Русские МедичиСтрогановы — одна из богатейших семей в истории страны. Представители династии служили при Иване Грозном, были активными участниками и организаторами похода Ермака. Пётр I пожаловал семье баронский титул, а при Екатерине II Строгановы стали графами.

На обзорной аудиоэкскурсии вы узнаете всё о роскошном дворце Строгановых, которых называли русскими Медичи — за покровительство наукам и искусствам. По этой же причине во дворце вы увидите коллекции произведений искусства, а также минералов и редкостей, включая минералогический кабинет А. С. Строганова, президента Императорской Академии Художеств.

Вы исследуете парадные залы дворца и разгадаете тайны его бывших владельцев. Вы услышите истории о повседневной жизни во дворце Строгановых и даже узнаете, что подавали на стол во время знаменитых воскресных обедов. А ещё на экскурсии вас ждёт настоящий шедевр — единственный сохранившийся, не восстановленный, интерьер архитектора Растрелли.

Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).