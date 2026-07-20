Петербург — город особенный, со своим ритмом жизни, культурой, традициями. И своим вкусом.
Наша команда подготовила лёгкий утренний променад, на котором вы не только узнаете об истории петербургской гастрономии, но и позавтракаете в невероятно атмосферном месте — особняке начала 20 века.
Наша команда подготовила лёгкий утренний променад, на котором вы не только узнаете об истории петербургской гастрономии, но и позавтракаете в невероятно атмосферном месте — особняке начала 20 века.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по главной улице города, про которую Гоголь писал: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге».
Заглянете в Елисеевский магазин — лавку колониальных товаров.
Выпьете приветственный напиток в одном из старейших заведений города — кафе «Абрикосов».
Отправитесь на улицу Большая Конюшенная, где позавтракаете в одном из самых красивых особняков это части города. В меню — 6 вариантов завтрака, вы можете выбрать любой на свой вкус. Например, завтрак c красной икрой, бенедикт с лососем, омлет с моцареллой или овсяную кашу.
Завершим променад у знаменитой пышечной, куда при желании вы можете заглянуть за кулинарным символом города на Неве.
Вы узнаете:
- что подавали к столу при императорском дворе
- когда кофе стал маркером статуса
- почему кондитерские были частью городской культуры
- что ели купцы, студенты, солдаты и жители Ленинграда
- как менялись привычки наших предшественников от 18 до 20 века
Организационные детали
- Завтрак и приветственный напиток включены в стоимость
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети до 16 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1515 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Санкт-Петербург на вкус, или Завтрак в столице Российской империи»
-
30%
Групповая
Дворцы Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсия с акцентом на дворцы и судьбы их владельцев
Начало: На площади Островского
Расписание: во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00
Завтра в 11:00
23 июл в 11:00
1575 ₽
2250 ₽ за человека
Групповая
Классическая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе
Погрузиться в историю Северной столицы и увидеть её визитные карточки
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
Расписание: во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00
Завтра в 11:00
23 июл в 11:00
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Начало: У церкови Святой Марии
Сегодня в 18:00
23 июл в 18:00
от 4560 ₽
4800 ₽ за всё до 3 чел.
3900 ₽ за человека