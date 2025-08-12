Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 19:00, в среду в 11:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала