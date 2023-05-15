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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пройдем маршрут от Редугольского моста до пляжа в Сестрорецке, где после вы сможете отдохнуть и позагорать. Соберемся дружной группой и отправимся в пусть. По пути пообщаемся, пофотографируемся, инструктор поможет освоить сап борд. Река спокойная и подойдет для новичков в этом деле.
Каждый день в 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и инструктаж перед началом
- Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте),чехол для телефона, гермомешки 5-10л)
- Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
- Фото/видео
- Что не входит
- Трансфер до места и обратно
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Редугольский мостЗавершение: Северный пляж
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 16:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Локация: Сестрорецк
- От Редугольского моста до Северного пляжа Начало: 16:00 (быть на месте в 15:30) Продолжительность: 2-3 часа Сложность: Легкая Возраст: 8+ (до 18 лет с сопровождением родителя)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании