историю объектов.
    Компактная, емкая экскурсия! Необычный подход в рамках индивидуального тура! Очень понравилось в Новой Голландии: просторно, современноКомпактная, емкая экскурсия! Необычный подход в рамках индивидуального тура! Очень понравилось в Новой Голландии: просторно, современно
  • М
    Мария
    29 декабря 2023
    Креативные пространства Петербурга
    Кирилл! Спасибо за интереснейшую экскурсию! Обязательно будем рекомендовать ее всем, кому будет интересна тема креативных пространств Санкт-Петербурга!
  • О
    Оксана
    13 августа 2023
    Креативные пространства Петербурга
    Прекрасная прогулка по нестандартному городу. Кирилл - отличный гид, хороший рассказчик, внимательный к пожеланиям экскурсантов.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в «Севкабель-порт»»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
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