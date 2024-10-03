В легендарный Кронштадт - из Петербурга

Узнать о военной и научной славе города, услышать о знаменитых личностях и полюбоваться морем
В Кронштадте более 300 памятников истории, культуры и техники. Мы сфокусируемся на самых интересных, расположенных в Старом городе. Вы узнаете о прошлом форпоста. Выясните, чем уникальна его система фортов. Услышите об экспедициях и открытиях, связанных с островом. Погуляете по тихим улочкам, подышите морским воздухом, посетите главный храм ВМФ. И ощутите особый дух места.
В легендарный Кронштадт - из Петербурга
В легендарный Кронштадт - из Петербурга
В легендарный Кронштадт - из Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Дорога в Кронштадт пролегает по очень красивому маршруту. Сначала — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни Лахта-центра высотой 462 метра — самого северного небоскрёба в мире. Позже — по морю — по грандиозному «мосту-дамбе» более 20 км длиной, на котором проложена шестиполосная магистраль. Вы посмотрите на уникальные форты и узнаете, как в 18 веке в открытом море строили искусственные острова.

В нашей программе: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорная площадь, сквер Подводников, памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландская кухня и скульптура Петра I, городские мосты — Синий, Доковый, Макаровский. Также вы снаружи и изнутри полюбуетесь Морским собором, построенным в последние годы жизни Николая II.

Вы узнаете:

  • Кто жил на таинственном острове и управлял городом
  • Почему долгое время он был закрытым и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость
  • Почему Кронштадт считается важнейшим северо-западным форпостом страны
  • Что такое система кронштадтских фортов и в чем её уникальность
  • Почему здесь говорили на многих языках
  • Сколько кругосветных экспедиций было отправлено из Кронштадта и какие географические открытия в них сделали
  • Предысторию высказывания Юрия Гагарина: «Теперь я знаю, где находится пуп Земли!»
  • В чём особенность канал-дока Петра I
  • О знаменитых адмиралах, мореплавателях и исследователях, живших и служивших в Кронштадте
  • Строительстве и истории грандиозного Морского собора
  • Научных открытиях, сделанных здесь
  • Роли Кронштадта и Балтийского флота в Великой Отечественной войне
  • Благоустройстве города, его культурной и духовной жизни
  • А также о том, почему современный Кронштадт называют будущей туристической меккой

Дополнительно и по желанию:

  • Прогулка на кораблике, когда тепло
    По желанию, вы сможете совершить водную прогулку между фортами. Для остальных — это будет свободное время.
  • Музей-макет фортов, когда холодно
    В интерактивном музее, расположенном в здании бывшей Голландской кухни, на макетах вы рассмотрите уникальные форты Кронштадта. Узнаете, как, на протяжении почти 300 лет форты держали фарватер Финского залива на замке, не позволяя неприятелю подойти к Северной столице.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе Mercedes и полное сопровождение гида
  • Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Начало — у станции метро Невский проспект, около Казанского собора, рядом с памятником Кутузову. Окончание — около станции метро Беговая

Дополнительно оплачивается:

— водная прогулка между фортами — 950 руб. — взрослый, 850 руб. — дети/пенсионеры
— музей-макет фортов — 550 руб. — взрослый, 450 руб. — дети

в понедельник, четверг и субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе cт. метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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