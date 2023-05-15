Сап прогулка по реке Сестра, Сестрорецк

Описание
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Сап прогулка по реке Сестра, Сестрорецк
Сап прогулка по реке Сестра, Сестрорецк
Сап прогулка по реке Сестра, Сестрорецк
Сап прогулка по реке Сестра, Сестрорецк
Сап прогулка по реке Сестра, Сестрорецк
Сап прогулка по реке Сестра, Сестрорецк
Сап прогулка по реке Сестра, Сестрорецк
Ближайшие даты:
15
мая
16
мая
16
июн
16
июл
16
авг
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пройдем маршрут от Редугольского моста до пляжа в Сестрорецке, где после вы сможете отдохнуть и позагорать. Соберемся дружной группой и отправимся в пусть. По пути пообщаемся, пофотографируемся, инструктор поможет освоить сап борд. Река спокойная и подойдет для новичков в этом деле.

Каждый день в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение и инструктаж перед началом
  • Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте),чехол для телефона, гермомешки 5-10л)
  • Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
  • Фото/видео
Что не входит
  • Трансфер до места и обратно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Редугольский мост
Завершение: Северный пляж
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Локация: Сестрорецк
  • От Редугольского моста до Северного пляжа Начало: 16:00 (быть на месте в 15:30) Продолжительность: 2-3 часа Сложность: Легкая Возраст: 8+ (до 18 лет с сопровождением родителя)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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