Санкт-Петербург: Строгановский дворец - билет + аудиоэкскурсия

Строгановы, которых называли русскими Медичи, — одна из богатейших семей в истории страны. Представители династии служили при Иване Грозном, были активными участниками похода Ермака. Пётр I пожаловал семье баронский титул, а при Екатерине II Строгановы стали графами. На аудиоэкскурсии вы осмотрите роскошный дворец Строгановых и узнаете о нём всё.

Вы исследуете парадные залы дворца и разгадаете тайны его бывших владельцев. Послушаете о многочисленных перестройках дворца в соответствии с изменчивой модой.

Увидите коллекции произведений искусства, а также минералов и редкостей, включая минералогический кабинет А. С. Строганова, президента Императорской Академии художеств.

Услышите истории о повседневной жизни во дворце Строгановых и узнаете, что подавали на стол во время знаменитых воскресных обедов.

Обнаружите настоящий шедевр — единственный сохранившийся (не восстановленный!) интерьер архитектора Растрелли.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

