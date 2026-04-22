Посетить знаменитый город-порт и современный парк на однодневной экскурсии
Ещё недавно в Кронштадт пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих.
На нашей автобусной экскурсии вы увидите все главные достопримечательности города: Морской собор, Петровский док и другие. А также посетите самый большой парк страны, наглядно раскрывающий историю ВМФ России.
Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост с футштоком, по нулевой отметке которого ведется отсчёт всех глубин и высот на территории бывшего Союза. Кроме того, мы покажем вам: Гостиный Двор, Адмиралтейство, Летний сад, Петровский док, Якорную площадь и полуденную пушку. Расскажем, как развивался Кронштадт и какие важные события здесь происходили.
Парк «Остров фортов»
Вы пройдёте по Аллее героев российского флота и рассмотрите Маяк памяти. Дети будут в восторге от панорамных качелей и верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в Саду памяти. А ещё на территории парка расположены детские площадки с капитанскими мостиками и рулями. Здесь можно почувствовать себя настоящим начальником судна!
Организационные детали
Что включено: транспортное обслуживание на автобусе или микроавтобусе, сопровождение гида, входные билеты
Дополнительные расходы: питание и сувениры
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание: до конца апреля парк закрыт на просушку
ежедневно в 10:00 и 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2500 ₽
Дети до 16 лет
2100 ₽
Дети до 6 лет
2000 ₽
Пенсионеры
2300 ₽
Студенты очной формы обучения
2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 25040 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона.
С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Гид очень увлекательно рассказывает об исторических моментах по ходу экскурсии. В основном все посмотрели. Если посещать Кронштадт летом и с посещением музеев, то 6 часов очень мало.
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарим за добрые слова! Надеемся, увидим вас снова!
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Наталия
Все отлично. Четкая организация, хорошо структурирован материал. Было интересно, полезно. Экскурсовод познакомила как с историей города, так и с современностью. Понравилось как мне, так и сыну- подростку. В конце экскурсии читать дальшеуменьшить
группа разделилась на три: у кого-то была забронирована экскурсия в музей (нужно иметь в виду, что она бронируется заранее, минимум за неделю при придоставлении документов), кто-то отправился на прогулку на теплоходе, если она не была забронирована заранее экскурсовод помог купить билеты в автобусе. Организовано было все четко, никакой путаницы (только сами экскурсанты не все знали какие билеты они покупали:)). У нас же было свободное время на прогулку по парку Форт Островов и окрестностям. На мой взгляд, если с вами нет ребенка лет до 10, в парке особо делать нечего. Мы просто погуляли и прошли к музею. Спасибо экскурсоводу, которая подсказала, что можно на 1 этаже музея посмотреть на атомную подводную лодку. Внутрь лодки без билетов не зайти, но даже снаружи это впечатляет. Кроме того можно подняться на смотровую площадку на крышу музея - она сделана в форме ступенек и на них есть скамеечки - мы посидели, отдохнули, полюбовались видами. В общем, совсем не пожалели что остались.
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Ирина
Все понравилось
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарим за высокую оценку! Будем рады видеть Вас вновь!
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Иван
Сама организация оставляет желать лучшего, просто всегда удивляет тот момент, что люди работают не первый день. Заявлено на сайте было, что экскурсия займет 6 часов, но перед отправкой на экскурсию, гид сообщил, что экскурсия займет 7 часов, далее отправились на экскурсию не во время, должны были отправиться в 12:00 часов, отправились в 12:20 часов. Но в целом экскурсия прошла хорошо.
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o
olga
Спасибо большое экскурсоводу Юлии, рассказ получился интересный и увлекательный. Сама экскурсия прошла четко, без задержек. Группа была небольшая, поэтому все было организованно достаточно четко. Спасибо большое!
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Богдан
отлично!!!!
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