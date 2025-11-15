Мои заказы

Санкт-Петербург: Строгановский дворец - билет + аудиоэкскурсия

Увидеть парадные интерьеры семейного гнезда русских Медичи и узнать о них подробнее
Строгановы, которых называли русскими Медичи, — одна из богатейших семей в истории страны. Представители династии служили при Иване Грозном, были активными участниками похода Ермака. Пётр I пожаловал семье баронский титул, а при Екатерине II Строгановы стали графами. На аудиоэкскурсии вы осмотрите роскошный дворец Строгановых и узнаете о нём всё.
4.7
3 отзыва
Описание билета

Вы исследуете парадные залы дворца и разгадаете тайны его бывших владельцев. Послушаете о многочисленных перестройках дворца в соответствии с изменчивой модой.

Увидите коллекции произведений искусства, а также минералов и редкостей, включая минералогический кабинет А. С. Строганова, президента Императорской Академии художеств.

Услышите истории о повседневной жизни во дворце Строгановых и узнаете, что подавали на стол во время знаменитых воскресных обедов.

Обнаружите настоящий шедевр — единственный сохранившийся (не восстановленный!) интерьер архитектора Растрелли.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16348 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
г
галина
15 ноя 2025
Доброе утро. Экскурсия прошла хорошо. Но в музее отсутствовали некоторые экспонаты, заявленные в тексте. Не попали во двор дворца, т к. уже осень. Но, несмотря на, большое спасибо за экскурсию, очень красивый дворец и хорошее текстовое сопровождение.
О
Ольга
13 ноя 2025
Прекрасное мероприятие!
Е
Елена
7 авг 2025
Все очень хорошо организовано. Спасибо большое. Особенно понравилось, что время не фиксировано: мое было в 16.30, я подошла в 15.40, подключилась и все, можно заходить и смотреть и слушать. Удобно, что билет тоже прилагается.
