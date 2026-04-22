Ещё недавно в Кронштадт пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих. На нашей автобусной экскурсии вы увидите все главные достопримечательности города: Морской собор, Петровский док и другие. А также посетите самый большой парк страны, наглядно раскрывающий историю ВМФ России.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Кронштадт: прогулка по знаковым местам

Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост с футштоком, по нулевой отметке которого ведется отсчёт всех глубин и высот на территории бывшего Союза. Кроме того, мы покажем вам: Гостиный Двор, Адмиралтейство, Летний сад, Петровский док, Якорную площадь и полуденную пушку. Расскажем, как развивался Кронштадт и какие важные события здесь происходили.

Парк «Остров фортов»

Вы пройдёте по Аллее героев российского флота и рассмотрите Маяк памяти. Дети будут в восторге от панорамных качелей и верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в Саду памяти. А ещё на территории парка расположены детские площадки с капитанскими мостиками и рулями. Здесь можно почувствовать себя настоящим начальником судна!

Организационные детали