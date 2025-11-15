Санкт-Петербург: Строгановский дворец - билет + аудиоэкскурсия

Строгановы, которых называли русскими Медичи, — одна из богатейших семей в истории страны. Представители династии служили при Иване Грозном, были активными участниками похода Ермака. Пётр I пожаловал семье баронский титул, а при Екатерине II Строгановы стали графами. На аудиоэкскурсии вы осмотрите роскошный дворец Строгановых и узнаете о нём всё.
Вы исследуете парадные залы дворца и разгадаете тайны его бывших владельцев. Послушаете о многочисленных перестройках дворца в соответствии с изменчивой модой.
Увидите коллекции произведений искусства, а также минералов и редкостей, включая минералогический кабинет А. С. Строганова, президента Императорской Академии художеств.
Услышите истории о повседневной жизни во дворце Строгановых и узнаете, что подавали на стол во время знаменитых воскресных обедов.
Обнаружите настоящий шедевр — единственный сохранившийся (не восстановленный!) интерьер архитектора Растрелли.
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (граждане россии и других государств еаэс)
|990 ₽
|Пенсионер рф и государств-членов еаэс
|690 ₽
|Студент рф и государств-членов еаэс
|690 ₽
|Школьники старше 14 лет рф и государств-членов еаэс.
|690 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
В Строгановском двореце
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16348 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
г
галина
15 ноя 2025
Доброе утро. Экскурсия прошла хорошо. Но в музее отсутствовали некоторые экспонаты, заявленные в тексте. Не попали во двор дворца, т к. уже осень. Но, несмотря на, большое спасибо за экскурсию, очень красивый дворец и хорошее текстовое сопровождение.
О
Ольга
13 ноя 2025
Прекрасное мероприятие!
Е
Елена
7 авг 2025
Все очень хорошо организовано. Спасибо большое. Особенно понравилось, что время не фиксировано: мое было в 16.30, я подошла в 15.40, подключилась и все, можно заходить и смотреть и слушать. Удобно, что билет тоже прилагается.
