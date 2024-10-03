В Кронштадте более 300 памятников истории, культуры и техники. Мы сфокусируемся на самых интересных, расположенных в Старом городе. Вы узнаете о прошлом форпоста. Выясните, чем уникальна его система фортов. Услышите об экспедициях и открытиях, связанных с островом. Погуляете по тихим улочкам, подышите морским воздухом, посетите главный храм ВМФ. И ощутите особый дух места.

Описание экскурсии

Дорога в Кронштадт пролегает по очень красивому маршруту. Сначала — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни Лахта-центра высотой 462 метра — самого северного небоскрёба в мире. Позже — по морю — по грандиозному «мосту-дамбе» более 20 км длиной, на котором проложена шестиполосная магистраль. Вы посмотрите на уникальные форты и узнаете, как в 18 веке в открытом море строили искусственные острова.

В нашей программе: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорная площадь, сквер Подводников, памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландская кухня и скульптура Петра I, городские мосты — Синий, Доковый, Макаровский. Также вы снаружи и изнутри полюбуетесь Морским собором, построенным в последние годы жизни Николая II.

Вы узнаете:

Кто жил на таинственном острове и управлял городом

Почему долгое время он был закрытым и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость

Почему Кронштадт считается важнейшим северо-западным форпостом страны

Что такое система кронштадтских фортов и в чем её уникальность

Почему здесь говорили на многих языках

Сколько кругосветных экспедиций было отправлено из Кронштадта и какие географические открытия в них сделали

Предысторию высказывания Юрия Гагарина: «Теперь я знаю, где находится пуп Земли!»

В чём особенность канал-дока Петра I

О знаменитых адмиралах, мореплавателях и исследователях, живших и служивших в Кронштадте

Строительстве и истории грандиозного Морского собора

Научных открытиях, сделанных здесь

Роли Кронштадта и Балтийского флота в Великой Отечественной войне

Благоустройстве города, его культурной и духовной жизни

А также о том, почему современный Кронштадт называют будущей туристической меккой

Дополнительно и по желанию:

Прогулка на кораблике, когда тепло

По желанию, вы сможете совершить водную прогулку между фортами. Для остальных — это будет свободное время.

По желанию, вы сможете совершить водную прогулку между фортами. Для остальных — это будет свободное время. Музей-макет фортов, когда холодно

В интерактивном музее, расположенном в здании бывшей Голландской кухни, на макетах вы рассмотрите уникальные форты Кронштадта. Узнаете, как, на протяжении почти 300 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер на микроавтобусе Mercedes и полное сопровождение гида

Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Начало — у станции метро Невский проспект, около Казанского собора, рядом с памятником Кутузову. Окончание — около станции метро Беговая

Дополнительно оплачивается:

— водная прогулка между фортами — 950 руб. — взрослый, 850 руб. — дети/пенсионеры

— музей-макет фортов — 550 руб. — взрослый, 450 руб. — дети