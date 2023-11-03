Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе

Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ещё недавно в Кронштадт пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих.

На нашей автобусной экскурсии вы увидите все главные достопримечательности города: Морской собор, Петровский док и другие. Посмотрите на форты во время теплоходной прогулки. А также посетите самый большой парк страны, наглядно раскрывающий историю ВМФ России.
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Ближайшие даты:
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кронштадт: прогулка по знаковым местам

Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост с футштоком, по нулевой отметке которого ведется отсчёт всех глубин и высот на территории бывшего Союза. Кроме того, мы покажем вам: Гостиный двор, Адмиралтейство, Летний сад, Петровский док, Якорную площадь и полуденную пушку. Расскажем, как развивался Кронштадт и какие важные события здесь происходили.

Парк Остров фортов

Вы пройдёте по аллее Героев российского флота и рассмотрите маяк Памяти. Дети будут в восторге от панорамных качелей и верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в саду Памяти. А ещё на территории парка расположены детские площадки с капитанскими мостиками и рулями. Здесь можно почувствовать себя настоящим начальником судна!

Организационные детали

  • Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты и теплоходная прогулка с гидом
  • Дополнительные расходы: питание и сувениры
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:30 и 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На автобусе
Святые места
Выездные
На весь день
Кронштадт
Соборы и храмы
Форты
Военные
Форты Кронштадта
Кронштадт на автобусе
Самое главное
Популярные места
Никольский морской собор
Природа и пейзажи
Парки
На теплоходе
Водные развлечения

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Старый и новый Кронштадт
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
на Дворцовой площади
11 ноя
18 ноя
25 ноя
2 дек
1 650 за человека
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
1089 отзывов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Невский просп., 35
Сегодня
Завтра
5 ноя
6 ноя
от 1 400 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7 часов
447 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
ул. Восстания д. 1
Сегодня
Завтра
5 ноя
6 ноя
от 1 400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ