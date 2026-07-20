Петербург — город особенный, со своим ритмом жизни, культурой, традициями. И своим вкусом. Наша команда подготовила лёгкий утренний променад, на котором вы не только узнаете об истории петербургской гастрономии, но и позавтракаете в невероятно атмосферном месте — особняке начала 20 века.

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Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по главной улице города, про которую Гоголь писал: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге».

Заглянете в Елисеевский магазин — лавку колониальных товаров.

Выпьете приветственный напиток в одном из старейших заведений города — кафе «Абрикосов».

Отправитесь на улицу Большая Конюшенная, где позавтракаете в одном из самых красивых особняков это части города. В меню — 6 вариантов завтрака, вы можете выбрать любой на свой вкус. Например, завтрак c красной икрой, бенедикт с лососем, омлет с моцареллой или овсяную кашу.

Завершим променад у знаменитой пышечной, куда при желании вы можете заглянуть за кулинарным символом города на Неве.

Вы узнаете:

что подавали к столу при императорском дворе

когда кофе стал маркером статуса

почему кондитерские были частью городской культуры

что ели купцы, студенты, солдаты и жители Ленинграда

как менялись привычки наших предшественников от 18 до 20 века

Организационные детали