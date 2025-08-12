Приглашаем в плавное путешествие по живописному маршруту в Курортном районе. Вы поймаете свой баланс на сапборде и пройдёте вдоль берега Сестрорецкого разлива и по реке Сестра. Исследуете побережье, насладитесь лёгким течением и отдохнёте от города.
Описание экскурсии
- Круговой маршрут — старт и финиш на Северном (Детском) пляже Сестрорецка.
- Спокойная прогулка по Сестрорецкому разливу и реке Сестра (протяжённость ~6–7 км).
- Уединённые участки с зарослями камыша и тихими заводями.
- Наблюдение за птицами — здесь часто встречаются утки, цапли и чомги.
- Перерывы на отдых и фото.
Как всё пройдёт
- Вы самостоятельно доберётесь из Санкт-Петербурга до точки старта на электричке, автобусе или автомобиле.
- Встречаемся на пляже — там же можно переодеться в нашей мобильной раздевалке.
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, получите всё необходимое: сап, вёсла, спасжилет, гидромешок.
- Выходим на воду в сопровождении инструктора.
Организационные детали
- Как добраться: на электричке от Финляндского вокзала до станции «Сестрорецк». Можно доехать на автобусе или на машине — координаты мы пришлём заранее.
- Сапы выдерживают до 140 кг — дети до 12–14 лет могут плыть с родителем (доплата — 1000 ₽).
- Дети от 12 лет могут управлять сапом самостоятельно (бронируется отдельное место).
- Во время прогулки вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды.
Что взять с собой
- Удобную одежду по погоде (желательно спортивную и быстросохнущую).
- Запасной комплект сухой одежды.
- Обувь: коралловые тапочки, спортивная обувь (можно плыть босиком).
- Солнцезащитный крем и головной убор.
- По желанию — питьевую воду и лёгкий перекус в герметичной упаковке.
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 19:00, в среду в 11:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С Северного (Детского) пляжа города Сестрорецка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 19:00, в среду в 11:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я сертифицированный инструктор-спасатель. Давно увлекаюсь разного рода водными путешествиями и гарантирую вам новые ощущения, доступные каждому в сапбординге. Моя миссия — найти интересных людей, с душой показать красоту родного края и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прогулка очень понравилась! Было надежно и безопасно, даже выдали водонепроницаемые чехлы под телефоны и гидромешок.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Сап-прогулка по Сестрорецкому разливу и реке Сестра»
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 17 чел.
Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж
Окунитесь в мир природы на сап-терапии по реке Оредеж. Спокойное течение, живописные берега и пикник на свежем воздухе ждут вас
Начало: В посёлке Сиверский
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3200 ₽ за человека
Аудиогид
Петербург с воды: по рекам и каналам с аудиогидом
Прокатиться на комфортабельном теплоходе и увидеть город мечты Петра I
Начало: У Аничкого моста
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере по водам Санкт-Петербурга
Пройти по живописным рекам и каналам исторического центра
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7950 ₽ за всё до 6 чел.
3500 ₽ за человека