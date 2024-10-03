Описание экскурсии
Дорога в Кронштадт пролегает по очень красивому маршруту. Сначала — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни Лахта-центра высотой 462 метра — самого северного небоскрёба в мире. Позже — по морю — по грандиозному «мосту-дамбе» более 20 км длиной, на котором проложена шестиполосная магистраль. Вы посмотрите на уникальные форты и узнаете, как в 18 веке в открытом море строили искусственные острова.
В нашей программе: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорная площадь, сквер Подводников, памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландская кухня и скульптура Петра I, городские мосты — Синий, Доковый, Макаровский. Также вы снаружи и изнутри полюбуетесь Морским собором, построенным в последние годы жизни Николая II.
Вы узнаете:
- Кто жил на таинственном острове и управлял городом
- Почему долгое время он был закрытым и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость
- Почему Кронштадт считается важнейшим северо-западным форпостом страны
- Что такое система кронштадтских фортов и в чем её уникальность
- Почему здесь говорили на многих языках
- Сколько кругосветных экспедиций было отправлено из Кронштадта и какие географические открытия в них сделали
- Предысторию высказывания Юрия Гагарина: «Теперь я знаю, где находится пуп Земли!»
- В чём особенность канал-дока Петра I
- О знаменитых адмиралах, мореплавателях и исследователях, живших и служивших в Кронштадте
- Строительстве и истории грандиозного Морского собора
- Научных открытиях, сделанных здесь
- Роли Кронштадта и Балтийского флота в Великой Отечественной войне
- Благоустройстве города, его культурной и духовной жизни
- А также о том, почему современный Кронштадт называют будущей туристической меккой
Дополнительно и по желанию:
- Прогулка на кораблике, когда тепло
По желанию, вы сможете совершить водную прогулку между фортами. Для остальных — это будет свободное время.
- Музей-макет фортов, когда холодно
В интерактивном музее, расположенном в здании бывшей Голландской кухни, на макетах вы рассмотрите уникальные форты Кронштадта. Узнаете, как, на протяжении почти 300 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе Mercedes и полное сопровождение гида
- Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Начало — у станции метро Невский проспект, около Казанского собора, рядом с памятником Кутузову. Окончание — около станции метро Беговая
Дополнительно оплачивается:
— водная прогулка между фортами — 950 руб. — взрослый, 850 руб. — дети/пенсионеры
— музей-макет фортов — 550 руб. — взрослый, 450 руб. — дети
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 150 ₽